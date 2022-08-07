ППО та зенітно-ракетні комплекси не можуть збивати артилерійські снаряди окупантів, - Ігнат
Після запуску "Градів", "Смерчів", "Ураганів" снаряди прилітають за лічені хвилини.
Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.
"Прифронтові міста страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольної російським військам, саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль, ППО – безсила", - зазначив Ігнат.
За його словами, зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі. Зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, тоді як реактивні снаряди "Града" прилітають за лічені хвилини. Тому потрібно знищувати артилерійські установки, склади та позиції окупантів, аби вони не мали можливості обстрілювати населені пункти. Для цього потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.
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То есть - низко-и-медленно летящие изделия.
Непосредственная защита жилых массивов.
"Смерчи", "Ураганы", не говоря об С-300, для этого есть другие системы.
В Израиле как раз сейчас начали операцию против бандитов из Исламского Джихада, ракеты и минометные мины летят потоком, уже более 500 и ЖК после усовершенствования показал максимальную со дня его выпуска(2011) эффективность - 95% перехватов.
Навіть якщо незважати на вартість таких ракет, то виробники просто не зможуть виготовляти їх в необхідній кількості.
І навіть якби к нас було щось на зразок «Залізного куполу», то є одна проблема: кацапи щодня використовують сотні ракет рсзв: боєкомплект до «купола» закінчився б за тиждень!
Аби українці добре вчились в школі, то і війни б не було.
"на дурака (хохла) не нужен нож, ему в три короба соврешь, и делай с ним что хочь"...
навязали нам "війну" мов, януковича і іншу дибільну хєрню, вуха розвісили, от і війна...
коли вже тупі українці зрозуміють, що кацап ніколи не буде другом, НІКОЛИ!
Асфальтова Зе катапульа -
Був направлений в Анапу,ППО,1985 рік...
Мене вразили його слова: техніка стара,ми відстаєм від НАТО по технологіям років на 4..
Перша лінія оборони,висотомір ламається,осцелограф постійно паяє...
Всі керівні посади займали українці.
Думаю,що зараз раша відстає від НАТО набагато більше...
У кацапів багато старого заліза,яким вони закидають мирне населення.Це їхня тактика терору....
Надія на поставки озброєння якнайшвидше!
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию.
Также по его словам, россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта.
Більш менш притомні люди знають, що від РСЗВ і ствольної артилерії будь яка ППО безсила.
Тому оце доручення посилити ефективність ППО, як і сама петиція безглузді.
Але як засіб накинути Залужному - вполнє сєбє.
Потім можна звинуватити, що не забезпечив.
"Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони (ППО) Харкова та області.
"Враховуючи, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройними силами України В. Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути підняте електронної петиції питання і про результати розгляду інформувати її автора", - зауважив Зеленський."
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