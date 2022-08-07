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У суботу Чехія вперше з початку війни не видала жодної візи українським біженцям

біженці

У суботу Чехія не видала жодної візи тимчасового захисту українським біженцям. Це перший подібний випадок із початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.

 "У п'ятницю візи отримали 803 біженці, що приблизно на 20 осіб більше ніж тиждень тому. Загалом Чехія видала понад 400 тис. дозволів на перебування на території країни. Такі дані опублікувало Міністерство внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.

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Власники тимчасових віз можуть перебувати в Чеській Республіці до року, вони отримують доступ до систем державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Згідно даних щодо прийому до шкіл, зараз у країні проживає менше 300 тис. громадян України, деякі з них повертаються на батьківщину або їдуть до інших країн.

біженці (1887) Україна (5950) Чехія (1646)


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Топ коментарі
+15
Всего около 10 млн. украинцев перебрались на Запад с 24 февраля. Сколько из них вернётся обратно если они пробудут там около года? Сколько детей вернется, если они там проучатся один год? Вот вам и наглядный результат выбора в 2019 году.
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07.08.2022 13:35
+6
були результати опитування 69% процентів не планують повертатися в Україну в найблищі часи
що таке "найблищі часи" там не уточнювалося - рік, чи 10, чи 30 років
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07.08.2022 13:44
+5
Оцінки про 10 млн завищені. Рахувати біженців по кількості перетинів кордону це дурня повна.
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07.08.2022 13:45
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400 000 на одну Чехію , це всі біженці ?
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07.08.2022 13:33 Відповісти
Всіх більше 6 міліонів.
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07.08.2022 13:36 Відповісти
Всего около 10 млн. украинцев перебрались на Запад с 24 февраля. Сколько из них вернётся обратно если они пробудут там около года? Сколько детей вернется, если они там проучатся один год? Вот вам и наглядный результат выбора в 2019 году.
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07.08.2022 13:35 Відповісти
були результати опитування 69% процентів не планують повертатися в Україну в найблищі часи
що таке "найблищі часи" там не уточнювалося - рік, чи 10, чи 30 років
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07.08.2022 13:44 Відповісти
У польщі офіційно 2 млн наших біженців. Із них працює 300 тис, 350 тис дітей пішли у школи. І де ти побачив в цих цифрах 65% які збираються залишатися?
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07.08.2022 14:29 Відповісти
"У польщі офіційно 2 млн наших біженців. Із них працює 300 тис, 350 тис дітей пішли у школи..."

Якщо ще врахувати орієнтовну кількість людей похилого віку, то залишається відкритим питання щодо 1 млн біженців з України...
Вони, що - продовжують вести паразитуючий спосіб життя?...
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07.08.2022 15:28 Відповісти
Кажу про себе. У мене зараз на проекті, всі дівчата живуть у Польщі. Отримують зп на картку укр банку, а живуть і працюють там. Є купа знайомих, які відправили своїх дружин з дітьми жити у Польщі при цьому живуть вони там за рахунок чоловіків які заробляють тут.
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07.08.2022 15:48 Відповісти
Оцінки про 10 млн завищені. Рахувати біженців по кількості перетинів кордону це дурня повна.
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07.08.2022 13:45 Відповісти
Это разница в пересечении западных границ Украины гражданами на выезд и въезд. А кто подсчитает выехавших с оккупированных территорий через Крым и паРашу? В городах и поселках Херсонской области и юга Запорожской реально осталось около 20-25% населения. И каждый день выезжают как могут. Реальное число еще больше.
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07.08.2022 13:53 Відповісти
У мене всі родичі з Херсонщини переїхали на підконтрольну Україні територію. А ти їх приписуєш як немов вони виїхали закордон.
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07.08.2022 14:51 Відповісти
Я не говорю о всех. Но на Крым стоит постоянная очередь машин и бусов в несколько часов. Практически все автобусные перевозчики типа "Спутника" везут людей через Крым. И очень много частников. Не каждый может и выдержит дорогу через Васильевку на Запорожье длиной в 5-7 суток, как повезёт.
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07.08.2022 22:37 Відповісти
мокшенятко?
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07.08.2022 13:49 Відповісти
Вимиваєтьмя молодь, жіноче населення, відкриють кордони і буде демографічна катастрофа.
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07.08.2022 13:46 Відповісти
Потрібно терміново дозволити полігамію!
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07.08.2022 13:50 Відповісти
Якби так,був би кайф)
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07.08.2022 14:04 Відповісти
Полігамію-це двоє чоловіків і одна жінка?...
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07.08.2022 16:12 Відповісти
По іншому не вийде-мільйони жінок виїхали з України...
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07.08.2022 16:26 Відповісти
По іншому не вийде-мільйони жінок виїхали з України....
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07.08.2022 16:31 Відповісти
Серед моїх знайомих киян, 50% вже повернулися. Десь 30% повернуться, як тільки закінчиться війна. І де тут катастрофа?
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07.08.2022 14:20 Відповісти
.
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07.08.2022 13:47 Відповісти
Я розумію людей , які покидають міста , що знаходяться під постійними обстрілами , а для чого покидати міста і містечка , де нічого не залітає ?

Є і такі , які виїжджають в інші міста в Украіні для того , щоби отримати
компенсацію , як переселенця, ну а за кордом і годують , і гроші платять перші три місяці!
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07.08.2022 14:30 Відповісти
Везде платят деньги? Везде кормят?
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07.08.2022 14:46 Відповісти
Так смішно читати зрадофільські коментарі польських чи болгарських мийників туалетів про те що з України вже виїхало 65% працездатного населення і що Україні ***** в майбутньому тощо.
Просто відкриваємо офіційну статистику: у польщі, де немає ніяких грошових виплат і шари по житлу, працює тільки 300 тис чоловік із 2 млн біженців. Карл, меньше 20% дорослих біженців працюють! Про Швейцарію де на 50 тис біженців тільки при роботі 5% я взагалі промовчу. Поясніть, як можна планувати залишитися назавжди в країні не заробляючи там гроші після півроку перебування???
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07.08.2022 14:48 Відповісти
Більшість біженців - жінки з дітьми. Погодьтесь, влаштуватися жінці
на роботу, не влаштувавши дітей в садок чи школу, проблематично.
В багатьох країнах влаштування на роботу означає знання місцевої чи англійської мови. Теж проблема для наших.
Але як тільки діти підуть в садки і школи, освояться там, і дорослі не захочуть повертатися, а будуть шукати роботу та житло.
Про молодих жінок промовчу. Ті свою долю знайдуть самі.
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07.08.2022 15:10 Відповісти
Я тебе дуже сильно розчарую, однак українські жінки і до 24.02 масово шукали свою долю закордоном: Туреччина, Німеччина, Австрія, Франція, США, Австралія, Британія - це країни в які поїхали дівчата із кола моїх знайомих. Катастрофи не відбулося. Так само польки, чешки, словачки, німкені, італійки, американки (мій особистий досвід відносин) та ін шукають свою другу половину в інших країнах.
А ще є дуже хороша новина: після нашої перемоги, європейські дівчата шукатимуть відносин з українськими чоловіками, бо українці вже стали синонімом мужності і незламності, такого в суцільно гомосячій Європі точно немає ніукого. Так що нє сцать!
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07.08.2022 15:42 Відповісти
Абсолютна нісенітниця.Ніякі європейські дівчата не будуть шукати відносин з українськими чоловіками(для початку через абсолютне безгрошів'я основної маси українських чоловіків).А те що до війни дівчата їхали,це теж була велика проблема яку треба було вирішувати.А в новій ситуації-це реальна,абсолютна демагрофічна катастрофа...Україна може зіткнутись з такими наслідками про які навіть ніхто ще й не здогадується....
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07.08.2022 16:21 Відповісти
Ти дебіл. Кончений дебіл, який нормального закордону навіть і не бачив, я вже не кажу про життя там, дружні відносини з іноземними громадянами чи статеві стосунки. А той факт, що ти пишеш із Болгарії абсолютно нічого не значить. "куріца нє птіца - балгарія нє заграніца".
До речі, про безгрошів'я - це хіба що в твоїй тупорилій макітрі.
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07.08.2022 18:06 Відповісти
головна проблема заробітчанських рагулів, таких як ти , що вони дивляться на світ виключно через вікно свинарника в якому вони доглядають польських свиней. тому у тебе таке викривлене уявлення про реальні заробітки українських чоловіків, і що іноземок більше всього цікавить стан рахунку чоловіка, а не його людські якості.
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07.08.2022 18:16 Відповісти
Пiдтримую!!! Нашi чоловiки найкращi!
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07.08.2022 19:21 Відповісти
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07.08.2022 15:49 Відповісти
Дякувати Зе клоуну Україна втратить десь біля мілйьону своїх громадян які планують залишитись на Заході в Німеччині, Великобританії, Швеції, Голандії, Іспанії, Польщі та інших країнах. Цікаво що частина з них таки голосувала за Зе клоуна. Ітоги "роботи" Зе клоуна якого може "ведуть" як сліпого:

1) Скоротив населення України на 1 -2 міліона людей (які вже ніколи не повернуться в Україну)
2) Загнав Україну у космічні борги які не снились навіть Януковощу
3) Угробив на десятки років частину земель України в звязку з військовими діями
4) Зчинив паніку і спекуляції на світовому ринку сільхозпродуктів
5) Безкоштовно (для бюджета України) пустив воду в Крим
6) Віддав безкоштовно (для бюджета України) одну атомну станцію росіянам ЗАЕС
7) Довів всьому світу правоту тези про Пяту колону

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07.08.2022 15:53 Відповісти
Вони там не люди. "Унтерменші". І навіть не тому, що вони приперлися на чужі шиї, на халяву, на дармові харчі і шмотки. А тому, що поляки, німці, румуни, австрійці, чехи, литовці... - великі націоналісти і патріоти своєї країни і нації. І вони (поки що тихо, але з кождним днем все голосніше) питають - чого ви покинули свою Батьківщину, утекли зі своєї землі, коли її треба захищати? Чого ви молоді, здорові здали свою Вітцівщину, коли вона спливає кров"ю? Чого ви (не рятуєтесь від війни!) а ринулися отарами здобувати чуже громадянство, насравши на своє українське. Згадаєте мої слова - дуже-дуже скоро країни європи почнуть вимітати сраним віником таких, з дозволу сказати "переселенців" (халявщиків, паразитів).
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07.08.2022 16:23 Відповісти
 
 