Окупанти фактично шантажують людей виживанням, щоб примусити взяти участь у псевдореферендумі на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО
Російські окупанти на Луганщині пришвидшили підготовку псевдореферендуму. Зокрема, проводять активну агітацію.
Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ .
"На фейковий референдум людей заманюють продуктами, водою, будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екрану пересувного телевізора, який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах. Свого роду - це шантаж. "Ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум". Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо", - повідомив посадовець.
За словами Гайдая, окупанти вже складають реєстр приміщень, де проведуть вибори без вибору.
До того ж, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники.
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Справа в тому, що одразу після цього "референдуму", вони почнуть скавчати, що не можна намагатися повернути Донбас, Запорізьку та Херсонську області: бо ж це призведе до 3-ї світової війни!
І будуть все робити, щоб астанавітся пасєрєдинє.
От це дійсно проблема.