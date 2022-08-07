Голову Івано-Франківської митниці Пересунька в січні затримали за хабарі. Потім відео доказів знищили, а справу закрили, - журналістка Ромалійська
Відео з отриманням хабаря митниками було знищене в перші дні повномасштабного вторгнення. Прокуратура закрила справу, пославшись на те, що якщо нема доказів - то нема і складу злочину.
Про це пише журналістка Ірина Ромалійська, повідомляє Цензор.НЕТ.
За два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україні СБУ, Генпрокуратура та ДБР прозвітували, що ліквідували схему отримання хабарів на митниці. За даними слідства, митники вимагали з бізнесменів, які продають мед до Європи, щомісячні хабарі за розмитнення авто.
У голови Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька тоді вилучили $240 тис. готівкою, золоті колекційні монети, ювелірні прикраси з коштовним камінням та діамантами, колекцію дорогих годинників, а самого його затримали.
У слідчих було таємно зняте відео, на якому митники вимагають та беруть хабарі. Але в перші дні повномасштабного вторгнення це відео знищили. І прокурор закрив справу проти Пересунька. "Під час слідства встановлено, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які б доводили вчинення Пересуньком С.С. кримінального правопорушення, знищені, і тому в діях Пересунько відсутній склад кримінального правопорушення", - йдеться у постанові про закриття провадження.
При цьому справу закрили лише проти Пересунька. Двоє його посередників все ще є підозрюваними провадженні, каже слідча суддя Лариса Гольник.
Прокурор Єгор Сандул, який закрив справу, каже, що матеріали не встигли евакуювати з Києва і спалили їх в Офісі генерального прокурора. За його словами, якщо немає відео - то немає й справи проти Пересунька.
Ромалійська змогла зв’язатися з Пересуньком, і він погодився прокоментувати ситуацію в письмовому вигляді. Він називає справу сфабрикованою і твердить, що $240 йому передав на збереження батько, який перед цим продав квартиру. Зараз ці гроші, за словами екс-митника, пішли на потреби ЗСУ. Надавати документальне підтвердження перерахування грошей на потреби армії Пересунько відмовився. Годинники та коштовності, які у нього вилучили, а потім повернули, він називає "копіями".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Це ж яка шваль працює прокурорами . Продажно мерзенна шваль !!!!!!!
-За хабар
-А за що звільнили ?
-За хабар.
А после войны вообще ситуация кардинально поменяется.
Діло треба робить МОВЧКИ, бляха. А не триндіти по інтернетікам.
ТОДІ ДОКАЗИ НЕ ВТРАЧАТИМУТЬСЯ!
Невже цього не бачать в ЕС та в США?
Думаю що знають і бачать. Але нічого не можуть вдіяти з цьою кловунарнею. Бо перестати підтримувати Україну - це віддати на поталу орді народ України.
А ці покидьки з ОПи цим користаються.