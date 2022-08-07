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ППО та зенітно-ракетні комплекси не можуть збивати артилерійські снаряди окупантів, - Ігнат

повітряні,сили

Після запуску "Градів", "Смерчів", "Ураганів" снаряди прилітають за лічені хвилини.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Прифронтові міста страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольної російським військам, саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль, ППО – безсила", - зазначив Ігнат.

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За його словами, зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі. Зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, тоді як реактивні снаряди "Града" прилітають за лічені хвилини. Тому потрібно знищувати артилерійські установки, склади та позиції окупантів, аби вони не мали можливості обстрілювати населені пункти. Для цього потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.

ППО (3258) ЗСУ (7642) Повітряні сили (2730) Ігнат Юрій (797)


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Топ коментарі
+20
ПреЗЕденту об этом говорили?..А то он вчера приказал усилить ПВО Харькова...
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07.08.2022 11:22
+19
Шел шестой месяц войны, а некоторые еще не знают что снаряды от артилерии и рсзо не сбивают. Сегодня утром включил марафон, ведущий спрашивает у военного можно ли сбивать снаряды средствами пво, интересно это самый тупой ведущий или у них в загашнике еще чето есть
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07.08.2022 11:24
+13
А толку ему что-то говорить? У него голова только чтобы дебильные видосики писать и айкосики курить. Еще иногда он ей ест.
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07.08.2022 11:26
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ПреЗЕденту об этом говорили?..А то он вчера приказал усилить ПВО Харькова...
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07.08.2022 11:22 Відповісти
Харьков просит усилить хотя от ночных обстрелов с300. Про РСЗО уже никто не говорит
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07.08.2022 11:24 Відповісти
Ракета С-300 може летіти непередбачуваною траекторією (як крилата ракета , але набагато швидше), яку вирахувати неможливо , її можна тільки догнати подібною їй , але дуже швидкою , котрих у нас немає , можливо їх може збивати "залізний купол" , да і то є сумніви.
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07.08.2022 11:36 Відповісти
Модифікація "земля-земля" летить за передбачуваною траекторією.
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07.08.2022 11:46 Відповісти
Не пишите бред. С-300 работает от сигналов радиолокационной головки самонаведения. Если она будет выписывать такие финты, как Вы говорите, то головка просто потеряет цель. А в режиме неуправляемого пуска она летит как снаряд РСЗО.
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07.08.2022 11:46 Відповісти
Нарешті адекватна людина...)))
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07.08.2022 12:04 Відповісти
Будь ласка , почитайте хоча б на Вікіпедії , скільки є модифікацій і яким чином вони(ракети) коригуються , перед тим як оцінювати адекватність людини , якщо взяти інерціальну систему + напівактив , а такі є ракети від С300 , та замість напівактиву поставити GPS , то ця ракета здатна летіти по любій траекторії , з постійно включеними двигунами , що робить її дуже швидкою.
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07.08.2022 16:17 Відповісти
Вибачте , я звісно не володію ТТХ С300 в режимі земля-земля , думаю як і всі ,хто не причетний до них , але за наявною інформацією в відкритих джерелах , вони (ракети С300) котрі перероблені на земля-земля , наводяться на ціль за допомогою GPS , вмонтованого в неї , тобто ракета летить за регульованою траекторією , а не по балістичній .
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07.08.2022 14:11 Відповісти
Как раз "железный купол"и сбивает на практике ракеты от РСЗО. Но! Стоимость противоракеты в сотни раз дороже чем ракета от Града, количества ракет может и хватает на спорадические запуски с кустарных пусковых установок, но против регулярных массированых обстрелов нужны десятки тысяч противоракет, которых в природе не существует. Эффективность "купола" против ракет от "Смерчей" и тем более С 300 очень сомнительна.
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07.08.2022 11:51 Відповісти
Железный Купол работает по своим целям - минометные снаряды, самодельные ракеты, не уверен или артснаряды возьмет.
То есть - низко-и-медленно летящие изделия.
Непосредственная защита жилых массивов.
"Смерчи", "Ураганы", не говоря об С-300, для этого есть другие системы.
В Израиле как раз сейчас начали операцию против бандитов из Исламского Джихада, ракеты и минометные мины летят потоком, уже более 500 и ЖК после усовершенствования показал максимальную со дня его выпуска(2011) эффективность - 95% перехватов.
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07.08.2022 12:00 Відповісти
Ракета від Градів та Смерчів відбирає життя громадян.В Ізраіля інши цінності.
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07.08.2022 13:55 Відповісти
Навіщо саме доганяти) можна збивати назустріч, в часи коли служив с300 зенітні ракети літали передбачувано коли була ціль а коли не потрапляла у ціль то спрацьовувала самоліквідація. Зенітні ракети збиваються такими самими ракетами, тому не треба вигадувати різноманітні не можливості вираховування)) у ППО усе досить не складно, якщо ви бачите ціль і вона у зоні ураження, кут, дальність, азімут, тоді є шанс збивати, якщо провтикали пуски ракет ворога, ракета потрапляє у ціль і вам лишається лише казкувати про не можливість вираховування чогось...
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07.08.2022 12:02 Відповісти
А толку ему что-то говорить? У него голова только чтобы дебильные видосики писать и айкосики курить. Еще иногда он ей ест.
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07.08.2022 11:26 Відповісти
Nu on zhe kak ta raz skazal....kakaja raznica .
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07.08.2022 11:27 Відповісти
На жаль, багато хто цього не розумію і кричить про ППО/ПРО для Миколаєва і Харкова.
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07.08.2022 11:24 Відповісти
Заткнись, конченное. По Николаеву ипашат С-300. . Когда в апреле градами били ни кто осбенно и не роптал.
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07.08.2022 11:35 Відповісти
А де ваші мізки , ви чого ображаєте людей ? Справа в тому , що ракети С-300 збити неможливо , чому читайте трохи вище.
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07.08.2022 11:42 Відповісти
С 300 перероблені кацапами вже збивали нашими С 300 зенітними.
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07.08.2022 11:45 Відповісти
це виключення
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07.08.2022 11:50 Відповісти
Це ти виключення. А ЗСУ на практиці довели, що це можливо.
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07.08.2022 12:04 Відповісти
Будласка пруф , а бо тоді ви виключення
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07.08.2022 14:13 Відповісти
вже знищили ті пускові звідкіль пуляли переробленими с-300. так, у варіанті земля-земля такі ракети летять по передбачуваній балістичній траекторії. ніяких фінтов не роблять. дальність 110 км. вага бч 150 кг, куди входять також уламки/вражаючі елементи для створення хмари уламків. але підривник ракети так змінено шо вибухає в середині цілі при проникненні (зенітні вибухають біля цілі і хмара уламків її знищує).
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07.08.2022 12:04 Відповісти
Дякую за інформацію , але була інформація , що крім , того що ракета вибухає в середені , а не ззовні цілі , вона ще коригується за допомогою GPS , що звісно може змінювати траекторію польоту(імхо).
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07.08.2022 14:24 Відповісти
Зато твои мозги точно в жопе. Обижать людей? Гниды вонючие не люди... А тебе поясню. Твой подзащитный питарок, про арту рассказывал, тупица он гребанная, а не про с-300. А что до этих рашистких пукалок, так они в зоне поражения Хаймарсов. Но их под Николаевом нет. Ты все понял?
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07.08.2022 12:10 Відповісти
*** , ти таки кончене , не вмієш з людьми спілкуватись . Йди за "Москвою"
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07.08.2022 14:16 Відповісти
Пошел бы я, но очередь твоя. Усек, нулевка "обсосанная "
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07.08.2022 14:48 Відповісти
Шел шестой месяц войны, а некоторые еще не знают что снаряды от артилерии и рсзо не сбивают. Сегодня утром включил марафон, ведущий спрашивает у военного можно ли сбивать снаряды средствами пво, интересно это самый тупой ведущий или у них в загашнике еще чето есть
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07.08.2022 11:24 Відповісти
Можна збити снаряд, але це буде дуже дороге задоволення!
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07.08.2022 11:28 Відповісти
Насколько я понимаю, то это касается только снарядов от урагана и тому подобных систем, которые стреляют с очень больших расстояний
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07.08.2022 11:30 Відповісти
Это касается миномётов и любой артиллерии, в том числе реактивной. Это дорогие системы кинетического типа действия, которые накрывают небольшой локальный участок. Например, С-RAM.
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07.08.2022 11:50 Відповісти
Так, але в любому випадку, це дуже дорого.
Навіть якщо незважати на вартість таких ракет, то виробники просто не зможуть виготовляти їх в необхідній кількості.
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07.08.2022 11:54 Відповісти
Это не очень дорогое удовольствие. Самая дальняя пушка ПИОН - дальность до 50 км. Смерчи, ураганы сложнее. Тут только разведка и БПЛА помогут
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07.08.2022 12:16 Відповісти
Это от нашей общей военной безграмотности. У нас много шпесиалистов и игспэрдов по политике, экономике, праву, в каждом подъезде пяток наберётся, а вот с военным делом и главное образованием туговато
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07.08.2022 11:29 Відповісти
Можливо, ведучий не тупий, а просто використав авторитет військового, щоб пояснити тим, хто цього не знає. З об'єктивних причин, більшість населення становлять жінки, які, зазвичай, у технічних та військових питаннях не дуже.
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07.08.2022 11:33 Відповісти
Война уже сколько идет, за это время кто хотел тот уже во всем разобрался, а кто в это не вникает, тот и через год не будет понимать что и как
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07.08.2022 11:35 Відповісти
Ну так подібних систем, що здатні збивати снаряди та ракети рсзв, взагалі дуже мало!
І навіть якби к нас було щось на зразок «Залізного куполу», то є одна проблема: кацапи щодня використовують сотні ракет рсзв: боєкомплект до «купола» закінчився б за тиждень!
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07.08.2022 11:27 Відповісти
Невже це треба комусь пояснювати??
Аби українці добре вчились в школі, то і війни б не було.

"на дурака (хохла) не нужен нож, ему в три короба соврешь, и делай с ним что хочь"...

навязали нам "війну" мов, януковича і іншу дибільну хєрню, вуха розвісили, от і війна...

коли вже тупі українці зрозуміють, що кацап ніколи не буде другом, НІКОЛИ!
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07.08.2022 11:29 Відповісти
за висновок - плюс.
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07.08.2022 11:32 Відповісти
Мертвый кацап может быть другом?
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07.08.2022 11:32 Відповісти
Конечно может. Мертвый кацап даже становится полезным. В качестве удобрения.
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07.08.2022 11:37 Відповісти
Более того - лучшим другом)
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07.08.2022 11:51 Відповісти
З об'єктивних причин, більшість населення становлять жінки, які, зазвичай, у технічних та військових питаннях не дуже.
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07.08.2022 11:34 Відповісти
але курва голосують вони шо аяяйй
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07.08.2022 11:44 Відповісти
"Аби українці добре вчились в школі...", та аналізували б - проти чого воюють рашистські потвори, то знали б, що в мові кожного народу закладений генетичний код його культури!
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07.08.2022 13:34 Відповісти
міноменти, Мсту, Урагани, Смерчі, і Гради орків потрібно знищувати нашими HIMARSами по їх місцю розсташування незалежно від території. Інакше - ніяк.
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07.08.2022 11:30 Відповісти
Думаю,що над Харковом може запускатися купа якихось дронів ,котрі б відстежували розміщення чи скупчення даних артилерійських систем,й цьою інформацією ділилися б командуванням,а ті вже Хаймарсами корегували густоту населення)Так і робиться,мабуть,але ще недостатньо.
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07.08.2022 11:30 Відповісти
Только Хаймарсов не так много пока
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07.08.2022 11:36 Відповісти
Мета цих обстрілів - теракти, а не подавлення вогневих укріплень ЗСУ. Для досягнення цієї мети не потрібно мати якісь скупчення - достатньо однієї установки.
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07.08.2022 11:55 Відповісти
Одна станція РЕБ подавить весь рій...
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07.08.2022 13:38 Відповісти
Ну то даю підказку - усі снаряди можна збивати бімбами з асфальту, який поклав Найвеличніший
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07.08.2022 11:33 Відповісти
Так і потрібно відігнати рашистів на 70-80 км на їх територію! І обстріли припиняться!
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07.08.2022 11:34 Відповісти
Якщо не стріляти по самій рашці, то це нездійснена місія(
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07.08.2022 11:42 Відповісти
Цьому Ігнату уже просто нічого сказати. А пиз.іти треба. Хоч щось...
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07.08.2022 11:39 Відповісти
Прикордонні райони України від обстрілів з території рашки беззахисні. Обіцянки лади не стріляти у відповідь і взагалі по території рашки роблять наші населені пункти просто мішенню і ситуація не зміниться при такій безхребетній політиці. Є тільки два варіанти, або дають право ЗСУ стріляти по військовим цілям рашки захищаючи власне населення або треба відселяти всіх громадян з 60-80 км (може і більше) зони вздовж кордонів з рашкою і білорусю, бо держава не може гарантувати безпеку на цій території.
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07.08.2022 11:40 Відповісти
Та да, піде на це Клоун, йому ж треба економіку підіймати.
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07.08.2022 11:46 Відповісти
А презизидент не дав пораду асфальтом ракети збивати? Дивно.
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07.08.2022 11:46 Відповісти
Асфальтовую катапультою 😁

Асфальтова Зе катапульа -
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07.08.2022 11:49 Відповісти
Але що заважає з Харкова ******* по Бєлгороду????
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07.08.2022 11:51 Відповісти
Нескінченну кількість разів пояснювали.
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07.08.2022 13:21 Відповісти
Артелерійські снаряди пропоную збивати зеленськими Слугами, навіть якщо воно не допоможе збивати - все одно потрібно ними стріляти, їх так багато в різних органах Зради.
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07.08.2022 11:52 Відповісти
У нас тоже есть С-300. Почему мы не ****** по Рашке в ответ? Мы заняли заведомо проигрышную позицию только обороны и пытаемся забами поймать каждый удар кулака врага. В итоже скорее у нас выбьют зубы чем враг разобьет кулаки. Только ответные удары в голову могут врага остепенить
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07.08.2022 11:53 Відповісти
Потому что нам С-300 нужны для защиты от терактов, а не для терактов. Всё просто.
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07.08.2022 11:56 Відповісти
Звідси, вихід один - мочити їх ще на старті!
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07.08.2022 12:00 Відповісти
Кажуть, наказу не дають. Тому і гатять безкарно.
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07.08.2022 13:24 Відповісти
Мій чоловік закінчив КДУ,радіофізичний факультет.Зрозуміло,військова кафедра,звання лейтенант.
Був направлений в Анапу,ППО,1985 рік...
Мене вразили його слова: техніка стара,ми відстаєм від НАТО по технологіям років на 4..
Перша лінія оборони,висотомір ламається,осцелограф постійно паяє...
Всі керівні посади займали українці.
Думаю,що зараз раша відстає від НАТО набагато більше...
У кацапів багато старого заліза,яким вони закидають мирне населення.Це їхня тактика терору....
Надія на поставки озброєння якнайшвидше!
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07.08.2022 12:46 Відповісти
Харькову для защиты нужны немецкие ПВО IRIS-T.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью немецкому изданию.

Также по его словам, россия хочет заморозить конфликт на полгода, чтобы стянуть новые войска и вооружение на линию фронта.
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07.08.2022 13:38 Відповісти
Харківу крім ППО потрібні контрбатарєйні радари. Треба вибивати пускові, та гармати.
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07.08.2022 15:28 Відповісти
Altera Pars

Більш менш притомні люди знають, що від РСЗВ і ствольної артилерії будь яка ППО безсила.

Тому оце доручення посилити ефективність ППО, як і сама петиція безглузді.

Але як засіб накинути Залужному - вполнє сєбє.
Потім можна звинуватити, що не забезпечив.
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07.08.2022 14:07 Відповісти
Ця інфа для ідиотів чи що?Це й так зрозуміло.Тому в першу чергу потрібно полування на ствольну артилерію на гради смерчі урагани.
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07.08.2022 15:17 Відповісти
Ага. Тим ідіотам, які вважають, що ППО врятує від обстрілів артилерією.

"Президент України Володимир Зеленський у відповідь на петицію доручив головнокомандувачу ЗСУ Валерію Залужному розглянути можливість посилення протиповітряної оборони (ППО) Харкова та області.

"Враховуючи, що протиповітряна оборона міста Харкова та Харківської області здійснюється в загальній системі протиповітряної оборони України, я доручив головнокомандувачу Збройними силами України В. Залужному, на якого покладено відповідальність за її організацію та керівництво, розглянути підняте електронної петиції питання і про результати розгляду інформувати її автора", - зауважив Зеленський."

Джерело:
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07.08.2022 15:56 Відповісти
 
 