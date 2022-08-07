У Запорізькій області через ворожі обстріли залишилися без електропостачання понад 17 тисяч абонентів, без газу - понад 200 тисяч, - ОВА

Внаслідок обстрілів росіянами у громадах Запорізької області пошкоджено електромережі та газопроводи, каналізаційні очисні споруди, водогін.

Про це повідомили на сторінці Запорізької ОВА, передає Цензор.НЕТ.

На сьогодні, 7 серпня, через пошкодження ліній електропостачання, опор та обладнання без електропостачання 17 742 абонентів у 81 населеному пункті Запорізької області. Протягом минулої доби ПАТ "Запоріжжяобленерго" відновило енергопостачання більшої частини Степногірської дільниці, що було перервано напередодні через ворожі обстріли, та підключення до електроенергії отримали 5 940 родин.

Фахівці усунули пошкодження повітряної лінії електропередачі, що виникло вчора в електромережах Вільнянського міжрайонного РЕМ, та повернули світло 363 абонентам. Крім того, було відновлено енергопостачання 43 споживачів у Запоріжжі.

На жаль, через бойові дії в Оріхівських електромережах знову виникли нові пошкодження, внаслідок чого було знеструмлено ще 259 домівок місцевих мешканців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верещук просить жителів Херсонської та Запорізької областей терміново евакуюватися: "Ми готуємося йти у контрнаступ"

На ранок у Запоріжжі є одиничне відключення. По Василівському, Михайлівському, Бердянському, Приморському, Мелітопольському, Якимівському, Кам’янсько-Дніпровському та Токмацькому районним відділенням через дії місцевої окупаційної "влади" доступу до електромереж та актуальної інформації щодо їх стану ПАТ "Запоріжжяобленерго" не має.

По Гуляйпільському районному відділенню через активні бойові дії та відсутність доступу до місць пошкодження електромереж аварійно-відновлювальні роботи не проводилися.

На 7 серпня по області без газопостачання знаходиться 226 990 абонентів у 270 населених пунктах області.

Читайте також: Жителям Запорізької області радять запастися дровами та паливними брикетами: "Ця зима буде найскладнішою"

Через пошкодження магістральних газопроводів на території Запорізької та Донецької областей в області повністю відключені 261 та частково 7 населених пунктів (у т.ч. міста Бердянськ та Приморськ Бердянського району, Василівка, Дніпрорудне, Кам’янка-Дніпровська та Енергодар Василівського району, Мелітополь Мелітопольського району, Пологи, Гуляйполе, Оріхів, Молочанськ та Токмак Пологівського району). Через ведення бойових дій та недопуск до місць пошкоджень проводити аварійно-відновлювальні роботи не має можливості.

За наявною інформацією на сьогодні у Гуляйполі та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, селищі Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району відсутнє водопостачання.

Також читайте: У Запоріжжі ворожі ракети поцілили в об’єкт інфраструктури, вночі окупанти обстріляли Степногірськ. ФОТОрепортаж

Через проблеми із забезпеченням електроенергією артезіанських свердловин без водопостачання частина міста Пологи Пологівського району. Крім того, внаслідок обстрілів у Оріхові та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району пошкоджено водопровідні мережі, артезіанські свердловини та інші споруди.

Також внаслідок бойових дій пошкоджено каналізаційні очисні споруди, які приймають стоки Василівки та селища Степногірськ Василівського району. Стоки без очищення скидаються до річки Карачокрак і далі потрапляють у Дніпро.