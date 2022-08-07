День пошти, день вчителя, день лікаря: село на Хмельниччині відмовилося перейменовувати вул. Жовтневу через свята в жовтні. ДОКУМЕНТ
Село Лавринці Шепетівського району Хмельницької області відмовилося перейменовувати вулицю Жовтневу, бо на жовтень припадає чимало свят.
Таке пояснення сільський голова Юрій Криворчук надав громадській організації "Декомунізація. Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.
В поясненні перелічили такі свята, що припадають на жовтень:
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Покрова,
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День поштаря,
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День учителя,
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День лікаря,
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День людей похилого віку.
Щодо останнього свята в документі наголосили, що його відзначає більшість мешканців села.
"1 жовтня жителі села відзначають міжнародний день людей похилого віку, а таких в Лавринівцях біля 70%. Враховуючи всі вище згадані події, а також думку жителів села, вирішили залишити одній з вулиць назву Жовтнева', - йдеться у відповіді на звернення щодо перейменування.
Сільський голова Юрій Криворчук у документі зазначає, що питання про перейменування вулиці Жовтневої неодноразово піднімали на зборах села Лавринівці. Він же стверджує, що більшість селян проти зміни назви.
"Який крінж", - прокоментували в "Декомунізація. Україна".
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Давайте тоді місяці переназвемо, бо в грудні колись був день радянської конституції, в січні було "криваве воскєсеньє", в лютому день радянської армії, в березні взагалі 8 число, в квітні самі знаєте хто народився.і так далі,поки ви ватні совки не виздихаєте, ми замість розбудови країни будемо перейминовувати все що побачимо.
декомунізація це законодавство державного, а не місцевого рівня
так що хай та ватна сільська голова перейменовує вулицю на "Покровська" і звіздиться потай вдома на 7 листопада
.
давайте заборонимо назву лютий, бо у фєвралє була ще обна дебільна подія!?
Якщо так шанують свята, то хай буде Листопадна, там не менше свят
палити треба цю сільську ватну голову
Може, тут причина?
► Трохи північніше там ще один "кущ" сіл - Сульжин, Вишневе, Вербівці. Дуже довгий час службу в тих же Лавринівцях, Брикулі проводив священник ПЦУ з Вербівців, Сульжина і т.д., за тим, що в "кущі" Лавринівців свого не було. Десь близько десятка років тому там з'явився піп московського патріархату - ну упц, тобто: разом з священником ПЦУ та католицьким вони там сільські громади освячували.
► Московський піп довго бігав по околицях, знайшов (Ісус так йому велів, ага) місце на вигоні с.Брикуля, поруч католицького цвинтаря, на місці напівзруйнованого телятника (може - свинарника, вже не скажу точно) - місце для церкви упц (а насправді тому, що там зберігся остов від мурованої водонапірної башти - можна зекономити на майбутній дзвіниці, іншими словами).
► Ясно, що священник ПЦУ розривався, особливо на свята, з московським - не сра...ся, та й той з ним також, якось ділили приход. А це, недавно, московський піп нарешті зрозумів, що нічого не вигорить - перейшов, ніби, до ПЦУ і вербовецький священник зібрав прихожан Лавринівців, Брикулі... і заявив, що відтепер їх обслуговуватиме саме ось цей перевзутий. Люди, звісно, багато хто запитали чи можна буде звертатись до звичного їм священника, на що отримали відповідь, що він їм не відмовить, але фізично оприходувати таку велику площу приходів йому дуже важко.
► Щодо населення - ну, там села маленькі, хоч і тісно одне до одного та одне за одним розташовані, вироджуються - скоріше проблему побачили в тому, що це ж паспорти переробляти, адреси на будинки, а там ще й по паях/наділах земляних може потягнути, а це все, як відомо - за кошт самих селян. Ну, то й вирішили, якщо назва "Жовтнева" - "нє всьо так однозначно с Октябрьом" - то й пробують лишити, щоб менше проблем собі створити...
► Особисто я - за перейменування; не в одних Лавринівцях тут, по селах північної Хмельниччини такі "Жовтневі" полишались..
146%73% громадян "за", як завжди!
За порушення норм Закону «Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» передбачено кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Запхайте його відповідь йому в дупу і напишіть заяву в СБУ про порушення законодавства про заборону пропаганди комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів та використання їхньої символіки.
Тоже много праздников в этом месяце.
День вооруженных сил российской федерации и день Дарвина.
перед смерю такі ватники шепочуть: "провокація укрокаратєлєй"
борони Боже ,коли пару ракет закинуть, то й ще одне свято можна додати День просвітленого денацифікованого совка