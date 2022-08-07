Окупанти фактично шантажують людей виживанням, щоб примусити взяти участь у псевдореферендумі на Луганщині, - Гайдай. ВIДЕО

Російські окупанти на Луганщині пришвидшили підготовку псевдореферендуму. Зокрема, проводять активну агітацію.

Про це в ефірі телемарафону заявив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай, передає Цензор.НЕТ .

"На фейковий референдум людей заманюють продуктами, водою, будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екрану пересувного телевізора, який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах. Свого роду - це шантаж. "Ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум". Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо", - повідомив посадовець.

За словами Гайдая, окупанти вже складають реєстр приміщень, де проведуть вибори без вибору.

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До того ж, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники.