Верещук закликає операторів гумдопомоги купувати її в українських виробників: Це економія коштів і збереження робочих місць
Харчові продукти та засоби особистої гігієни становлять значну частину гуманітарної допомоги, яка зараз надходить в Україну.
Про це повідомила у телеграм-каналі міністр з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
Хоча, за її словами, майже все це можна закуповувати тут, в Україні, у місцевих виробників.
"Звертаюся до операторів гуманітарної допомоги та їх донорів: прошу вас, за можливості, закупляйте продукти в українських виробників. Це допоможе зекономити кошти донорів на закупівлі та на логістиці. Також це підтримає робочі місця в Україні у виробництві та логістиці. Дякую тим благодійникам, хто вже підтримує українських виробників. Це теж ваш вагомий внесок в нашу перемогу!", - зазначила вона.
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а с гумпомощью как-то разберутся
Застрелися, с..ка фсб-шна.
або прийміть закон: перераховувати гроші в фонд ермака, а він закупить. А то такі суми і мимо))
"Якби в нас був такий Путін, я б за нього голосувала. Він робить для Росії добре. Він діє в інтересах своєї країни. Щоб кожен президент так свою країну захищав"
перший раз згоден з нею
хоч не поважаю і не буду поважати.
а поставити економіку на воєнні рельси слабо?
чи боїшся образити беню та йому подібних?