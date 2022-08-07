Одна з причин війни в Україні - безкарність злочинів комунізму, Путін теж розраховує уникнути покарання, - прем'єрка Естонії Каллас

Безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову стикаємось із руйнівною та геноцидною війною на території Європи".

Так думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Каї Каллас у Швейцарії на церемонії вручення Європейської премії політичної культури, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Престижна премія, яку присуджує швейцарський фонд Ганса Рінг'є, була вручена Каллас за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

"Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними", - сказала прем'єр-міністр.

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За словами Каллас, безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову зіткнулися із руйнівною та геноцидною війною на європейській землі".

Вона додала, що на додаток до розслідування воєнних злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.

"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані", - наголосила Каллас.

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