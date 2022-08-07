Одна з причин війни в Україні - безкарність злочинів комунізму, Путін теж розраховує уникнути покарання, - прем'єрка Естонії Каллас
Безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову стикаємось із руйнівною та геноцидною війною на території Європи".
Так думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Каї Каллас у Швейцарії на церемонії вручення Європейської премії політичної культури, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.
Престижна премія, яку присуджує швейцарський фонд Ганса Рінг'є, була вручена Каллас за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.
"Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними", - сказала прем'єр-міністр.
За словами Каллас, безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову зіткнулися із руйнівною та геноцидною війною на європейській землі".
Вона додала, що на додаток до розслідування воєнних злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.
"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані", - наголосила Каллас.
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и как доставить уйло в трибунал ? Санкциями ?
АРХИВАХ ВОЙНА ПЛАНИРОВАЛАСЬ ЗАКОНЧИТСЯ К КОНЦУ 1945-1946 ГОДА НАЧАЛО факт капиталяции был сделан на фоне морального падения в немецком обществе в связис гибелью Гитлера и высшего руководства части Германии ...в Бункере...а у Германии на столько еще хватало войск ресурсов и оружия дляч продолжения войны...... на Западе немцы целыми фронтами сдавались союзникам Андерское окружение союзников позорное было спасено началом наступления СССР на Восточных линиях фронта на полтора месяца раньше чем планировалось.... без достаточных припасов топлива еды танков пушек снарядов самолетов... расчеты показххали что это привело к росту погибших и 300 со стороны СССР на 30-40 % чем могли быббыть начнись настлпение в заранее планирвоанные сроки увы.. бабы есче нарожают... СССР как бы не говорили спас тогда задницу союзников...
Те же леваки из Амнистии Интернешнл они об этом и говорят. Они говорят что коммунистический режим не является преступным. Нет решения суда. Поэтому когда человек поддерживает истребление людей это просто свобода мнений.
Был скандал у этой организации когда они начали защищать украинских поклонников коммунистического режима, когда они пострадали от нападок переселенца в Одессе на 9 мая. Поклонницы режима тогда сказали… что ну и зря вас не убили. Переселенец стал возмущаться, а леваки защитили свободу выражения мнений.
США ЗНИЩУВАЛИ Україну достаньо свідомо
згадайте, як примушували Україну поступитися своїм майном на користь Росії
як різали літаки, що знаходилися в України, як Україну ПРИМУШУВАЛИ віддати ядерну (та й просту зброю Росії), як доречі як раз зараз прилітає по нас
як США признали право Росії на майно СССР включно всі будівлі посольств
як США признали право Росії на місце у Совбезі ООН
ми вігрібаємо зараз НЕ тільки те, про що каже прем'єрка Естонії Каллас - то само собою
ми вігрібаємо не тільки шизофренію Путлера, яка зародилася не пустому місці звичайно - її спровокували НАШІ ГНІДИ в першу чергу, відмовившись принімати українську ідентичність як свою й досі надрачивающі на Пушкіна, Ватутіна, дівятомай та дідов на палках, й досі не спримаючих УПА, Бандеру та Шухевича ЯК СВОЮ армію
але крім наших гнід (Рабіновича, Зеленського та їм подібних) ми вигрібаємо результат багаторічної політики США до нас - коли вони НЕ сприймали нас як державу, а сприймали просто як терріторію, яка не має право на самостійність, на зброю, на армію, на місце в Совбезі ООН, як спадкоємиць СССР
Його зятьок Пінчук колись на вбитих Жигулях приїздив на работу, а тепер найдорожчий палац має у Лондоні.
Єдиний Лазоренко і його США посадили.