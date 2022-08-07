Голову Івано-Франківської митниці Пересунька в січні затримали за хабарі. Потім відео доказів знищили, а справу закрили, - журналістка Ромалійська

Відео з отриманням хабаря митниками було знищене в перші дні повномасштабного вторгнення. Прокуратура закрила справу, пославшись на те, що якщо нема доказів - то нема і складу злочину.

Про це пише журналістка Ірина Ромалійська, повідомляє Цензор.НЕТ.

За два місяці до повномасштабного вторгнення Росії в Україні СБУ, Генпрокуратура та ДБР прозвітували, що ліквідували схему отримання хабарів на митниці. За даними слідства, митники вимагали з бізнесменів, які продають мед до Європи, щомісячні хабарі за розмитнення авто.

У голови Івано-Франківської митниці Святослава Пересунька тоді вилучили $240 тис. готівкою, золоті колекційні монети, ювелірні прикраси з коштовним камінням та діамантами, колекцію дорогих годинників, а самого його затримали.

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У слідчих було таємно зняте відео, на якому митники вимагають та беруть хабарі. Але в перші дні повномасштабного вторгнення це відео знищили. І прокурор закрив справу проти Пересунька. "Під час слідства встановлено, що матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, які б доводили вчинення Пересуньком С.С. кримінального правопорушення, знищені, і тому в діях Пересунько відсутній склад кримінального правопорушення", - йдеться у постанові про закриття провадження.

При цьому справу закрили лише проти Пересунька. Двоє його посередників все ще є підозрюваними провадженні, каже слідча суддя Лариса Гольник.

Прокурор Єгор Сандул, який закрив справу, каже, що матеріали не встигли евакуювати з Києва і спалили їх в Офісі генерального прокурора. За його словами, якщо немає відео - то немає й справи проти Пересунька.

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Ромалійська змогла зв’язатися з Пересуньком, і він погодився прокоментувати ситуацію в письмовому вигляді. Він називає справу сфабрикованою і твердить, що $240 йому передав на збереження батько, який перед цим продав квартиру. Зараз ці гроші, за словами екс-митника, пішли на потреби ЗСУ. Надавати документальне підтвердження перерахування грошей на потреби армії Пересунько відмовився. Годинники та коштовності, які у нього вилучили, а потім повернули, він називає "копіями".







