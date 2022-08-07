Херсонщина на межі медикаментозної кризи, перевізники підняли ціни за вивезення з окупації до 9 тисяч гривень, - Хлань

На Херсонщині не вистачає ліків від хронічних хвороб, їх завозять лише волонтери.

Про це повідомив депутат Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор. НЕТ.

"Варто говорити з міжнародними організаціями для відкриття гуманітарних коридорів для виїзду людей, для доставок медикаментів. На сьогодні Херсонська область, фактично, на межі медикаментозної кризи. Ліки для лікування хронічних захворювань практично не доступні людям. Люди помирають від того, що не можуть прийняти потрібні ліки", - наголосив Хлань.

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За його словами, окупанти заблокували в'їзд на окуповану територію для представників міжнародних організацій, як от Червоного Хреста.

"На сьогодні окупована Херсонщина живе завдяки волонтерам. Й тільки завдяки волонтерам доставляються ліки, є волонтерські центри, які дзвонять хронічно хворим людям, складають списки необхідних ліків, доставляють їх в окуповані райони. На зворотньому шляху вивозять тих громадян, які не можуть заплатити за виїзд", - говорить він.

Місцеві повідомляють, що ціна у перевізників на виїзд з окупованих територій через Василівку різко зросла, якщо раніше це коштувало 5 тисяч гривень, то зараз від 7 до 9 тисяч за одну особу.

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