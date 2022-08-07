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Новини Війна
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У Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей: РФ використовує дітей та підлітків для збору інформації

школа,телефон,мобильный

За інформацією відповідних джерел, спецслужбами РФ розроблено програму з квест-завданнями по фотографуванню об’єктів і ділянок місцевості, яка цікавить окупантів.

Як передає Цензор.НЕТ. про це повідомив голова Нікопольської РВА Євген Євтушенко у своєму Telegram-каналі .

"У подальшому, фотознімки з даними геолокації надсилаються до розробників програмного забезпечення в обмін на грошову винагороду. Зібрана таким чином інформація використовується ворогом для нанесення ракетно-бомбових ударів по об’єктам інфраструктури на нашій території. Для збору інформації використовуються дорослі та підлітки, які проживають на території України. Будь ласка, перегляньте вміст мобільних телефонів ваших дітей, в разі виявлення подібного програмного забезпечення - видаліть його та проведіть роз’яснювальні бесіди", - йдеться у повідомленні.

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У випадку виявлення подібного програмного забезпечення в телефонах повнолітніх громадян - до них будуть застосовані санкції передбачені кримінальним кодексом України.

Євтушенко підреслив, що інформацію щодо підозрілих осіб  можна направляти в приватні повідомлення на його сторінці в соціальній мережі "Фейсбук". За підтверджених колаборантів встановлено винагороду в розмірі 100 у.о.

діти (5128) ФСБ (1457) Нікополь (1229) колабораціонізм (1168)


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Топ коментарі
+4
For the war time, the kids don't need the phones. The parents do. Problem solved.
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07.08.2022 13:52
+2
Хай краще пояснить, що за фігня виходить, постійно попереджає на своєму каналі, що орки виїхали на позиції та готуються обстрілювали Нікопольський район, а відповіді немає? Схоже на зраду, а коментарі з цього приводу видаляють та блокують користувачів.
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07.08.2022 13:58
+2
Тоді чому на тій стороні кажуть, що це з сіл, що поруч з Енергодаром летить? Там навіть інтернет вимикали, щоб люди не могли попереджувати про пересування ворога. Сенсу людям брехати немає.
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07.08.2022 14:25
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For the war time, the kids don't need the phones. The parents do. Problem solved.
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07.08.2022 13:52 Відповісти
Хай краще пояснить, що за фігня виходить, постійно попереджає на своєму каналі, що орки виїхали на позиції та готуються обстрілювали Нікопольський район, а відповіді немає? Схоже на зраду, а коментарі з цього приводу видаляють та блокують користувачів.
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07.08.2022 13:58 Відповісти
Зради не має, річ у тому що це прилітає з АЕС. Якщо в них щось вибухне на місці, то біда буде відповідно.
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07.08.2022 14:23 Відповісти
Тоді чому на тій стороні кажуть, що це з сіл, що поруч з Енергодаром летить? Там навіть інтернет вимикали, щоб люди не могли попереджувати про пересування ворога. Сенсу людям брехати немає.
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07.08.2022 14:25 Відповісти
Когда выезжают в Камянку или в Водяное ,то они их клепают файно ,как в четверг ,а когда с Энергодара, то тут никак нельзя
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07.08.2022 14:25 Відповісти
Щойно подивився, вночі 4 та 5 серпня місто Нікополь обстрілювали.
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07.08.2022 14:31 Відповісти
А як визначити це програмне забезпечення.
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07.08.2022 14:29 Відповісти
Новое - давно забытое старое
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Владимир Кунин в ряде интервью рассказывал историю из своего детства, достоверность которой позже оспаривалась. По его словам, во время войны он был эвакуирован в Среднюю Азию и распределён в детский дом, откуда позже сбежал, примкнув к банде малолетних преступников. С его слов, был арестован по обвинению в убийстве сторожа склада, но позже ему было предложено стать членом отряда альпинистов-диверсантов под руководством Михаила Погребецкого, сформированного из подростков-уголовников по указанию руководства нквд и предназначенного для действий в тылу врага - всем, кто вступал в отряд, предлагалось поучаствовать в операции, чтобы «искупить вину»
-----------
"Сволочи (2006)"
https://www.youtube.com/watch?v=8OvlWyJ8Byo
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07.08.2022 14:44 Відповісти
Если пишете такое, то может назовите какое ПО шпионское? Вы же знаете? Что тут скрывать? Или сами должны ребусы решать?
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07.08.2022 17:38 Відповісти
Мабуть не тільки батькам, і не тільки в Нікополі треба бути пильними, коли бачимо людей, які фотографують місцевість.
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07.08.2022 22:27 Відповісти
 
 