У суботу Чехія вперше з початку війни не видала жодної візи українським біженцям
У суботу Чехія не видала жодної візи тимчасового захисту українським біженцям. Це перший подібний випадок із початку російського вторгнення в Україну 24 лютого.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Czech Radio.
"У п'ятницю візи отримали 803 біженці, що приблизно на 20 осіб більше ніж тиждень тому. Загалом Чехія видала понад 400 тис. дозволів на перебування на території країни. Такі дані опублікувало Міністерство внутрішніх справ", - йдеться у повідомленні.
Власники тимчасових віз можуть перебувати в Чеській Республіці до року, вони отримують доступ до систем державного медичного страхування, освіти та ринку праці. Згідно даних щодо прийому до шкіл, зараз у країні проживає менше 300 тис. громадян України, деякі з них повертаються на батьківщину або їдуть до інших країн.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
що таке "найблищі часи" там не уточнювалося - рік, чи 10, чи 30 років
Якщо ще врахувати орієнтовну кількість людей похилого віку, то залишається відкритим питання щодо 1 млн біженців з України...
Вони, що - продовжують вести паразитуючий спосіб життя?...
Є і такі , які виїжджають в інші міста в Украіні для того , щоби отримати
компенсацію , як переселенця, ну а за кордом і годують , і гроші платять перші три місяці!
Просто відкриваємо офіційну статистику: у польщі, де немає ніяких грошових виплат і шари по житлу, працює тільки 300 тис чоловік із 2 млн біженців. Карл, меньше 20% дорослих біженців працюють! Про Швейцарію де на 50 тис біженців тільки при роботі 5% я взагалі промовчу. Поясніть, як можна планувати залишитися назавжди в країні не заробляючи там гроші після півроку перебування???
на роботу, не влаштувавши дітей в садок чи школу, проблематично.
В багатьох країнах влаштування на роботу означає знання місцевої чи англійської мови. Теж проблема для наших.
Але як тільки діти підуть в садки і школи, освояться там, і дорослі не захочуть повертатися, а будуть шукати роботу та житло.
Про молодих жінок промовчу. Ті свою долю знайдуть самі.
А ще є дуже хороша новина: після нашої перемоги, європейські дівчата шукатимуть відносин з українськими чоловіками, бо українці вже стали синонімом мужності і незламності, такого в суцільно гомосячій Європі точно немає ніукого. Так що нє сцать!
До речі, про безгрошів'я - це хіба що в твоїй тупорилій макітрі.
1) Скоротив населення України на 1 -2 міліона людей (які вже ніколи не повернуться в Україну)
2) Загнав Україну у космічні борги які не снились навіть Януковощу
3) Угробив на десятки років частину земель України в звязку з військовими діями
4) Зчинив паніку і спекуляції на світовому ринку сільхозпродуктів
5) Безкоштовно (для бюджета України) пустив воду в Крим
6) Віддав безкоштовно (для бюджета України) одну атомну станцію росіянам ЗАЕС
7) Довів всьому світу правоту тези про Пяту колону