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"Зерновий коридор": Друге судно готується до відправлення зі Стамбула в порти України

зерно,кораблі

Балкер Osprey S стане другим судном із початку повномасштабної військової агресії Росії., яке вирушить із Туреччини в Україну в рамках Стамбульської зернової ініціативи.

Про це повідомляє Міноборони Туреччини в Твіттері в неділю, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, наразі відбувається його огляд представниками спільного координаційного центру (СКЦ) на північ від Стамбула.

Крім того СКЦ в неділю здійснює також перевірку судна Polarnet під турецьким прапором, яке привезе 12 тис.тонн кукурудзи в Карасу, а також суховантажу Rojen, який з 13 тис. тонн кукурудзи йде в Англію.

Як повідомлялося, балкер Fulmar S під прапором Барбадосу в суботу, 6 серпня, прибув у порт Чорноморськ і в неділю заходить в порт, ставши першим судном, що прийшло в Україну, з початку війни.

Із портів України вже вийшло вісім суден з кукурудзою, насінням соняшнику та соняшниковою олією загальною вагою понад 250 тис.тонн. Чотири з них із 84,5 тис.тонн вже прибули в Стамбул і пройшли або проходять перевірку СКЦ.

Автор: 

зерно (3129) Одеса (5494) порт (2056) Стамбул (211) Туреччина (3605)


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