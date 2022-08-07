Верещук закликає операторів гумдопомоги купувати її в українських виробників: Це економія коштів і збереження робочих місць

Харчові продукти та засоби особистої гігієни становлять значну частину гуманітарної допомоги, яка зараз надходить в Україну.

Про це повідомила у телеграм-каналі міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.

Хоча, за її словами, майже все це можна закуповувати тут, в Україні, у місцевих виробників.

"Звертаюся до операторів гуманітарної допомоги та їх донорів: прошу вас, за можливості, закупляйте продукти в українських виробників. Це допоможе зекономити кошти донорів на закупівлі та на логістиці. Також це підтримає робочі місця в Україні у виробництві та логістиці. Дякую тим благодійникам, хто вже підтримує українських виробників. Це теж ваш вагомий внесок в нашу перемогу!", - зазначила вона.

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