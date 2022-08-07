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Новини Окуповані території Війна
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Окупанти фактично шантажують людей виживанням, щоб примусити взяти участь у псевдореферендумі на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО

Російські окупанти на Луганщині пришвидшили підготовку псевдореферендуму. Зокрема, проводять активну агітацію.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ .

"На фейковий референдум людей заманюють продуктами, водою, будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екрану пересувного телевізора, який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах. Свого роду - це шантаж. "Ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум". Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо", - повідомив посадовець.

За словами Гайдая, окупанти вже складають реєстр приміщень, де проведуть вибори без вибору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти планують проводити "референдум" протягом тижня: будуть ходити по квартирах у супроводі автоматників та опитувати мешканців, - мер Мелітополя Федоров

До того ж, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники.

Автор: 

окупація (6739) референдум (628) Гайдай ЛОГА (921)


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після референдуму вони зразу за живуть краще , треба тільки потерпіти ! за 8 років там залишились кончена сепарня і овочі
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07.08.2022 14:30 Відповісти
ясних х-й ,там свя параша виживає за мкадом
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07.08.2022 14:35 Відповісти
По великому рахунку, нас повинно цікавити не намагання кацапів організувати цей балаган, (бо нажаль, вони його все одно таки організують) а колаборанти в украінський владі.
Справа в тому, що одразу після цього "референдуму", вони почнуть скавчати, що не можна намагатися повернути Донбас, Запорізьку та Херсонську області: бо ж це призведе до 3-ї світової війни!
І будуть все робити, щоб астанавітся пасєрєдинє.
От це дійсно проблема.
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07.08.2022 14:39 Відповісти
А вони колись діяли інакше?!!!
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07.08.2022 15:26 Відповісти
Они могу провести три референдума. но хрен Пуйло заберет их в состав Раши. Он давно уже поставил крест на этом регионе. За Запорожье и Херсон он будет биться, они для него важны, а Донбасс и так под его игом. Все . что можно от туда вывезли еще до войны, сейчас как саранча грабят новые поля. Поматросят и бросят. как впрочем Раша делает всегда. Нахрена ему брать на содержание официально стадо пенсионеров и инвалидов. Одно дело использовать их как пушечное мясо,совсем другое содержать. После выкачки с него пушечного мяса. он о нем вообще забудет. Я сейчас каждый день общаюсь с Северодонецком и Рубежным, там полная дупа, и они уже это понимают. Нет оптимизма уже у многих отпетых ватников. Чтобы так убить этот регион надо действительно быть полным отморозком. Вот увидите. выжмет из него весь пушечно-мясной ресурс и торба. Я конечно могу ошибаться. но учитывая свой жизненный опыт и то , что я я только чудом в апреле вырвался из этого ада. увидите так и будет. кстати ему никто не мешал это сделать до 22 года. но он как с Крымом не поступил. бо он ему не нужен.
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07.08.2022 18:04 Відповісти
 
 