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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Понад 3,5 млн українців залишились без даху над головою через обстріли РФ

миколаїв

Росіяни у 60 разів частіше атакують цивільні об'єкти, ніж військові.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють у пресслужбі платформи United24,

"Шостий місяць поспіль українці чи не щодня стають жертвами терористичних актів. Нещодавні обстріли Миколаївщини та Харківщини — це влучання у цивільні об’єкти. Саме вони стають ціллю окупантів у 60 разів частіше за військові об’єкти, відповідно до даних Центру протидії дезінформації при РНБО України", - йдеться у повідомленні.

На сьогодні пошкоджено чи зруйновано понад 50% житлового фонду Маріуполя, Харкова, Чернігова, Бучі, Сєвєродонецька та Лисичанська. Кількість українців, які залишилися без даху над головою, перевищує 3,5 млн осіб.

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По всій країні внаслідок російських атак зазнали пошкоджень понад 830 закладів охорони здоров'я, 2 129 освітніх установ, понад 530 об’єктів культури та мистецтва.

армія рф (17729) житло (1086) обстріл (28993) руйнування (258)


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Топ коментарі
+3
🔥Окупантам не вдається загасити завод "Сателіт", підпалений спротивом Маріуполя. Вже використали 150 тонн води.

💬 "На черговій нараді МЧС Росіі визнало, що загасити не можуть і рятування викрадення соняшника або олії неможливо через відсутність необхідних реактивів
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07.08.2022 14:18
+2
Може харошие рузьге яких вічно кличуть на наші канали покажуть що вони дійсно хороші і скинуться цим людям на житло?
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07.08.2022 14:11
+2
зима скоро. морозы не так страшны, как осенняя сырость. хорошо, если осень сухая будет. а если нет? в мелких городах, типа моего - нет метро, нет даже сколько большого здания, что-бы хоть сколько людей разместить. и как быть?
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07.08.2022 14:13
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зима скоро. морозы не так страшны, как осенняя сырость. хорошо, если осень сухая будет. а если нет? в мелких городах, типа моего - нет метро, нет даже сколько большого здания, что-бы хоть сколько людей разместить. и как быть?
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07.08.2022 14:13 Відповісти
Якщо ти маєш наувазі полоненних кацапів то ти глибоко помиляєшся. З кацапа работнік нікакой. Воно падло тільки жерти, гвалтувати, грабувати та срати вміє. Їх треба тільки утилізувати, хоч тлен перегніє та якась користь землі та червам буде.
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07.08.2022 14:27 Відповісти
Може харошие рузьге яких вічно кличуть на наші канали покажуть що вони дійсно хороші і скинуться цим людям на житло?
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07.08.2022 14:11 Відповісти
В любом случае скинутся, никуда не денутся. За их счет и руками их гастарбайтеров перестроим всю эту постсоветскую унылость в европейские улицы и города.
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07.08.2022 14:16 Відповісти
Пізнавальне відео для євррпейців
https://news.uaportal.com/ukr/section-news/news-nemetskij-kanal-bild-pokazal-na-vsyu-stranu-ugrozyi-rf-v-storonu-germanii-video-07-08-2022.html
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07.08.2022 14:12 Відповісти
🔥Окупантам не вдається загасити завод "Сателіт", підпалений спротивом Маріуполя. Вже використали 150 тонн води.

💬 "На черговій нараді МЧС Росіі визнало, що загасити не можуть і рятування викрадення соняшника або олії неможливо через відсутність необхідних реактивів
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07.08.2022 14:18 Відповісти
зато є які дороги
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07.08.2022 14:35 Відповісти
 
 