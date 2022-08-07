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Новини Війна
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Окупанти цілилися по сховищу відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, - Орлов

заес

Росіяни обстріляли вчергове Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, увечері 6 серпня російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли ЗАЕС та влучили по майданчику станції безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива", - наголосив Орлов.

Читайте також: Війська РФ замінували енергоблоки ЗАЕС та завезли на територію техніку, - ГУР

Також через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Тому вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе. Через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях станції.

Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки.

Також читайте: МАГАТЕ після обстрілу ЗАЕС просить допуску на станцію: Можлива ядерна катастрофа

Крім того, російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору Енергодара.

обстріл (28993) атомна енергетика (513) ядерна безпека (566) Енергодар (263) Запорізька АЕС (1417) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+10
Помню, как наша власть рассказывала что не стала защищать Енергодар и ЗАЕС чтобы не подвергать безопасности атомную станцию. Ну да, решение отдать АЕС росийским террористам офигительно правильным было оказывается.
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07.08.2022 12:39
+10
Зеля,ты убеждал народ,что стратегические обьекты надежно защищены и надежно охраняются. Все твое **...е правление от начала построено на циничной лжи.
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07.08.2022 12:40
+9
Від таких "новин" холод йде по тілу, сама мешкаю в місті -супутнику АЕС, але чому так все швидко було віддано, навіть не спробували десь зупинити на підходах до ЗАЕС.
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07.08.2022 12:50
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Це значить одне - вони збираються тікати. Чи будуть як в Рудому лісі сидіти до стадії "сиятельства".
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07.08.2022 12:30 Відповісти
Amnesty International, озвіться!
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07.08.2022 12:30 Відповісти
может того подохли от чая с цезием ***** обычно убирает свидетелей особенно для ГААГИ и трибунала????
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07.08.2022 12:32 Відповісти
Краще так: Amnesty International, засвітіться!
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07.08.2022 12:58 Відповісти
ПРОСТОЙ ВОПРОС--- ЧТО МЕШАЛО ВЫВЕЗТИ СОСТАВОМ ПОЕЗДА ВСЕ БУНКЕРА БЕТОННЫЕ С ТОПЛИВОМ ОТХОДАМИ В РАЙОН АЭРОПОРТА УЖГОРОД И ПОСТАВИТЬ ИХ на СКЛАД и охрану и сохранение в бещ0опасности... В НАЧАЛЕ И КОНЦЕ ПОЛОСЫ ВВП..... ТЕРРИТОРИЯ КОТОРЫХ СТРАНА НАТО ---СЛОВАКИЯ??????
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07.08.2022 12:31 Відповісти
Отсутствие у тебя каких-либо знаний в сфере атомной энергетики, источников ионизирующего излучения и просто ядерной физики и физ. безопасности?
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07.08.2022 12:41 Відповісти
А оно надо Словакии? Да и наш величніший до останього казав не панікувати, в той час коли робітники посольств евакуювались з Києва ще за місяць до вторгнення.
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07.08.2022 15:29 Відповісти
це вже просто пік сексуальних фантазій
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07.08.2022 12:31 Відповісти
ага после этого гарантированная импотенция какой ужд тут секс разве что мазохоизм и садизм....БСМД...
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07.08.2022 12:33 Відповісти
Ага. Нікуя нє понятно. Випарівают самі сєбя ?
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07.08.2022 13:02 Відповісти
а відходи слід використати для брудної бомби яку підірвемо у центрі мацкви
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07.08.2022 12:32 Відповісти
согласенн хочется а потом думаешь и чем МЫ будем отличатся от кацапов??? надеюсь на Бога и Небеса и Кару Божью достаточно природных катаклизхмомв чтобы утопить под корень всю Россию или пару камушков с небес метеорные... 10 на 30 метров лучше всякой атомной бомбы локально эквивалент 2-4 киллотонны...
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07.08.2022 12:36 Відповісти
Помню, как наша власть рассказывала что не стала защищать Енергодар и ЗАЕС чтобы не подвергать безопасности атомную станцию. Ну да, решение отдать АЕС росийским террористам офигительно правильным было оказывается.
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07.08.2022 12:39 Відповісти
Зеля,ты убеждал народ,что стратегические обьекты надежно защищены и надежно охраняются. Все твое **...е правление от начала построено на циничной лжи.
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07.08.2022 12:40 Відповісти
Ну що зелені покидьки все ще бажаєте домовлятися з виродками?
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07.08.2022 12:46 Відповісти
Від таких "новин" холод йде по тілу, сама мешкаю в місті -супутнику АЕС, але чому так все швидко було віддано, навіть не спробували десь зупинити на підходах до ЗАЕС.
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07.08.2022 12:50 Відповісти
Незнаєте чому? Відпрвідь-"класика абдрєстовича-проє***лі"!
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07.08.2022 12:58 Відповісти
спросите у 73% голосовавшего нарида. Только они своей вины не видят...
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07.08.2022 16:02 Відповісти
Да весь схід країни був швидко відданий.
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07.08.2022 18:34 Відповісти
Самі там сидять, мінують, бухають і визивають агонь на сєбя ? Хня якась.
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07.08.2022 13:06 Відповісти
а вся эта война не "хня якась"?
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07.08.2022 13:49 Відповісти
Пора рвать когти со всей Украины за океан. Если рванет, то достанет и до всей Европы. Второй десятикратный Чернобыль не удастся пережить.
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07.08.2022 13:12 Відповісти
Вони на ЧАЕС творили те саме,поки наші хлопці не перекрили логістику...
Потім тікали в кінці березня під прикриттям снайперів,аж п'яти сяяли...
Кацапи такий народ,що поки люлей не получить,нікуди не піде.
Тому,чистим зброю і нищим цю наволоч!
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07.08.2022 14:01 Відповісти
Зелене кодло спочатку віддає АЕС ворогові, а потім сильно переживає, що враг там робить
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07.08.2022 14:41 Відповісти
Немає слів
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07.08.2022 18:32 Відповісти
 
 