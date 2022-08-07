У Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей: РФ використовує дітей та підлітків для збору інформації
За інформацією відповідних джерел, спецслужбами РФ розроблено програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів.
Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі .
"У подальшому, фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників програмного забезпечення в обмін на грошову винагороду. Зібрана таким чином інформація використовується ворогом для нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури на нашій території. Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди", - йдеться у повідомленні.
У випадку виявлення подібного програмного забезпечення в телефонах повнолітніх громадян - до них будуть застосовані санкції передбачені кримінальним кодексом України.
Євтушенко підреслив, що інформацію щодо підозрілих осіб можна направляти в приватні повідомлення на його сторінці в соціальній мережі "Фейсбук". За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 у.о.
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Владимир Кунин в ряде интервью рассказывал историю из своего детства, достоверность которой позже оспаривалась. По его словам, во время войны он был эвакуирован в Среднюю Азию и распределён в детский дом, откуда позже сбежал, примкнув к банде малолетних преступников. С его слов, был арестован по обвинению в убийстве сторожа склада, но позже ему было предложено стать членом отряда альпинистов-диверсантов под руководством Михаила Погребецкого, сформированного из подростков-уголовников по указанию руководства нквд и предназначенного для действий в тылу врага - всем, кто вступал в отряд, предлагалось поучаствовать в операции, чтобы «искупить вину»
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"Сволочи (2006)"
https://www.youtube.com/watch?v=8OvlWyJ8Byo