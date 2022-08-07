Guardian повідомляє про новий випадок знущання росіян з українських військових на Донбасі
Про нові випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією територіях Донбасу повідомляє британська газета Guardian.
Кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, пише про відео та фотографії, на яких видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в місті Попасна, яке було захоплене російськими військами в травні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.
Британська газета посилається на фото, яке 5 липня опублікував у фейсбуці голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.
Як пише кореспондент британської газети, відтоді знімок широко поширили в соціальних мережах. Українці звинуватили російських військових у середньовічному варварстві та порівняли дії росіян з персонажами кіноепопеї "Володар перснів".
"На відео, - йдеться в статті Guardian, - видно безголове і безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму, що лежить у дворі будинку. Голова наколота на дерев'яний стовп, а кисті - на металеві шипи на паркані по обидві сторони від голови".
Газета Guardian каже, що не може підтвердити автентичність фотографії. Але за даними геолокації, фото, імовірно, є справжнім і зробленим наприкінці липня неподалік від центру Попасної, за адресою вулиця Нагірна, 21. Адресу видно на фотографії.
Українська армія відступила з Попасної на початку травня. У липні в результаті тривалих боїв російські війська захопили всю Луганську область. Українські офіційні особи підтвердили, що запеклі бої тривають. Попасна зазнала значних руйнувань.
Ця фотографія є останнім опублікованим випадком звірств, скоєних російськими солдатами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, пише Guardian.
Нагадаємо, 5 серпня міжнародна розслідувальна група журналістів Bellingcat опублікувала розслідування випадку звірств російських військових проти українського військовополоненого.
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А найголовнійше - тому, що ми не орки, на відміну від них. Тому вбивати окупантів, звісно, потрібно, але чинити дії, що поставлять нас на один щабель з московитами - ні в якому разі.
Після того, що ви пропонуєте, про постачання західної зрої доведеться забути.
Пара продажних робітників у Amnesty не вказує шо уся організація така.
Й сумно те що нерозумні коментатори ще й у топ коментів виходять за впадобайками а потім дивуються розумні люди чому Блазні брехливі стають президентами а безпринципні продажні Люсі дристовіч радниками й з ТВ не вилазять.
P. S. Ви подивіться скільки Amnesty зробили заяв про рашистів.
P. S. S. Так легко керувати "думкою суспільства " деяких постсовкових країн.
Якщо матері не пустять синів захищати країну то таке будуть робити мразота рашиська з їми вже на ЇХ парканах й на очах тих мам що не пустили. Відсидітись НЕВИЙДЕ НІКОМУ якщо фронт не втримають Герої- але вони втримають.
автор Вересаев. - вот все, что нужно знать. рассказик на 10 минут. почитайте.
Всех - даже публики с "Эха Москвы", Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!
Все, чем кичились вы множество лет, Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет Тоже теперь отправляются нах..й.
Русские твари, горите в аду! Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду И на земле ожидает подобный.
Русские, вас ненавидит весь свет В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ, Не пропустив ничего из былого.
Время концепцию пересмотреть - Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть, Мы на вас даже мочиться не будем.
(01.03.22, Ю.Нестеренко)