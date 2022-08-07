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День пошти, день вчителя, день лікаря: село на Хмельниччині відмовилося перейменовувати вул. Жовтневу через свята в жовтні. ДОКУМЕНТ

жовтнева

Село Лавринці Шепетівського району Хмельницької області відмовилося перейменовувати вулицю Жовтневу, бо на жовтень припадає чимало свят.

Таке пояснення сільський голова Юрій Криворчук надав громадській організації "Декомунізація. Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

В поясненні перелічили такі свята, що припадають на жовтень:

  • Покрова,

  • День поштаря,

  • День учителя,

  • День лікаря,

  • День людей похилого віку.

Щодо останнього свята в документі наголосили, що його відзначає більшість мешканців села.

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"1 жовтня жителі села відзначають міжнародний день людей похилого віку, а таких в Лавринівцях біля 70%. Враховуючи всі вище згадані події, а також думку жителів села, вирішили залишити одній з вулиць назву Жовтнева', - йдеться у відповіді на звернення щодо перейменування.

Сільський голова Юрій Криворчук у документі зазначає, що питання про перейменування вулиці Жовтневої неодноразово піднімали на зборах села Лавринівці. Він же стверджує, що більшість селян проти зміни назви.

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"Який крінж", - прокоментували в "Декомунізація. Україна".

День пошти, день вчителя, день лікаря: село на Хмельниччині відмовилося перейменовувати вул. Жовтневу через свята в жовтні 01

Автор: 

перейменування (585) село (88) декомунізація (559) Хмельницька область (975)


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Топ коментарі
+20
А церква в цьому селі, часом, не УПЦ МП ???
Може, тут причина?
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07.08.2022 13:49
+12
На Хмельниччині багато москальських попів. Поки законом їх не заборонять, будуть далі промивати мізки віруючим
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07.08.2022 14:25
+11
Сільський голова скоріш за все конечений совок, або бувший комуняка. А відмазку просто придумав.
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07.08.2022 14:13
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Наслідок 30-річного реформування освітньої галузі України!
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07.08.2022 13:48 Відповісти
Ну и чем ЖОВТНЕВОЕ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ЛИСТОПАДОВОЙ ГРУДНЕВОЙ ЛЮТНЕВОИ СИЧНЕВОИ БЕРЕЗНЕВОЙ И ТАК ДАЛЕЕ??? идиотизм от коммуняк перешел по обмену в стадию дебильности к декоммунизаторам.. крайности если в нее вписать политику всегда были и будут... согласен был бы если бы вулыця Жовтневои революции..а так извините маразм крепчал и ***** делать нашей власти....я противник чтобы именами павших в этой войне именовали улицы скверы учреждения корабли и прочее..... память о павших должны быть в ПАНТЕОНЕ Аллеи памяти и точка не трогайте мертвых И погибших.... есть валом нейтральных названий география биология ботаника история вселенная без привязки к религии какому то событию партийности и политическому окрасу....
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07.08.2022 14:12 Відповісти
тебе-совка забули спитать)
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07.08.2022 14:30 Відповісти
В даному випадку Ви виглядаєте совком, до чого тут жовтнева до декомунізації?За часів совка це називалося "Кампанейщина", Попередній дописувач правий , якби вулиця була жовтневої революції -не булоб питань.
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07.08.2022 16:57 Відповісти
ти ще скажи, що в жовтні (листопаді за новим стилем) є ще День святого рибака
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07.08.2022 15:16 Відповісти
А свинособаку хтось питав ? Воно не здатне вивчити Українську мову , а лізе з "нравоучєніями" ! Такі , як ти , винні в загибелі Українців не меньше орків . Не було б тут такої бидлоти - пуйлу не було б кого "защіщять". Вас хтось тримав в Україні ? Чому ж ви гниди не здриснули туди , де багато актябрьскіх рєвалюцій і дєдиваєвалєй ? І оркам було б кого мочити в своїй рф , нікуди не виходячи .
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07.08.2022 16:08 Відповісти
шановний у вас стільки агресії, як у кацапа.До чого Жовтнева (не жовтневої революції) до декомунізації? Дай таким совкам як ви волю то ви й місяці перейминувалиб.Як під час французьської революції.Вулиця Жовтнева асоціюється з жовтневою революцією, у латентних комуняк.Я наприклад живу на вулиці Травневій, якщо якась падлюка захоче перейминувати, перший піду бити пику.
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07.08.2022 17:03 Відповісти
"на Жовтневі.... " думав, що вже забули цей вираз. А ні! залишилась ще вата !
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07.08.2022 15:01 Відповісти
Якраз назва "жовтнева" асоціюється з "жовневою революцією" виключно у ватних совків.
Давайте тоді місяці переназвемо, бо в грудні колись був день радянської конституції, в січні було "криваве воскєсеньє", в лютому день радянської армії, в березні взагалі 8 число, в квітні самі знаєте хто народився.і так далі,поки ви ватні совки не виздихаєте, ми замість розбудови країни будемо перейминовувати все що побачимо.
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07.08.2022 17:08 Відповісти
яке освідчене населення але вони мають на це право
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07.08.2022 13:48 Відповісти
не має саме на це ніякого права "насєлєніє"
декомунізація це законодавство державного, а не місцевого рівня

так що хай та ватна сільська голова перейменовує вулицю на "Покровська" і звіздиться потай вдома на 7 листопада

.
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07.08.2022 15:07 Відповісти
Не зараз .
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07.08.2022 16:09 Відповісти
Послали нах декомунізацію. Хіба так можна класти на закони? Жах
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07.08.2022 13:49 Відповісти
яке відношення має місяць жовтень до октябьской рєволюціі?
давайте заборонимо назву лютий, бо у фєвралє була ще обна дебільна подія!?
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07.08.2022 13:57 Відповісти
Де в нас в Україні є вулиці або села з назвами Груднева, чи вулюця Лютого? Чого саме Жовтнева?
Якщо так шанують свята, то хай буде Листопадна, там не менше свят
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07.08.2022 14:03 Відповісти
місто Ніжин провулок Лютневий .
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07.08.2022 14:12 Відповісти
Вулиця Груднева є в багатьох містах України! Чи ти не вмієш користуватися пошуковим сайтом Гугл?
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07.08.2022 14:15 Відповісти
не надо нас дурити - старші генерації чудово знають вираз "на Жовтневі..."

палити треба цю сільську ватну голову
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07.08.2022 15:11 Відповісти
А церква в цьому селі, часом, не УПЦ МП ???
Може, тут причина?
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07.08.2022 13:49 Відповісти
Є дерев'яна https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_%D0%9F%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%97_%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%86%D1%96_(%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%96%D0%B2%D1%86%D1%96)&action=edit&redlink=1 Церква Покрови Пресвятої Богородиці (1760 р., належить до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B2%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B0%D1%82) УПЦ КП ).
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07.08.2022 14:03 Відповісти
На Хмельниччині багато москальських попів. Поки законом їх не заборонять, будуть далі промивати мізки віруючим
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07.08.2022 14:25 Відповісти
Їбанутих москальською церквою тут вистачає, на жаль...
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07.08.2022 14:41 Відповісти
Ви зняли в мене з язика це запитання.
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07.08.2022 14:57 Відповісти
► Маю... точніше мав деяке безпосереднє відношення до цього "куща" сіл (Лавринівці, Старі Бейзими, Брикуля...) по родичах свого часу. По церкві - там цікаво.
► Трохи північніше там ще один "кущ" сіл - Сульжин, Вишневе, Вербівці. Дуже довгий час службу в тих же Лавринівцях, Брикулі проводив священник ПЦУ з Вербівців, Сульжина і т.д., за тим, що в "кущі" Лавринівців свого не було. Десь близько десятка років тому там з'явився піп московського патріархату - ну упц, тобто: разом з священником ПЦУ та католицьким вони там сільські громади освячували.
► Московський піп довго бігав по околицях, знайшов (Ісус так йому велів, ага) місце на вигоні с.Брикуля, поруч католицького цвинтаря, на місці напівзруйнованого телятника (може - свинарника, вже не скажу точно) - місце для церкви упц (а насправді тому, що там зберігся остов від мурованої водонапірної башти - можна зекономити на майбутній дзвіниці, іншими словами).
► Ясно, що священник ПЦУ розривався, особливо на свята, з московським - не сра...ся, та й той з ним також, якось ділили приход. А це, недавно, московський піп нарешті зрозумів, що нічого не вигорить - перейшов, ніби, до ПЦУ і вербовецький священник зібрав прихожан Лавринівців, Брикулі... і заявив, що відтепер їх обслуговуватиме саме ось цей перевзутий. Люди, звісно, багато хто запитали чи можна буде звертатись до звичного їм священника, на що отримали відповідь, що він їм не відмовить, але фізично оприходувати таку велику площу приходів йому дуже важко.
► Щодо населення - ну, там села маленькі, хоч і тісно одне до одного та одне за одним розташовані, вироджуються - скоріше проблему побачили в тому, що це ж паспорти переробляти, адреси на будинки, а там ще й по паях/наділах земляних може потягнути, а це все, як відомо - за кошт самих селян. Ну, то й вирішили, якщо назва "Жовтнева" - "нє всьо так однозначно с Октябрьом" - то й пробують лишити, щоб менше проблем собі створити...
► Особисто я - за перейменування; не в одних Лавринівцях тут, по селах північної Хмельниччини такі "Жовтневі" полишались..
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07.08.2022 22:08 Відповісти
День бабака коли щораз просинаєшся в совку
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07.08.2022 13:50 Відповісти
А де, власне, результати таємного голосування?
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07.08.2022 13:51 Відповісти
146% 73% громадян "за", як завжди!
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07.08.2022 13:53 Відповісти
Почему 73?
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07.08.2022 14:49 Відповісти
Не "почему" , а ЧОМУ . Зразу буде зрозуміло .
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07.08.2022 16:12 Відповісти
Перша причина в списку «покрова» , далі читать не потрібно і так зрозуміло хто проти
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07.08.2022 13:54 Відповісти
Жовтень, вулиця Жовтнева. Не октябрьска ж. Так якого ?
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07.08.2022 13:54 Відповісти
В честь якого ''жовтня'' названі вулиці всім відомо, не треба корчити з себе дурника.
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07.08.2022 14:27 Відповісти
У Львові є вулиця Руська.У дев"яності її навіть не думали перейменовувати бо назві мінімум п"ятсот років і тоді ні рашки,ні тим паче комунізму ще не було...Але другу центрову вулицю - Фурманську - хотіли перейменувати,бо вона начебто названа на честь чапаєвського комісара Фурманова...Але потім теж дотумкали,що і цій назві сотні років,на цій вулиці колись зупинялись на ніч перед недільним ярмарком фури (вози),а фірмани (візники) ночували в борделях,яких було на вулиці як грибів.Назви - річ делікатна,тут якби з водою не виплеснути дитину...
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07.08.2022 17:18 Відповісти
І правильно, що не перейменовують, бо ''руська'' це від слова ''русь''.
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07.08.2022 17:42 Відповісти
Не юродствуй. Ти добре розумієш з чим повязана ця назва. Аж далеко не з назвою місяця року
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07.08.2022 15:07 Відповісти
не треба ля-ля - всі знають що таке "на Жовтневі"
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07.08.2022 15:12 Відповісти
Сільський Поц не знає, шо є стаття 6. Відповідальність за порушення законодавства про заборону пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та використання їхньої символіки.
За порушення норм Закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

Запхайте його відповідь йому в дупу і напишіть заяву в СБУ про порушення законодавства про заборону пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та використання їхньої символіки.

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07.08.2022 14:01 Відповісти
прокур має ознайомити
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07.08.2022 15:13 Відповісти
Підписуюсь під кожним Вашим словом .
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07.08.2022 16:13 Відповісти
А улица "Лютнева" у них в селе есть?

Тоже много праздников в этом месяце.
День вооруженных сил российской федерации и день Дарвина.
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07.08.2022 14:04 Відповісти
Якщо приступати до декомунізації в цьому селі - то спочатку потрібно декомунізувати посаду сільського голови (а, може, і всієї сільської ради) в ньому.
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07.08.2022 14:09 Відповісти
совєтській мудазвон,таку муть несе,а хлопці проти цього воюють і на жаль гинуть.Яке тупе,хто обрав?
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07.08.2022 14:11 Відповісти
Сільський голова скоріш за все конечений совок, або бувший комуняка. А відмазку просто придумав.
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07.08.2022 14:13 Відповісти
Можно и месяц тогда уже переименовать, судя по риторике обеих сторон данного вопросу
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07.08.2022 14:34 Відповісти
Треба було в 2013-му декому по макітрі дати, і все було б чудово. А тепер уже запізно.
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07.08.2022 14:37 Відповісти
жалієш що сталась Революція гідності ?
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07.08.2022 15:22 Відповісти
Шапкокрада зека-інуковіча чекаєш?
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07.08.2022 18:51 Відповісти
У Чорноморську( раніше Іллічівськ) хитро@опий міський голова теж був про ти назви Чорноморськ. Так він пояснював що назва міста Іллічівськ походить від святого Луки. Брехуни свинячі, коли вже ця сволота повиздихає!
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07.08.2022 14:40 Відповісти
Вірніше святого Іллі
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07.08.2022 14:42 Відповісти
Таких Сільських Довбойобів в Україні - греблю гати!
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07.08.2022 15:01 Відповісти
Що ти несеш, дублон? Совки тупі. Чекаєте московитів? Та хай ввалять вам пару калібрів, може в ваших ватних головах щось просвітліє
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07.08.2022 15:02 Відповісти
не допоможе

перед смерю такі ватники шепочуть: "провокація укрокаратєлєй"
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07.08.2022 15:28 Відповісти
Видно, ще не дійшли при(уйлівці рятувати своїх. От, борони Боже , коли пару ракет закинуть, то й ще одне свято можна додати День просвітленого денацифікованого совка
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07.08.2022 15:29 Відповісти
Комуняки жовтневу взагалі святкували в листопаді. Може місяці перейменувати?
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07.08.2022 15:45 Відповісти
Мабуть потрібно піти іншим шляхом. Перейменувати с. Лавринівці у с. Сепарівці чи якось так.
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07.08.2022 16:07 Відповісти
зачьот ! + щороку киздити все село "на Жовтневі" !
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07.08.2022 16:46 Відповісти
"Какая разница"?
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07.08.2022 16:09 Відповісти
Чекають на "освободителей".
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07.08.2022 17:41 Відповісти
 
 