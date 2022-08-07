Понад 3,5 млн українців залишились без даху над головою через обстріли РФ

Росіяни у 60 разів частіше атакують цивільні об'єкти, ніж військові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі платформи United24,

"Шостий місяць поспіль українці чи не щодня стають жертвами терористичних актів. Нещодавні обстріли Миколаївщини та Харківщини — це влучання у цивільні об’єкти. Саме вони стають ціллю окупантів у 60 разів частіше за військові об’єкти, відповідно до даних Центру протидії дезінформації при РНБО України", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб.

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По всій країні внаслідок російських атак зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтва.