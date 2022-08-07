Українець Баришполець програв соратнику російської влади Дворковичу вибори президента ФІДЕ
Росіянин Аркадій Дворкович утримався на посаді президента Міжнародної шахової федерації, здолавши на виборах українського гросмейстера Андрія Баришпольця.
Про це повідомлили в Міжнародній шаховій федерації, інформує Цензор.НЕТ.
Вибори президента ФІДЕ відбулися на 44-му конгресі федерації. Він до 8 серпня триватиме в індійському Ченнаї.
Дворкович на виборах зібрав 157 голосів. Українця Баришпольця підтримали лише 16 делегатів. Новий мандат на посаді віце-президента отримав і 15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд.
Дворкович із індійським шахістом у команді керує світовими шахами з 2018 року. Російський функціонер раніше був помічником Путіна та Медведєва, віце-прем'єром РФ і перебував у менеджменті низки російських держкомпаній.
РБК-Україна пише, що Федерація шахів України підтримала кандидатуру Баришпольця лише в останній момент. Раніше організація нормінувала на посаду Інала Шеріпова. Та він на початку серпня знявся з перегонів за станом здоров'я.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004). В прошлом - председатель https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 фонда «Сколково» (2018-2022), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 заместитель председателя правительства Российской Федерации (с 21 мая 2012 по 18 мая 2018 года), председатель совета директоров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8 ОАО «РЖД» (2015-2018). С 1 сентября 2017 года - председатель наблюдательного совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA АО «Россельхозбанка» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-svpressa.ru-1 [1] .
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Помощник президента Российской Федерации (с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] .
Дворкович Аркадий Владимирович - сын, российский государственный деятель, экономист. заместитель председателя правительства Российской Федерации с 2012 года по 2018 год. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года.
3 октября 2018 года Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] .
В марте 2022 года в интервью американскому журналу https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mother_Jones&action=edit&redlink=1 Mother Jones раскритиковал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) военное вторжение России на Украину , выступил за мирное урегулирование конфликта, введённые против России санкции назвал «жёсткими, но бессмысленными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] . Вскоре секретарь генерального совета «Единой России» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Турчак назвал его «национал-предателем» и пригрозил увольнением из Сколковоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] . На следующий день после высказываний политика Дворкович принял решение покинуть пост председателя фонда «Сколково», сосредоточившись на образовательных проектах, включая «Большое Сколково»" Та нехай вже буде "национал-предатель", це, врешті, якоюсь мірою, шпилька у сраку *****.
Хотілося б почути шо думає про війну цей Баришполець