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Новини Війна
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Херсонщина на межі медикаментозної кризи, перевізники підняли ціни за вивезення з окупації до 9 тисяч гривень, - Хлань

рф,блокпост

На Херсонщині не вистачає ліків від хронічних хвороб, їх завозять лише волонтери.

Про це повідомив депутат Херсонської ОВА Сергій Хлань, передає Цензор. НЕТ.

"Варто говорити з міжнародними організаціями для відкриття гуманітарних коридорів для виїзду людей, для доставок медикаментів. На сьогодні Херсонська область, фактично, на межі медикаментозної кризи. Ліки для лікування хронічних захворювань практично не доступні людям. Люди помирають від того, що не можуть прийняти потрібні ліки", - наголосив Хлань.

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За його словами, окупанти заблокували в'їзд на окуповану територію для представників міжнародних організацій, як от Червоного Хреста.

"На сьогодні окупована Херсонщина живе завдяки волонтерам. Й тільки завдяки волонтерам доставляються ліки, є волонтерські центри, які дзвонять хронічно хворим людям, складають списки необхідних ліків, доставляють їх в окуповані райони. На зворотньому шляху вивозять тих громадян, які не можуть заплатити за виїзд", - говорить він.

Місцеві повідомляють, що ціна у перевізників на виїзд з окупованих територій через Василівку різко зросла, якщо раніше це коштувало 5 тисяч гривень, то зараз від 7 до 9 тисяч за одну особу.

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окупація (6739) Хлань Сергій (119) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+3
Верещучка верещить шо ЗСУ готують контрнаступ на Херсон і буде звільнення.
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07.08.2022 14:29
+3
Верещучці , Люсі адрестович і іншим зеленим молекулам , потрібно
зашити писки , щоби не патякали , так як своіми злочинними діями ,
вони допомагають оркам !
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07.08.2022 14:49
+2
Російські виродки, ви всі, до сьомого коліна, горітимете в пеклі!
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07.08.2022 14:45
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Верещучка верещить шо ЗСУ готують контрнаступ на Херсон і буде звільнення.
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07.08.2022 14:29 Відповісти
шо ЗСУ готують контрнаступ на Херсон і буде звільнення. ) Да будетЪ так здесь и сейчас ,,, Слава Вооружённым силам Украины,,,,,
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07.08.2022 14:40 Відповісти
Верещучці , Люсі адрестович і іншим зеленим молекулам , потрібно
зашити писки , щоби не патякали , так як своіми злочинними діями ,
вони допомагають оркам !
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07.08.2022 14:49 Відповісти
Російські виродки, ви всі, до сьомого коліна, горітимете в пеклі!
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07.08.2022 14:45 Відповісти
Ганьба перевізникам, але з іншого боку)) А в яку суму ви оцінюєте своє життя, або своє "очко", або наявність двох ніг? Задумайтесь! євангелісти розповсюджують брошуру під назвою *Пробудись") Я закликаю одуматись.
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07.08.2022 14:53 Відповісти
А чому ГУР не організує перевезення? По 3тисячі грн, щоб не відсвічувало. Занадто складна спецоперація?
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07.08.2022 15:35 Відповісти
Ти хворе? До чого тут перевізники?
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07.08.2022 19:38 Відповісти
Ну це вже не так і дорого, якщо ти віриш Арєстовічу з Найвеличнішим і чекаєш на звільненя наступного місяця. З сибірского ГУЛАГу потім за 9 тисяч не виїдеш.
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07.08.2022 14:54 Відповісти
Ага недорого ,когда есть работа,счет в банке....,а когда более 5 месяцев без работы,а счета в банке как и у большинства украинцев нет, то это не просто дорого, это просто недостижимо, хорошо хоть городина пока не такая дорогая....
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07.08.2022 16:10 Відповісти
"ціна у перевізників на виїзд з окупованих територій через Василівку різко зросла, якщо раніше це коштувало 5 тисяч гривень, то зараз від 7 до 9 тисяч за одну особу Джерело: "

"НАМ НЕ СТРАШНІ МОСКОВСЬКІ ВОШІ, НАМ СТРАШНІ УКРАЇНСЬКІ ГНИДИ" - Симон Петлюра
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07.08.2022 15:56 Відповісти
Херсонцы должны благодарить ЗЕлёную падаль за сложившуюся ситуацию. Вы же за это голосовали в 2019? А ещё за мадам Ю и ЖОПАблок! Так кто вам доктор? А янелоху боневтик на вас плевать, как и на судьбу 2500 бойцов Азова, которых оно предал.
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07.08.2022 16:03 Відповісти
дурню писать -много ума не надо....больших мерзотників, ніж колоборанти і ті кто сіє розбрат під час війни немає....пішу тебе як херсонець , живущий под оккупаціей, тебе, твари прикацапленной
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07.08.2022 16:16 Відповісти
наші заробляють чи оркам на бп платять
це дуже важливо
бо перше, це мародерство.
друге, це вимушине підняття ціни.
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07.08.2022 16:09 Відповісти
Якась дивна окупація Хтось може заїхати потім виїхати когось вивозять когось ні Щось я не розумію
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07.08.2022 20:38 Відповісти
 
 