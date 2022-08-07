У суботу Чехія вперше з початку війни не видала жодної візи українським біженцям

У суботу Чехія не видала жодної візи тимчасового захисту українським біженцям. Це перший подібний випадок із початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

"У п'ятницю візи отримали 803 біженці, що приблизно на 20 осіб більше ніж тиждень тому. Загалом Чехія видала понад 400 тис. дозволів на перебування на території країни. Такі дані опублікувало Міністерство внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

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Власники тимчасових віз можуть перебувати в Чеській Республіці до року, вони отримують доступ до систем державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Згідно даних щодо прийому до шкіл, зараз у країні проживає менше 300 тис. громадян України, деякі з них повертаються на батьківщину або їдуть до інших країн.