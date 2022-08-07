УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11976 відвідувачів онлайн
Новини
6 711 54

Голову Івано-Франківської митниці Пересунька в січні затримали за хабарі. Потім відео доказів знищили, а справу закрили, - журналістка Ромалійська

пересунько

Відео з отриманням хабаря митниками було знищене в перші дні повномасштабного вторгнення. Прокуратура закрила справу, пославшись на те, що якщо нема доказів - то нема і складу злочину.

Про це пише журналістка Ірина Ромалійська, повідомляє Цензор.НЕТ.

За два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україні СБУ, Генпрокуратура та ДБР прозвітували, що ліквідували схему отримання хабарів на митниці. За даними слідства, митники вимагали з бізнесменів, які продають мед до Європи, щомісячні хабарі за розмитнення авто.

У голови Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька тоді вилучили $240 тис. готівкою, золоті колекційні монети, ювелірні прикраси з коштовним камінням та діамантами, колекцію дорогих годинників, а самого його затримали.

Читайте: В Україні судитимуть 14 працівників митниці, які "допомагали" без податків імпортувати нафтопродукти компанії, близькій до Медведчука, - ДБР

У слідчих було таємно зняте відео, на якому митники вимагають та беруть хабарі. Але в перші дні повномасштабного вторгнення це відео знищили. І прокурор закрив справу проти Пересунька. "Під час слідства встановлено, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які б доводили вчинення Пересуньком С.С. кримінального правопорушення, знищені, і тому в діях Пересунько відсутній склад кримінального правопорушення", - йдеться у постанові про закриття провадження.

При цьому справу закрили лише проти Пересунька. Двоє його посередників все ще є підозрюваними провадженні, каже слідча суддя Лариса Гольник.

Прокурор Єгор Сандул, який закрив справу, каже, що матеріали не встигли евакуювати з Києва і спалили їх в Офісі генерального прокурора. За його словами, якщо немає відео - то немає й справи проти Пересунька.

Також читайте: Двоє працівників військкоматів Донеччини затримані на хабарях за уникнення мобілізації. ФОТО

Ромалійська змогла зв’язатися з Пересуньком, і він погодився прокоментувати ситуацію в письмовому вигляді. Він називає справу сфабрикованою і твердить, що $240 йому передав на збереження батько, який перед цим продав квартиру. Зараз ці гроші, за словами екс-митника, пішли на потреби ЗСУ. Надавати документальне підтвердження перерахування грошей на потреби армії Пересунько відмовився. Годинники та коштовності, які у нього вилучили, а потім повернули, він називає "копіями".

Голову Івано-Франківської митниці Пересунька в січні затримали за хабарі. Потім відео доказів знищили, а справу закрили, - журналістка Ромалійська 01
Голову Івано-Франківської митниці Пересунька в січні затримали за хабарі. Потім відео доказів знищили, а справу закрили, - журналістка Ромалійська 02
Голову Івано-Франківської митниці Пересунька в січні затримали за хабарі. Потім відео доказів знищили, а справу закрили, - журналістка Ромалійська 03
Голову Івано-Франківської митниці Пересунька в січні затримали за хабарі. Потім відео доказів знищили, а справу закрили, - журналістка Ромалійська 04

Автор: 

хабар (4727) митниця (1880) Ромалійська Ірина (418)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+39
Вот так просто: сами уничтожили видос с доказательствами и нет взятки... А что так можно было? Ребят может кто знает, а почему мы ещё не в ЕС и НАТО?
показати весь коментар
07.08.2022 12:01
+30
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
показати весь коментар
07.08.2022 12:08
+27
Ніколи такого не було і от знову....
показати весь коментар
07.08.2022 12:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вот так просто: сами уничтожили видос с доказательствами и нет взятки... А что так можно было? Ребят может кто знает, а почему мы ещё не в ЕС и НАТО?
показати весь коментар
07.08.2022 12:01 Відповісти
Верещук: Ми не розуміємо, про які проблеми з корупцією в Україні говорить Байден.
показати весь коментар
07.08.2022 12:08 Відповісти
https://m.youtube.com/watch?v=i7bsCBadMfg Ніто https://amp.dw.com/uk/%D0%B2%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D1%8C%D0%B1%D0%B0-%D0%B7-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%94%D1%8E-%D0%B7%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/a-47905289 Що https://m.dw.com/uk/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BE%D0%BC%D0%B1%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BF%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0/a-47824168 Порах. https://www.bbc.com/ukrainian/politics/2016/01/160114_poroshenko_post_presser_sx.amp Порах https://www.radiosvoboda.org/amp/27787071.html Прєцендєнт https://zaxid.net/a_mi_na_fronti_n1545561/amp Міра!
показати весь коментар
07.08.2022 22:11 Відповісти
Я не юрист, но слышал от разных умных людей, что всятка - одно из самых труднораскрываемых преступлений. Ведь тут в сокрытии претсупления часто заинтересованы и берущий, и дающий. Поэтому, чтобы поймать взяточника, иногда организуют т.н. провокацию взятки - дающим оказывается подставное лицо.
показати весь коментар
07.08.2022 12:34 Відповісти
бл-дь
показати весь коментар
07.08.2022 14:27 Відповісти
Ніколи такого не було і от знову....
показати весь коментар
07.08.2022 12:02 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 12:08 Відповісти
Своїх не кидаємо!
показати весь коментар
07.08.2022 12:03 Відповісти
Просто підарасня !
показати весь коментар
07.08.2022 12:03 Відповісти
Ми сподіваємось здобути перемогу незважаючи на зрадників у керівництві. А таке не буває!
показати весь коментар
07.08.2022 12:04 Відповісти
бл-дь,слов нормальных нет ,с этой дебильной,зеленой властью,ВСЕ просрали,украли,распилили и и сдали !!!!!!!
показати весь коментар
07.08.2022 14:29 Відповісти
Прокурор Єгор Сандул, який закрив справу, каже, що матеріали не встигли евакуювати з Києва і спалили їх в Офісі генерального прокурора. За його словами, якщо немає відео - то немає й справи проти Пересунька. Джерело:
Це ж яка шваль працює прокурорами . Продажно мерзенна шваль !!!!!!!
показати весь коментар
07.08.2022 12:08 Відповісти
Нормальные люди туда не идут, знают, что их там задавят. В основном там все кошерные, им все по барабану. Главное - бабло...
показати весь коментар
07.08.2022 12:13 Відповісти
-За що тебе арештували ?
-За хабар
-А за що звільнили ?
-За хабар.
показати весь коментар
07.08.2022 12:09 Відповісти
Скільки ж всього було знищено за цей час!!!((((
показати весь коментар
07.08.2022 12:09 Відповісти
Нужно уметь делиться, и не быть жлобом. Коррупция у нас уже в генах, через 40 лет будет меньше...
показати весь коментар
07.08.2022 12:10 Відповісти
Тому що Пєрєсунька свій хлопець і Пєрєсунька вам за це дає посасайку, лохобидло Найвеличнішого.
показати весь коментар
07.08.2022 12:11 Відповісти
Зря они так. Будут просто самосуды.

А после войны вообще ситуация кардинально поменяется.
показати весь коментар
07.08.2022 12:15 Відповісти
С такими темпами, некоторые зеленые до конца войны точно не доживут
показати весь коментар
07.08.2022 12:19 Відповісти
Чим більше ви про таке говоритимете в медіа, тим вірогідніше здача України оркам і злив ЗСУ. Самі подумайте, нашо зегнідам вигравати цю війну, якщо на них чекає суд патріотів України?

Діло треба робить МОВЧКИ, бляха. А не триндіти по інтернетікам.
показати весь коментар
07.08.2022 12:56 Відповісти
вот чем занимался прокурор которого послали в австрию...твари
показати весь коментар
07.08.2022 12:19 Відповісти
Як почалася війна пропускав через кордон тікаючу зелень, ось і знищили докази.
показати весь коментар
07.08.2022 12:20 Відповісти
Франківськ не має кордону.
показати весь коментар
07.08.2022 12:22 Відповісти
А що Клоун про це каже? Чому не запиляв черговий відосік, не розказав, яких чесних чиновнників розставив. Чому офісний дурачок Мілованов не сказав, що це все провокації?
показати весь коментар
07.08.2022 12:22 Відповісти
На всех "хлебных" местах найвелычнишый поставил, как он блеял в 19 году, новые лица. А таможня - оччччень жирная должность, приносящая миллионы. Надо-же Бене КАЛомойскому отбивать бабло, которое он потратил на выборы шута . Да и бубочке надо платить за комуналку в Крыму и в Лондоне. А этот Переписюнька или как там его, перестал делиться, вот бубочка и обиделся.
показати весь коментар
07.08.2022 12:22 Відповісти
Монако ридає, чуючи про вартість квартир у Франківську, однокімнатну певне продав.
показати весь коментар
07.08.2022 12:23 Відповісти
Это наверное даже была комната в однокомнатной
показати весь коментар
07.08.2022 12:33 Відповісти
Значить Пересунько чесно поділився
показати весь коментар
07.08.2022 12:23 Відповісти
А, понятно почему Венидиктову из генпрокуроров перекинули в послы,из-за пожаров? Благодарность за молчание.
показати весь коментар
07.08.2022 12:27 Відповісти
Мафія на державному рівні. Звільнимося від орків і відразу потрібно звільнятися від нинішньої влади на чолі із зеленським. І ні в якому разі не міняти нинішніх на їх попередників таких же мафіозі. Кандидати на керівництво у новій владі - хто нині проливає кров за Україну на фронті.
показати весь коментар
07.08.2022 12:28 Відповісти
А вони про ботоферму ******** на всю країну
показати весь коментар
07.08.2022 12:32 Відповісти
Кто с ивано-франковской области, подскажите это где он мог продать такую квартиру за 240к $? Может он имел ввиду что отец область продал
показати весь коментар
07.08.2022 12:32 Відповісти
Как Карл , как знищели докази , за этим тоже, кто то стоит , это же тоже преступление , где фамилии героев
показати весь коментар
07.08.2022 12:34 Відповісти
С такими героями врядле ,сначала надо звильнитися , от таких героев
показати весь коментар
07.08.2022 12:36 Відповісти
а зелений піdарьониш не хоче вчергове утнути дешеве бидло-шоу спитавши: "покажи телефона?"
показати весь коментар
07.08.2022 12:39 Відповісти
КУПИВ ДВІ СЕРІЇ СВАТІВ І ВСЕ.)))
показати весь коментар
07.08.2022 12:39 Відповісти
і підписався у фейсбуці на нові відосікі найвеличнішого
показати весь коментар
07.08.2022 12:43 Відповісти
"Человек, который теряет совесть, теряет всё." - Голда Меир Добавить и нечего...
показати весь коментар
07.08.2022 12:54 Відповісти
У зелесрани нет совести
показати весь коментар
07.08.2022 14:54 Відповісти
Повісити падлюку і хай тоді доказує що невинен
показати весь коментар
07.08.2022 12:55 Відповісти
Пересунь ка з Франківська на Київ торбинку і працюй далі з чистого аркуша.
показати весь коментар
07.08.2022 13:01 Відповісти
Використання для вчинення злочину повноважень посадової особи органу державної влади або органу місцевого самоврядування має розглядатися як обтяжуюча злочин обставина, наслідком наявності якої є застосування покарання у вигляді довічного позбавлення волі з конфіскацією майна (без ніяких "або") самого злочинця та його рідні першого та другого рівня спорідненості!

ТОДІ ДОКАЗИ НЕ ВТРАЧАТИМУТЬСЯ!
показати весь коментар
07.08.2022 13:09 Відповісти
Ц тільки те що випадково виявила журналістка. А скільки такого лайна ще заховано в кабінетах зеленої влади? І тільки можливо собі уявити які гроші крутяться у верхівці квартальної влади.
Невже цього не бачать в ЕС та в США?
Думаю що знають і бачать. Але нічого не можуть вдіяти з цьою кловунарнею. Бо перестати підтримувати Україну - це віддати на поталу орді народ України.
А ці покидьки з ОПи цим користаються.
показати весь коментар
07.08.2022 13:10 Відповісти
Відкупився....
показати весь коментар
07.08.2022 13:19 Відповісти
Пересунька- в дупу. Повісити. Гроші і цінності вилучити для армії
показати весь коментар
07.08.2022 13:39 Відповісти
треба визначитися - в дупу чи повісити
показати весь коментар
07.08.2022 14:54 Відповісти
Ну хто ж заріже курицю, що несе золоті яйця? І напевно не в корумпованій на 100% Україні.
показати весь коментар
07.08.2022 13:56 Відповісти
Певно, Пересунько - найкрутіший чувак в Україні?
показати весь коментар
07.08.2022 14:05 Відповісти
А хто ж як не Пересунько буде охороняти Іванович Франкувську митницю ?!
показати весь коментар
07.08.2022 14:09 Відповісти
Пересунька навіть не пересунули! Видно знає свою роботу і справно пересуває бабло "наверх"...
показати весь коментар
07.08.2022 14:24 Відповісти
требуется правильное применение пистолета Макарова не только к колаборантам, наша "рехформована" судебная система наверно скоро таких Пересунек награждать будет вместо оформления сроков
показати весь коментар
07.08.2022 14:44 Відповісти
И в благодарность генпрокурору - должность посла в Швейцарии.
показати весь коментар
09.08.2022 19:05 Відповісти
 
 