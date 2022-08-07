УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12303 відвідувача онлайн
Новини Війна
3 403 41

Верещук закликає операторів гумдопомоги купувати її в українських виробників: Це економія коштів і збереження робочих місць

гуманітарка

Харчові продукти та засоби особистої гігієни становлять значну частину гуманітарної допомоги, яка зараз надходить в Україну.

Про це повідомила у телеграм-каналі міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Хоча, за її словами, майже все це можна закуповувати тут, в Україні, у місцевих виробників.

"Звертаюся до операторів гуманітарної допомоги та їх донорів: прошу вас, за можливості, закупляйте продукти в українських виробників. Це допоможе зекономити кошти донорів на закупівлі та на логістиці. Також це підтримає робочі місця в Україні у виробництві та логістиці. Дякую тим благодійникам, хто вже підтримує українських виробників. Це теж ваш вагомий внесок в нашу перемогу!", - зазначила вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Прикарпатті працівники благодійної організації продавали призначені для армії автівки, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

Автор: 

гуманітарна допомога (1002) Верещук Ірина (684)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+41
сперва нужно ответить за ''эвакуацию" Азова, и за разминирование Чонгара, и за визиты к московским кураторам во время войны

а с гумпомощью как-то разберутся
показати весь коментар
07.08.2022 14:35
+39
Тупорила мерзота з парасолькою-йди на...
показати весь коментар
07.08.2022 14:31
+31
Да, у Укравтодора пусть закупают. Там схема отлажена.
показати весь коментар
07.08.2022 14:43
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тупорила мерзота з парасолькою-йди на...
показати весь коментар
07.08.2022 14:31 Відповісти
Не впевнений що українські виробники продають свою продукцію дешевше за інших.
показати весь коментар
07.08.2022 14:32 Відповісти
навіть якщо так, то для економіки так краще
показати весь коментар
07.08.2022 20:32 Відповісти
сперва нужно ответить за ''эвакуацию" Азова, и за разминирование Чонгара, и за визиты к московским кураторам во время войны

а с гумпомощью как-то разберутся
показати весь коментар
07.08.2022 14:35 Відповісти
Хоче свої брудні лапи ще й на гуманітарці нагріти
показати весь коментар
07.08.2022 16:18 Відповісти
так закупляй за свої кошти .
показати весь коментар
07.08.2022 14:35 Відповісти
За свои пусть смертные покупают, а небо жителям главное вякнуть что - то "типа" патриотическое
показати весь коментар
07.08.2022 16:44 Відповісти
Верещучка хай не економить грошенята донорів, донорам ліпше аби їх гроші лишилися у своїх виробників...
показати весь коментар
07.08.2022 14:38 Відповісти
Да, у Укравтодора пусть закупают. Там схема отлажена.
показати весь коментар
07.08.2022 14:43 Відповісти
Вы зеленые тварюки каждый день "перемогаете".
показати весь коментар
07.08.2022 14:44 Відповісти
Потвора
показати весь коментар
07.08.2022 14:44 Відповісти
Хтось ще пам'ятає більш нахабну владу ніж зеМразоти?!
показати весь коментар
07.08.2022 14:45 Відповісти
Безумна машка, митбол,.... да там все такие, включая нелоха
показати весь коментар
07.08.2022 14:48 Відповісти
ну при януковощу були такі ж самі тупі, наглі безпринципні злодюги.
показати весь коментар
07.08.2022 18:07 Відповісти
Цена на гумдопомогу українських виробників складаеться з: 1) сировини 20%, 2).податків 20%, хабарів 30%, хабарів 10%, з зарплати робітникам 10%, та дивідендів власнику 10% . Якщо зняти з цени хабарі, то можна збільшити дивіденди в 2 раза, а зарплату в 4.
показати весь коментар
07.08.2022 14:45 Відповісти
А чо хабарі 2 рази? Ви рахуєте різні хабарі в окремі колонки?
показати весь коментар
07.08.2022 15:25 Відповісти
Різні організації.
показати весь коментар
07.08.2022 15:46 Відповісти
ну ви тут трохи прибрехали
показати весь коментар
07.08.2022 20:33 Відповісти
напомните этой мери-поинс , что в Украине сейчас война , и выбор стоит не в том у кого покупать, а там где дешевле , она прекрасно знает какие поборы на таможне , сама от туда в депутатское кресло прилетела , не буду далеко ходить , маленький пример, банка тушенки в Польше стоит дешевле почти в два раза , даже если отстегнуть на таможне 10% от общего объёма , плюс расходы на логистику ( +, - ) 20-30% , то эта тушёнка получается на 70-60 % дешевле , про качество вообще отдельная тема , одна ,, умная,, особа уже сказала - 3000 гр в месяц это нормально , я скумбрию по 8 гр на базаре покупаю ,, ...................там на банковой портал в другое измерение 100%
показати весь коментар
07.08.2022 14:45 Відповісти
Азов. Азов. Азов !!!
Застрелися, с..ка фсб-шна.
показати весь коментар
07.08.2022 14:46 Відповісти
Читаєш новини і коси дибом: всюди **********, дєрьмак,ахренія, зеленске , татаров, та різні зелена наволоч. При цьому всьому ми б'ємо кацапів , а якщо на хвилину пофантазувати якби у владі справжні герої патріоти як на передовій..
показати весь коментар
07.08.2022 14:47 Відповісти
Цеж самий патріотичний прошарок в Україні !
показати весь коментар
07.08.2022 15:48 Відповісти
Може й війни не було!...
показати весь коментар
07.08.2022 16:09 Відповісти
справжньою гумдопомогою від українського виробника була б страта оцієї кацапської піхви
показати весь коментар
07.08.2022 14:49 Відповісти
А де перелік фірм? А то не зрозуміло у кого саме закупати.
або прийміть закон: перераховувати гроші в фонд ермака, а він закупить. А то такі суми і мимо))
показати весь коментар
07.08.2022 14:52 Відповісти
Мерзенна фсбешна консерва, за все що ти падло зробила ти будеш точно не на зонтіку висіти анфіса й@бана.
показати весь коментар
07.08.2022 14:52 Відповісти
Вор на взяточнике, дебил на идиоте, хам на сепаратисте... - такая она "партия" СН
показати весь коментар
07.08.2022 14:53 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 14:57 Відповісти
Дипломатів ще підтримуєш нєкоторих. Маладца, так дєржать.
показати весь коментар
07.08.2022 15:10 Відповісти
Был бы я СБУшником, я бы не слазил с вашего телефона. Вы бы слышали в "ухе" какие-то потусторонние звуки, как сейчас... А ШО ДЕЛАТЬ... ХЕХ...
показати весь коментар
07.08.2022 15:32 Відповісти
Вот же змеи,а вы сами себе чьи машины покупали,какие шмотки носите,в каких банках у вас капиталы и какая валюта у вас в конвертах.
показати весь коментар
07.08.2022 15:00 Відповісти
Не, ну не шланга гофрированная... або дурепа звичайна... со своими претензиями. Покупай где хошь, снабжай волонтеров, они доставят хоть на северный полюс.
показати весь коментар
07.08.2022 15:28 Відповісти
Зеленожопая мразь Верещучка!! А ты вспомни свои слова о *****, пронесенные в 2018
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
показати весь коментар
07.08.2022 15:33 Відповісти
не напоминай, а то быдло её выберет
показати весь коментар
07.08.2022 16:34 Відповісти
це правильно.
перший раз згоден з нею
хоч не поважаю і не буду поважати.
а поставити економіку на воєнні рельси слабо?
чи боїшся образити беню та йому подібних?
показати весь коментар
07.08.2022 16:05 Відповісти
Так само підтримували виробників української зброї, а не купували те що армії для війни треба. Тре бути конкурентно спроможними
показати весь коментар
07.08.2022 16:15 Відповісти
ця істота так хвалила Ху а він взяв і повідомив, що в Києві уряд це наркомани та обманщики, навіть його кинули. характеристика уряду членограя, хоч і від ворога, стовідсотково вірна.
показати весь коментар
07.08.2022 16:40 Відповісти
Все верещить і верещить заради процесу Так вся влада давайте щось робить щоб нічого не робить
показати весь коментар
07.08.2022 20:30 Відповісти
Тобто закупляти те, що дєрьмак з шараповим і Ко спи₴дили у західних партнерів і тепер намагаються перепродувати!!
показати весь коментар
08.08.2022 01:26 Відповісти
 
 