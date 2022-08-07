Зеленський - Мішелю: Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді - санкцій на атомну галузь і ядерне паливо

Президент України Володимир Зеленський обговорив ядерний тероризм Росії і дії російських окупантів на Запорізькій АЕС з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти - санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо", - зазначив Зеленський.

Зеленський також інформує, що під час розмови вони позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом.

"Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України", - додає Зеленський.

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