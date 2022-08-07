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Новини Війна
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Guardian повідомляє про новий випадок знущання росіян з українських військових на Донбасі

попасна

Про нові випадки знущання з українських військовополонених на окупованих Росією територіях Донбасу повідомляє британська газета Guardian.

Кореспондент газети, який висвітлює війну в Україні, пише про відео та фотографії, на яких видно голову людини, наколоту на стовп на паркані біля будинку в місті Попасна, яке було захоплене російськими військами в травні, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки.

Британська газета посилається на фото, яке 5 липня опублікував у фейсбуці голова військово-цивільної адміністрації Луганської області Сергій Гайдай.

Як пише кореспондент британської газети, відтоді знімок широко поширили в соціальних мережах. Українці звинуватили російських військових у середньовічному варварстві та порівняли дії росіян з персонажами кіноепопеї "Володар перснів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Теракт в Оленівці був спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї, - розвідка

"На відео, - йдеться в статті Guardian, - видно безголове і безруке тіло чоловіка, одягненого у військову форму, що лежить у дворі будинку. Голова наколота на дерев'яний стовп, а кисті - на металеві шипи на паркані по обидві сторони від голови".

Газета Guardian каже, що не може підтвердити автентичність фотографії. Але за даними геолокації, фото, імовірно, є справжнім і зробленим наприкінці липня неподалік від центру Попасної, за адресою вулиця Нагірна, 21. Адресу видно на фотографії.

Українська армія відступила з Попасної на початку травня. У липні в результаті тривалих боїв російські війська захопили всю Луганську область. Українські офіційні особи підтвердили, що запеклі бої тривають. Попасна зазнала значних руйнувань.

Ця фотографія є останнім опублікованим випадком звірств, скоєних російськими солдатами після повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому, пише Guardian.

Нагадаємо, 5 серпня міжнародна розслідувальна група журналістів Bellingcat опублікувала розслідування випадку звірств російських військових проти українського військовополоненого.

Також читайте: Рада має закликати світ визнати РФ державою-спонсором тероризму через вбивство полонених в Оленівці: "ЄС" зареєструвала проєкт постанови

Автор: 

військовополонені (978) полонені (2292) Гайдай ЛОГА (921) The Guardian (33)


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Топ коментарі
+50
Эти издевательства не прекращались с 2014 года...
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07.08.2022 12:41
+50
А що про це Amnesty International скаже, тримаючи в руках пачку долярів від путлера ?
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07.08.2022 12:44
+40
попасть в плен к русским - это быть замученным до смерти.
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07.08.2022 12:43
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Эти издевательства не прекращались с 2014 года...
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07.08.2022 12:41 Відповісти
😪😠
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07.08.2022 18:52 Відповісти
попасть в плен к русским - это быть замученным до смерти.
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07.08.2022 12:43 Відповісти
как Украина будет выглядеть на весь мир??? нет, так не нужно делать! Нужно добиться, чтобы Россию признали страной террористом. Борясь с чудовищами, Украина не должна стать самой чудовищем. Нужно цивилизованными способами карать. Признание России страной террористом наложит на Россию санкции, что никто не сможет торговать с Россией! Пишите люди в твиттере политикам США на английском, чтобы признали Россию страной террористом, а если анг не знаете, то переводите, через гугл переводчик и пишите. Нужно добиваться этого! И в СМИ США в комментариях пишите. Нужно, как муравьи защищать Украину и всем работать ради победы, кто, что может делать!
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07.08.2022 12:51 Відповісти
Тому, що Україні потрібна міжнародна підтримка, тому, що такі випадки будуть грати на користь російській пропаганді - навіть не сумнівайтесь, що всі російські агенти впливу на заході подобні дії з нашого боку використають по-повній проти нас.
А найголовнійше - тому, що ми не орки, на відміну від них. Тому вбивати окупантів, звісно, потрібно, але чинити дії, що поставлять нас на один щабель з московитами - ні в якому разі.
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07.08.2022 12:54 Відповісти
Не верзіть дурниць і не будьте корисним ідіотом для кремля.
Після того, що ви пропонуєте, про постачання західної зрої доведеться забути.
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07.08.2022 12:57 Відповісти
Зелёні ушльопки все одно будуть вигороджувати свинособак на величати нелюди партнерам
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07.08.2022 12:43 Відповісти
Карл, это так написано в методичке?
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07.08.2022 13:15 Відповісти
а в вашей что написано ?
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07.08.2022 13:43 Відповісти
В моей написано, что не нужно натягивать сову на глобус.
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07.08.2022 15:07 Відповісти
А що про це Amnesty International скаже, тримаючи в руках пачку долярів від путлера ?
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07.08.2022 12:44 Відповісти
Добре що світ не такі бовдури як деякі Українці й вони не судять УСІХ ПО ОДНОМУ.... бо як би були такі що усіх по одному судять то Україна неотримала б ніякої допомоги, хіба що мангалами й шампурами.
Пара продажних робітників у Amnesty не вказує шо уся організація така.
Й сумно те що нерозумні коментатори ще й у топ коментів виходять за впадобайками а потім дивуються розумні люди чому Блазні брехливі стають президентами а безпринципні продажні Люсі дристовіч радниками й з ТВ не вилазять.
P. S. Ви подивіться скільки Amnesty зробили заяв про рашистів.
P. S. S. Так легко керувати "думкою суспільства " деяких постсовкових країн.
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07.08.2022 13:25 Відповісти
І скільки ж заяв гімнесті зробило про рашистів? Ану ж, давайте, покажіть нам.
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07.08.2022 14:01 Відповісти
такі продажні робітники мають бути негайно звільнені з цієї організації за публікацію таких матеріалів. І якщо цього не зроблено, а навіть навпаки - організація підтримує подібні публікації, то тоді вже питання до самої організації.
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07.08.2022 16:37 Відповісти
русские делают, как Мексиканские наркокартели.
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07.08.2022 12:45 Відповісти
Руские ху... сосут!!! А ВОТ НАШИМ НАДО ТОЧНО КАК КАРТЕЛИ В МЕКСИКЕ СДЕЛАТЬ!!! Два три видосиками запилить с показательными "выступлениями". Чтобы этим ******* ИГИЛ сказкой показался!! ТОгда точно половина ушлепков подумает - а но мне нах надо, ваши "жигули белая", стиралки и т.д.?? ИНАЧЕ ЭТИ ТВАРИ НЕ ПОНИМАЮТ!!!
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07.08.2022 13:00 Відповісти
Хай і далі влада ретельно оберігає рашистських окупантів, цим варварам треба показувати це відео та Єленовку.
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07.08.2022 12:45 Відповісти
Почитайте, Оля, ежедневные сводки ГШ ВСУ, посмотрите на потери орков - это так "влада ретельно оберігає рашистських окупантів"? Сами-то верите тому, что пишите?
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07.08.2022 13:20 Відповісти
Что по этому поводу Амнести Интернешнл прокукарекает?
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07.08.2022 12:46 Відповісти
о таком ******* два дня назад рассказывал во дворе воин. приехал вытащить осколки. такое делают ослоёбы. особенно ненавидят арту и пулеметчиков. пацана пулеметчика распяли в прямом смысле слова. что-бы дальше издевались - снайпер освободил. вот такая вот куйня. оон, говорите?
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07.08.2022 12:47 Відповісти
видел видео из Сирии, с издевательствами группировки Вагнера. Это похоже на их работу. Они мучают людей. Видел, как они живому типу по конечностям кувалдой били развлекаясь, видел типа привязали к вышке звездочкой и облили горючим и подпалили живого. Они живодеры.
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07.08.2022 12:55 Відповісти
не знаю за ЧВК, но Коля видел именно бородатых, свеженьких, одеты как на парад. чисто - мародеры, зачистка. то, что там ад - нам не врут.
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07.08.2022 13:02 Відповісти
А що там "гамнесті ітернейшел"? Язик в дупі *уйла тримає!
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07.08.2022 12:47 Відповісти
А что же по этому поводу молчит вонючая контора Амнисти Интердевочка? Или она кормящую руку не кусает?
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07.08.2022 12:50 Відповісти
Зато нам боятся дать дальнобойные ракеты чтобы небылаескалации. Какой твари еще ескалации может быть?
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07.08.2022 12:53 Відповісти
Дивно що Цензор не побочив деталей місця де вагнеровці кастрували нашого військового ..Спочатку вони над ним познущались ,а потім відрізали голову і кисті рук ,вивісивши їх на паркані ..Вини ше написали ,щоб українські матері не пускали синів на війну .Це фото з того місця знущань .

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07.08.2022 12:56 Відповісти
ФСБ рф - ИДИНАХУЙ.
Якщо матері не пустять синів захищати країну то таке будуть робити мразота рашиська з їми вже на ЇХ парканах й на очах тих мам що не пустили. Відсидітись НЕВИЙДЕ НІКОМУ якщо фронт не втримають Герої- але вони втримають.
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07.08.2022 13:29 Відповісти
ти кого посилаєш ?
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07.08.2022 14:08 Відповісти
Зато США тормозит признание РФ террористической организацией. Ато как же дагавариваться будет с ней. Да и в мире тишина. Зерно украинское выкачивают то боятся против Рашки что то сказать.
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07.08.2022 12:57 Відповісти
Це відео є в ФБ і в Телеграм.
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07.08.2022 12:58 Відповісти
Достатньо показувати санаторій Золкіна, треба показувати скотомогильники заповнені кацапами, а про полонених в санаторії України -достатньо!
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07.08.2022 12:59 Відповісти
Не тех мы 70 лет называли фашистами и нацистами. Сам жуков признавался что если бы ссср не забрали себе Кенигсберг то в Гаагском трибунале рядом с немцами судили бы и росиян. Так как всплыли бы массовые убийства и насилование гражданских.
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07.08.2022 13:01 Відповісти
А когда немцев судили в Гаагском трибунале?
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07.08.2022 14:23 Відповісти
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07.08.2022 17:25 Відповісти
Виродки...
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07.08.2022 13:16 Відповісти
«Деспотизм и подобострастие в духе русского человека нашего времени. Он пропитан им до глубочайших фибров своего организма. Протяните веревку и поставьте солдата, которому не велите пропускать никого. Из него возникнет деспот, которому и черт не брат. Мало того, что он никого впускать не будет за веревку, он будет рад никого не пускать, он будет рад толкнуть вас пошибче в грудь… Чем нужнее вам перебраться за веревку, чем ощутительнее видны ваши желания, тем ему слаще вам отказывать.» М. Погодин © «Мнения русских о самих себе» Издание,С.-Петербург,1905г.
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07.08.2022 13:38 Відповісти
Ванька : Рассказ приятеля
автор Вересаев. - вот все, что нужно знать. рассказик на 10 минут. почитайте.
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07.08.2022 13:47 Відповісти
Кончені ублюдки
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07.08.2022 14:06 Відповісти
Дело не в путине. Он - это вы. Он - воплощение вашего духа.
Всех - даже публики с "Эха Москвы", Нам уже *****, хоть эхо, хоть ухо!

Все, чем кичились вы множество лет, Кончилось Харьковом и Волновахой;
Русский хоккей или русский балет Тоже теперь отправляются нах..й.

Русские твари, горите в аду! Я атеист и не верю в загробный,
Но гарантирую - вашу орду И на земле ожидает подобный.

Русские, вас ненавидит весь свет В каждом значенье последнего слова,
Скоро за все вы дадите ответ, Не пропустив ничего из былого.

Время концепцию пересмотреть - Вас причисляли ошибочно к людям,
И, когда будете, суки, гореть, Мы на вас даже мочиться не будем.

(01.03.22, Ю.Нестеренко)
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07.08.2022 14:11 Відповісти
відмічу, що відео було зняте ще коли не було трави а фото - коли вже все заросло все... т.е. це вспливло лише зараз... а ще скільки ми не знаємо?
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07.08.2022 14:25 Відповісти
По відношенню до кацапських окупантів не повинно бути ніяких моральних обмежень. Ці звірі розуміють тільки силу та жорстокість. Всіляку людяність вони сприймають як прояв слабкості.
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07.08.2022 14:39 Відповісти
Кваліфікаційна помилка- РФ не посібник терроризму, а , власне країна та населення- террористи, звідти -Амнести Интернешенл- організація посібник терроризму. Так буде правильно в кваліфікаціїї та подальшому встановленні вини учасників в злочинах проти людства!, де на лаві підсудних опиняться РФ, орда з усім населенням та їхні пригодовані шавки- лівацька, популістська, московитська хвойда- Амнесті Інтернешенел та ще група єврохвойд популістського гатунку.
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07.08.2022 15:53 Відповісти
 
 