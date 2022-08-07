Окупанти цілилися по сховищу відпрацьованого ядерного палива на ЗАЕС, пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу, - Орлов

Росіяни обстріляли вчергове Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомив міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, увечері 6 серпня російські окупанти вкотре здійснили ракетні обстріли ЗАЕС та влучили по майданчику станції безпосередньо поруч зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива (ССВЯП).

"Вочевидь, цілили саме по контейнерах ВЯП, які просто неба зберігаються поруч із місцями обстрілу. 174 контейнери, в кожному з яких по 24 збірки відпрацьованого ядерного палива", - наголосив Орлов.

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Також через ворожі ракетні обстріли було пошкоджено три датчики радіаційного моніторингу навколо майданчика ССВЯП ЗАЕС. Тому вчасне виявлення та реагування у разі погіршення радіаційної обстановки або витоку радіації із контейнерів відпрацьованого ядерного палива наразі неможливе. Через безліч дрібних осколків від вибухів пошкоджено близько 800 кв. м віконних поверхонь в різних будівлях станції.

Внаслідок вибухів отримав осколкове поранення один працівник ЗАЕС – він був доправлений у міську лікарню. Всі російські військові, яких на майданчику ЗАЕС від дня її захоплення перебуває до 500 осіб, а також персонал терористичного Росатома заздалегідь сховались у бункерних приміщеннях станційних кризового центру та центру технічної підтримки.

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Крім того, російські військові стріляли також поблизу території заводу будівельних конструкцій та по водозабору Енергодара.