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Новини Війна
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Одна з причин війни в Україні - безкарність злочинів комунізму, Путін теж розраховує уникнути покарання, - прем'єрка Естонії Каллас

каллас

Безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову стикаємось із руйнівною та геноцидною війною на території Європи".

Так думку висловила прем'єр-міністерка Естонії Каї Каллас у Швейцарії на церемонії вручення Європейської премії політичної культури, пише Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

Престижна премія, яку присуджує швейцарський фонд Ганса Рінг'є, була вручена Каллас за її політичну сміливість у протистоянні російській агресії та за впливову роль у забезпеченні рішучої відповіді західних країн.

"Сьогодні у вільного світу є вікно можливостей зупинити російський імперіалізм. Ми стали свідками величезних змін у політиці країн Заходу. Але ці зміни - лише початок, і вони мають бути стійкими. Агресор не змінив і не скасував своїх злочинних цілей. Це означає, що ми не можемо зробити жодного кроку назад. Навпаки, нам потрібно рухатися вперед, і важливі зміни у нашій політиці мають стати постійними", - сказала прем'єр-міністр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повернення до відносин з воєнними злочинцями бути не може, - прем'єрка Естонії Каллас

За словами Каллас, безкарність злочинів комуністичного режиму є однією з головних причин того, що "ми знову зіткнулися із руйнівною та геноцидною війною на європейській землі".

Вона додала, що на додаток до розслідування воєнних злочинів, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії.

"Путін розраховує на безкарність. Тому ми тим більше маємо зробити все можливе, щоб усі, хто стоїть за агресією та масовими злочинами проти України, були покарані", - наголосила Каллас.

Також читайте: Мета Путіна - повний контроль над Україною. Сила зброї країн Заходу повинна зупинити його, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Автор: 

комунізм (74) путін володимир (24068) Естонія (1642) Каллас Кая (295)


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Топ коментарі
+18
Умница! Но неужели нужно много ума другим чтобы это понять? На все нужно время. Пока наши дедушки и бабушки коммунисты живы все будет безнаказанно....
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07.08.2022 13:05
+13
Абсолютно верно. И эту безнаказанность вкусил ещё совок, когда переметнувшись на сторону союзников избежал участи Гитлера. А ведь совок вместе с Гитлером начали Вторую Мировую и вместе воевали с 39 по 41. Совок поставлял металлы нацистам, проводили совместный парад с Гитлером в Бресте. Гитлера наказали, а потомки совков сейчас ведут новую фашистскую войну, потому что в свое время им позволили стать в ряды победителей, вместо расстрелов и виселиц.
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07.08.2022 13:09
+13
поскольку Россия напялила сама на себя статус правоприемника СССР Красной РСФСР до 31 декабря 1922 года когда был образован СССР то на Россию таким ТРИБУНАЛОМ НАДО ВОЗЛОЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННЫЕ СССР вторжение в Китай 1927 году Манжурия, Соучастие в захвате Польши 1939 год нападение на Финляндию 1940-1941 зверства в годы второй Мировой в Европе.. геноцид чеченцев крымских татар..... Голодомр в Поволжье 1919-1921 год..... Украина 1932-1933 года и 1947 год Голод.... Казахстане голод, Нападение на Венгрию 1956 год на Чехию 1968 год 1979 вторжение в Афганистан, участие в войне Судного Днея Израиль Египет Сирия.. участие в корейской войне результат распад страны на два антипода Южная Корея и КНДР, Вьетнамская война, сбитие Южнокорейского самолета в районе Амурской области причем умышленное...Карибский Кризис создание практически неотрвратимой ядерной войны на Кубе размещая ПВО..и ракеты с ядерной боеприпасом... политические репрессии, политическая репресссивная психиатрия, НКВД ГПУ МГБ КГБ ГУЛАГ и прочие стройки века...расстрелы "врагов народа" ликвидация без суда и следствия миллионов граждан как внутри СССР так и за рубежом... расстрел рабочихв Новочеркасске 1962 год создание голода в СССР 1981-967 годах... практически постоянный голод нехватка продовольствия в РСФСР во время СССР....событияв странах Балтии 1987-1990 года события в этот жзе период в Баку Ереване Узбекистане Андижан.. провокации и война в Нагорном Карабахе.. и много еще по мелочам....
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07.08.2022 13:13
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Умница! Но неужели нужно много ума другим чтобы это понять? На все нужно время. Пока наши дедушки и бабушки коммунисты живы все будет безнаказанно....
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07.08.2022 13:05 Відповісти
, необхідно створити спеціальний міжнародний трибунал для притягнення Кремля до відповідальності за злочин агресії. Джерело:
и как доставить уйло в трибунал ? Санкциями ?
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07.08.2022 13:06 Відповісти
Как Завахирию. Трибунал прямо на балконе.
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07.08.2022 13:17 Відповісти
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07.08.2022 13:08 Відповісти
Абсолютно верно. И эту безнаказанность вкусил ещё совок, когда переметнувшись на сторону союзников избежал участи Гитлера. А ведь совок вместе с Гитлером начали Вторую Мировую и вместе воевали с 39 по 41. Совок поставлял металлы нацистам, проводили совместный парад с Гитлером в Бресте. Гитлера наказали, а потомки совков сейчас ведут новую фашистскую войну, потому что в свое время им позволили стать в ряды победителей, вместо расстрелов и виселиц.
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07.08.2022 13:09 Відповісти
Но почему то когда Германия была побеждена в 1945 году состоялся судебный процесс, а когда якобы сэсэсэр проиграл холодную войну состоялся какой то сговор элит. Окорочка, ядерное оружие и G 8. Может быть в США окопались агенты кремля? Спартц может задать такой вопрос Байдену?
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07.08.2022 13:11 Відповісти
МУРА....... Германия не была побеждена в 1945 году ОНА КАПИТУЛИРОВАЛА ПО ДАННЫХ В
АРХИВАХ ВОЙНА ПЛАНИРОВАЛАСЬ ЗАКОНЧИТСЯ К КОНЦУ 1945-1946 ГОДА НАЧАЛО факт капиталяции был сделан на фоне морального падения в немецком обществе в связис гибелью Гитлера и высшего руководства части Германии ...в Бункере...а у Германии на столько еще хватало войск ресурсов и оружия дляч продолжения войны...... на Западе немцы целыми фронтами сдавались союзникам Андерское окружение союзников позорное было спасено началом наступления СССР на Восточных линиях фронта на полтора месяца раньше чем планировалось.... без достаточных припасов топлива еды танков пушек снарядов самолетов... расчеты показххали что это привело к росту погибших и 300 со стороны СССР на 30-40 % чем могли быббыть начнись настлпение в заранее планирвоанные сроки увы.. бабы есче нарожают... СССР как бы не говорили спас тогда задницу союзников...
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07.08.2022 13:19 Відповісти
Вообще-то Германия предлагала свою капитуляцию ещё в 1943, но Сралин хотел оккупировать Берлин, поэтому, уговорил Рузвельта не принимать её.
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07.08.2022 13:22 Відповісти
Ну есть некоторые параллели. Будем считать что Третий Рейх пал или капитулировал и в Германии изменилась власть. Но потом состоялся судебный процесс и преступления нацизма были осуждены. А осуждения преступлений коммунистического режима не было. В этом всё дело.

Те же леваки из Амнистии Интернешнл они об этом и говорят. Они говорят что коммунистический режим не является преступным. Нет решения суда. Поэтому когда человек поддерживает истребление людей это просто свобода мнений.
Был скандал у этой организации когда они начали защищать украинских поклонников коммунистического режима, когда они пострадали от нападок переселенца в Одессе на 9 мая. Поклонницы режима тогда сказали… что ну и зря вас не убили. Переселенец стал возмущаться, а леваки защитили свободу выражения мнений.
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07.08.2022 13:27 Відповісти
Потому что совок сдох и никто не рассчитывал, что совковая бандота будет бороться за реванш.
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07.08.2022 13:20 Відповісти
Рассчитывать надо лучше. Или изучать хотя бы историю. А то понабирают советников по объявлению, а потом мир стоит на пороге ядерной войны.
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07.08.2022 13:32 Відповісти
там все було набагато гірше - справа не в окорочках
США ЗНИЩУВАЛИ Україну достаньо свідомо
згадайте, як примушували Україну поступитися своїм майном на користь Росії
як різали літаки, що знаходилися в України, як Україну ПРИМУШУВАЛИ віддати ядерну (та й просту зброю Росії), як доречі як раз зараз прилітає по нас
як США признали право Росії на майно СССР включно всі будівлі посольств
як США признали право Росії на місце у Совбезі ООН

ми вігрібаємо зараз НЕ тільки те, про що каже прем'єрка Естонії Каллас - то само собою
ми вігрібаємо не тільки шизофренію Путлера, яка зародилася не пустому місці звичайно - її спровокували НАШІ ГНІДИ в першу чергу, відмовившись принімати українську ідентичність як свою й досі надрачивающі на Пушкіна, Ватутіна, дівятомай та дідов на палках, й досі не спримаючих УПА, Бандеру та Шухевича ЯК СВОЮ армію
але крім наших гнід (Рабіновича, Зеленського та їм подібних) ми вигрібаємо результат багаторічної політики США до нас - коли вони НЕ сприймали нас як державу, а сприймали просто як терріторію, яка не має право на самостійність, на зброю, на армію, на місце в Совбезі ООН, як спадкоємиць СССР
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07.08.2022 13:25 Відповісти
Буржуи и в Африке - буржуи. Какой буржуй будет думать как сделать богатым кого-то? Нет таких в природе!
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07.08.2022 14:50 Відповісти
поскольку Россия напялила сама на себя статус правоприемника СССР Красной РСФСР до 31 декабря 1922 года когда был образован СССР то на Россию таким ТРИБУНАЛОМ НАДО ВОЗЛОЖИТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВСЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ СОВЕРШЕННЫЕ СССР вторжение в Китай 1927 году Манжурия, Соучастие в захвате Польши 1939 год нападение на Финляндию 1940-1941 зверства в годы второй Мировой в Европе.. геноцид чеченцев крымских татар..... Голодомр в Поволжье 1919-1921 год..... Украина 1932-1933 года и 1947 год Голод.... Казахстане голод, Нападение на Венгрию 1956 год на Чехию 1968 год 1979 вторжение в Афганистан, участие в войне Судного Днея Израиль Египет Сирия.. участие в корейской войне результат распад страны на два антипода Южная Корея и КНДР, Вьетнамская война, сбитие Южнокорейского самолета в районе Амурской области причем умышленное...Карибский Кризис создание практически неотрвратимой ядерной войны на Кубе размещая ПВО..и ракеты с ядерной боеприпасом... политические репрессии, политическая репресссивная психиатрия, НКВД ГПУ МГБ КГБ ГУЛАГ и прочие стройки века...расстрелы "врагов народа" ликвидация без суда и следствия миллионов граждан как внутри СССР так и за рубежом... расстрел рабочихв Новочеркасске 1962 год создание голода в СССР 1981-967 годах... практически постоянный голод нехватка продовольствия в РСФСР во время СССР....событияв странах Балтии 1987-1990 года события в этот жзе период в Баку Ереване Узбекистане Андижан.. провокации и война в Нагорном Карабахе.. и много еще по мелочам....
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07.08.2022 13:13 Відповісти
Кому треба "ВОЗЛОЖИТЬ"? Хто цим буде займатись? Європа не може скільки років визнати винних у таракті з МН17. А ця, про що ви пишите, справа буде тягнутися сотні років, тому ніхто не буде цим займатись.
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07.08.2022 15:05 Відповісти
Основна причина -ракети в асфальті і "клован" в кріслі президента!
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07.08.2022 13:20 Відповісти
Нищіли і нищать країну пташенята з гнізда червоного директора Чучми і ніхто не покараний досі.
Його зятьок Пінчук колись на вбитих Жигулях приїздив на работу, а тепер найдорожчий палац має у Лондоні.
Єдиний Лазоренко і його США посадили.
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07.08.2022 13:29 Відповісти
У них в кацапії застойно підгорало, закіпало, зубовно скрежетало і щоб випустити пар пинько придумав таку хню. Про карність воно не задумується.
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07.08.2022 13:32 Відповісти
выродок путин должен быть повешен.
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07.08.2022 14:06 Відповісти
Тому ,що в 91 році бажаючі бути Першим Президентом України не змогли переступити через свою гординю заради одного кандидата від дем. партій . Вибрали Кравчука і його " 5 Д ". А Прибалти змогли скинути компартію від керма . От і результат .
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07.08.2022 14:30 Відповісти
Потому что прибалтика считалась временно оккупированной территорией во всем мире и их сразу взяли в НАТО. А Украина осталась в сфере влияния России и ее разоружили, чтобы не особо сопротивлялась влиянию.
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07.08.2022 14:56 Відповісти
 
 