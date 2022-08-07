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Українець Баришполець програв соратнику російської влади Дворковичу вибори президента ФІДЕ

дворкович

Росіянин Аркадій Дворкович утримався на посаді президента Міжнародної шахової федерації, здолавши на виборах українського гросмейстера Андрія Баришпольця.

Про це повідомлили в Міжнародній шаховій федерації, інформує Цензор.НЕТ.

Вибори президента ФІДЕ відбулися на 44-му конгресі федерації. Він до 8 серпня триватиме в індійському Ченнаї.

Дворкович на виборах зібрав 157 голосів. Українця Баришпольця підтримали лише 16 делегатів. Новий мандат на посаді віце-президента отримав і 15-й чемпіон світу Вішванатан Ананд.

Дворкович із індійським шахістом у команді керує світовими шахами з 2018 року. Російський функціонер раніше був помічником Путіна та Медведєва, віце-прем'єром РФ і перебував у менеджменті низки російських держкомпаній.

Також читайте: Замість Ілюмжинова президентом ФІДЕ обрано колишнього віце-прем'єра уряду РФ Дворковича

РБК-Україна пише, що Федерація шахів України підтримала кандидатуру Баришпольця лише в останній момент. Раніше організація нормінувала на посаду Інала Шеріпова. Та він на початку серпня знявся з перегонів за станом здоров'я.

Автор: 

спорт (1627) федерація (17) шахи (87) Дворкович Аркадій (8)


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Топ коментарі
+8
Ну,фіде -ще та контора. "Інтелектуали" всраті. Їм не в шахи грати, а в торгуванні очком перед кацапами.
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07.08.2022 13:57
+6
«Спорт в не політики» кацапи кричать … Російський функціонер раніше був помічником Путіна та Медведєва, віце-прем'єром РФ і перебував у менеджменті низки російських держкомпаній.
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07.08.2022 13:58
+5
Україні треба перемогти у війні, позбавитись іміджу корупційної країни,відбудуватись,стати сильною економічно і зрілою політично.І тільки тоді будемо впевнено дивитись у майбутнє і згадувати минулі лихі часи як тимчасову смуту. На мордор будемо дивитись виключно через приціл.Його доля не повинна буде нас цікавити.Це інший темний світ.Хай хоч передохнуть усі!Амінь!
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07.08.2022 14:07
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Баришполець? Вперше чую таке прізвище. Мабуть, через свою малопопулярність він і програв.
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07.08.2022 13:55 Відповісти
А дворковича видно вдесяте чуєте.
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07.08.2022 14:29 Відповісти
так, партії гройсмейстера Дворковича розбирав, давно, ще до війни. Як би там не було, відомо, що в нього на мокші функціонує власна школа.
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07.08.2022 15:24 Відповісти
ось цього Дворковича ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_1_%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0 Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2004). В прошлом - председатель https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BE%D0%BD%D0%B4_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F_%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B8_%D0%B8_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9&action=edit&redlink=1 фонда «Сколково» (2018-2022), https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 заместитель председателя правительства Российской Федерации (с 21 мая 2012 по 18 мая 2018 года), председатель совета директоров https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8 ОАО «РЖД» (2015-2018). С 1 сентября 2017 года - председатель наблюдательного совета https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%85%D0%BE%D0%B7%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA АО «Россельхозбанка» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-svpressa.ru-1 [1] .

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%89%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8 Помощник президента Российской Федерации (с 13 мая 2008 года по 21 мая 2012 года)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] .
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07.08.2022 15:51 Відповісти
Дворкович Владимир Яковлевич (30 декабря 1937, Таганрог - 29 июня 2005, Москва) - международный шахматный арбитр, председатель коллегии судей Российской шахматной федерации.

Дворкович Аркадий Владимирович - сын, российский государственный деятель, экономист. заместитель председателя правительства Российской Федерации с 2012 года по 2018 год. Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) с 3 октября 2018 года.
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07.08.2022 16:05 Відповісти
ну, напевне, я вів розмову про його батька. Про те, що гросмейтер Дворкович вже 17 років в могилі - це для мене новина... От навіть новина, що він 39-го року народження; вважав, що десь мій ровесник.
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07.08.2022 16:34 Відповісти
і пару книг його авторства є в моїй шаховій бібліотеці.
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07.08.2022 15:25 Відповісти
Ну,фіде -ще та контора. "Інтелектуали" всраті. Їм не в шахи грати, а в торгуванні очком перед кацапами.
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07.08.2022 13:57 Відповісти
«Спорт в не політики» кацапи кричать … Російський функціонер раніше був помічником Путіна та Медведєва, віце-прем'єром РФ і перебував у менеджменті низки російських держкомпаній.
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07.08.2022 13:58 Відповісти
Україні треба перемогти у війні, позбавитись іміджу корупційної країни,відбудуватись,стати сильною економічно і зрілою політично.І тільки тоді будемо впевнено дивитись у майбутнє і згадувати минулі лихі часи як тимчасову смуту. На мордор будемо дивитись виключно через приціл.Його доля не повинна буде нас цікавити.Це інший темний світ.Хай хоч передохнуть усі!Амінь!
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07.08.2022 14:07 Відповісти
"Антикорупціонери" 8 років розповідали що війна то таке головне "корупція". Замість створення бригад держава плодила прокурорів, наби, саби, даби з епічними зарплатами.
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07.08.2022 14:34 Відповісти
Дворкович чел Дімона, він з рашки утік, бо крепко крав разом в складі етнічних ОПГ, його корифани даги до цього часу сидять за крадіжки із стадіонів. Він професійний шахматист, а від України кандидат це правнук "председателя Фунта".
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07.08.2022 14:09 Відповісти
"

3 октября 2018 года Дворкович избран президентом Международной шахматной федерации (ФИДЕ)https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-:0-2 [2] .

В марте 2022 года в интервью американскому журналу https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Mother_Jones&action=edit&redlink=1 Mother Jones раскритиковал https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%83_(2022) военное вторжение России на Украину , выступил за мирное урегулирование конфликта, введённые против России санкции назвал «жёсткими, но бессмысленными»https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-28 [28] . Вскоре секретарь генерального совета «Единой России» https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%87%D0%B0%D0%BA,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 Андрей Турчак назвал его «национал-предателем» и пригрозил увольнением из Сколковоhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-29 [29] . На следующий день после высказываний политика Дворкович принял решение покинуть пост председателя фонда «Сколково», сосредоточившись на образовательных проектах, включая «Большое Сколково»" Та нехай вже буде "национал-предатель", це, врешті, якоюсь мірою, шпилька у сраку *****.
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07.08.2022 14:56 Відповісти
Спорт-могіла.
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07.08.2022 14:11 Відповісти
шахмати не спорт, так само як і доміно, і покер, і преферанс ,і ....
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07.08.2022 15:08 Відповісти
Мабуть не змогли вимовити призвіще,а якщо серйозно,то рашапараша скрізь сидить по 30 років і корумпує.Головне,що європа від цього в екстазі.
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07.08.2022 14:18 Відповісти
Нічого дивного, все ФІДЕ кормиця з руки московії.
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07.08.2022 14:30 Відповісти
саме так-кацапське брудне бабло знов перемогло...
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07.08.2022 15:38 Відповісти
та там уся ця контора просякнута рашистськими грошима ...
Хотілося б почути шо думає про війну цей Баришполець
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07.08.2022 15:01 Відповісти
У Б-ця своєрідне уявлення про санкціїї. З представниками РФіїї порядна людина на одному га спати не сяде. Закон один: тхне РФією - стріляй, не маєш можливості стріляти -- не бруднися.
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07.08.2022 15:44 Відповісти
ФІДЕ+МАГАТЕ+Емнесті+ ООН+КРАСНИЙ КРЄСТ+ ОБСЄ = бабло рашистів, котрого стає все менше , НУ-НУ будемо спостерігати
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07.08.2022 15:55 Відповісти
Після того, як комп'ютер 100% перемагає чемпіона світу з шахів цей 'спорт' став виглядати несерйозно. На одному рівні з кактусоводством і колекціонуванням етикеток з сірникових коробок.
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07.08.2022 16:27 Відповісти
Про Боришпольца чую вперше. І не знав такого горсмейстра!
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07.08.2022 16:42 Відповісти
НУ И ШО?ВСЁРАВНО ПУТИНХУЙЛО!
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07.08.2022 17:31 Відповісти
 
 