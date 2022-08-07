Guardian повідомляє про новий випадок знущання росіян з українських військових на Донбасі

Про нові випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією територіях Донбасу повідомляє британська газета Guardian.

Кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, пише про відео та фотографії, на яких видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в місті Попасна, яке було захоплене російськими військами в травні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Британська газета посилається на фото, яке 5 липня опублікував у фейсбуці голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

Як пише кореспондент британської газети, відтоді знімок широко поширили в соціальних мережах. Українці звинуватили російських військових у середньовічному варварстві та порівняли дії росіян з персонажами кіноепопеї "Володар перснів".

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"На відео, - йдеться в статті Guardian, - видно безголове і безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму, що лежить у дворі будинку. Голова наколота на дерев'яний стовп, а кисті - на металеві шипи на паркані по обидві сторони від голови".

Газета Guardian каже, що не може підтвердити автентичність фотографії. Але за даними геолокації, фото, імовірно, є справжнім і зробленим наприкінці липня неподалік від центру Попасної, за адресою вулиця Нагірна, 21. Адресу видно на фотографії.

Українська армія відступила з Попасної на початку травня. У липні в результаті тривалих боїв російські війська захопили всю Луганську область. Українські офіційні особи підтвердили, що запеклі бої тривають. Попасна зазнала значних руйнувань.

Ця фотографія є останнім опублікованим випадком звірств, скоєних російськими солдатами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, пише Guardian.

Нагадаємо, 5 серпня міжнародна розслідувальна група журналістів Bellingcat опублікувала розслідування випадку звірств російських військових проти українського військовополоненого.

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