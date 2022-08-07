День пошти, день вчителя, день лікаря: село на Хмельниччині відмовилося перейменовувати вул. Жовтневу через свята в жовтні. ДОКУМЕНТ

Село Лавринці Шепетівського району Хмельницької області відмовилося перейменовувати вулицю Жовтневу, бо на жовтень припадає чимало свят.

Таке пояснення сільський голова Юрій Криворчук надав громадській організації "Декомунізація. Україна", повідомляє Цензор.НЕТ.

В поясненні перелічили такі свята, що припадають на жовтень:

Покрова,

День поштаря,

День учителя,

День лікаря,

День людей похилого віку.

Щодо останнього свята в документі наголосили, що його відзначає більшість мешканців села.

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"1 жовтня жителі села відзначають міжнародний день людей похилого віку, а таких в Лавринівцях біля 70%. Враховуючи всі вище згадані події, а також думку жителів села, вирішили залишити одній з вулиць назву Жовтнева', - йдеться у відповіді на звернення щодо перейменування.

Сільський голова Юрій Криворчук у документі зазначає, що питання про перейменування вулиці Жовтневої неодноразово піднімали на зборах села Лавринівці. Він же стверджує, що більшість селян проти зміни назви.

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"Який крінж", - прокоментували в "Декомунізація. Україна".