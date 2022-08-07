Війна в Україні триватиме щонайменше до літа 2023 року. Надважкі часи ще попереду, - Волкер

Прийдешня зима буде важкою для Європи, України та навіть для Росії, зокрема, щодо енергоресурсів. Проте надважкі часи ще попереду, адже після зими буде наступний етап військових дій.

Таку думку висловив колишній спецпредставник США у справах України Курт Волкер у розмові з ТСН, інформує Цензор.НЕТ.

На думку дипломата, наразі Україна неспроможна швидко вигнати окупантів зі своєї землі. З об’єктивних причин війна проти Росії триватиме щонайменше до літа 2023 року. Волкер наголосив, що складність ситуації посилюється енергетичною кризою в Європі, яка спричинена газовим шантажем Росії.

Він попередив: ця зима буде важка для всіх: Європи, України та для Росії також.

"Але ми будемо надавати не тільки військову допомогу, але і фінансову, гуманітарну. Для ЄС зима буде важкою через проблеми з енергоресурсами. Вони готуються до зими", - розповів Волкер. Він додав, що нещодавно спілкувався з представником Німеччини, де велику проблему складає вартість енергоносіїв.

"Вони намагаються прорахувати, як пережити все... Треба розуміти, що надважкі часи ще попереду. Але Україна зробила величезний прогрес, щоб опинитися там, де вона є зараз. Треба готуватися, що важко після зими буде, бо буде наступний етап військових дій. Війна триватиме наступного року і весною, і літом", - сказав американський дипломат.

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Водночас він наголосив - США бачать, що Україна цінує і сповідує європейські цінності та демократію і готова за це боротися. Сполучені Штати готові допомагати в цьому.

"США допомагають всім у цьому питанні - боротися за свободу і демократію. Я знаю, що зараз є застереження, що США можуть не підтримувати так Україну, як у перші місяці війни. Це доцільні питання. Бо пам’ятаємо приклад Афганістану, коли ми дуже швидко вийшли звідти через 20 років присутності. Але цього року ми виділили 40 млрд доларів допомоги, наступного року також потрібно буде досить багато грошей, і потрібно закладати їх у наш бюджет", - поінформував Волкер.

Він також зазначив, що наразі підтримка України дуже сильна серед обох партій - Демократичною та Республіканської, а також - у палатах Конгресу, в Білому домі та суспільстві.

"З огляду на таку підтримку, я не бачу, щоб рівень підтримки знижувався. Достатньо великі кошти зарезервовані до кінця цього фіскального року та наступного", - додав дипломат.

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