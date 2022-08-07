Понад 3,5 млн українців залишились без даху над головою через обстріли РФ
Росіяни у 60 разів частіше атакують цивільні об'єкти, ніж військові.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі платформи United24,
"Шостий місяць поспіль українці чи не щодня стають жертвами терористичних актів. Нещодавні обстріли Миколаївщини та Харківщини — це влучання у цивільні об’єкти. Саме вони стають ціллю окупантів у 60 разів частіше за військові об’єкти, відповідно до даних Центру протидії дезінформації при РНБО України", - йдеться у повідомленні.
На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб.
По всій країні внаслідок російських атак зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтва.
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