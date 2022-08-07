ППО та зенітно-ракетні комплекси не можуть збивати артилерійські снаряди окупантів, - Ігнат

Після запуску "Градів", "Смерчів", "Ураганів" снаряди прилітають за лічені хвилини.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телеканалу "Київ", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Прифронтові міста страждають передусім через реактивну та ствольну артилерію. Через неї так само вмикається сигнал повітряної тривоги, якщо є відомості про обстріл з території, підконтрольної російським військам, саме "Градами", "Смерчами", "Ураганами". Люди це теж сприймають за ракетний обстріл, хоча це обстріл реактивною артилерією, проти якої, на жаль, ППО – безсила", - зазначив Ігнат.

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За його словами, зенітно-ракетні комплекси також не можуть збивати такі цілі. Зенітна ракета призначена для збиття інших повітряних цілей, тоді як реактивні снаряди "Града" прилітають за лічені хвилини. Тому потрібно знищувати артилерійські установки, склади та позиції окупантів, аби вони не мали можливості обстрілювати населені пункти. Для цього потрібне посилення озброєння від міжнародних партнерів.