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Новини
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Зеленський - Мішелю: Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді - санкцій на атомну галузь і ядерне паливо

заес,аес,запорізька

Президент України Володимир Зеленський обговорив ядерний тероризм Росії і дії російських окупантів на Запорізькій АЕС з президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем.

Про це Зеленський повідомив у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Поговорив з Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС. Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді від міжнародної спільноти - санкцій на російську атомну галузь і ядерне паливо", - зазначив Зеленський.

Зеленський також інформує, що під час розмови вони позитивно оцінили старт експорту збіжжя морським шляхом.

"Скоординували підготовку до саміту Кримської платформи та інших заходів. Наголосив на важливості якнайшвидшого розблокування пакету макрофінансової допомоги для України", - додає Зеленський. 

Читайте також: Росіяни стали першими у світі, хто використовує АЕС для терору, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) зерно (3129) санкції (12050) Шарль Мішель (333) Запорізька АЕС (1417)


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Топ коментарі
+13
Клован-му@ак.
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07.08.2022 14:44
+8
Вова,стесняюсь задать вопрос:"А послом в какую страну ты назначил "друга детства" Баканова,в благодарность за "успешное" привлечение ДРГ в эшелоны власти?"
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07.08.2022 15:24
+7
І ніжкою як топне! Моторошно
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07.08.2022 14:51
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Клован-му@ак.
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07.08.2022 14:44 Відповісти
вы начинайте противогазы людям раздавать, раз пошла такая пляска. и по ящику расскажите, что и как делать. 80% не знают ничего.
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07.08.2022 14:46 Відповісти
І ніжкою як топне! Моторошно
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07.08.2022 14:51 Відповісти
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07.08.2022 15:16 Відповісти
Тепер повна нірвана. Отдихай.
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07.08.2022 15:20 Відповісти
Вова,стесняюсь задать вопрос:"А послом в какую страну ты назначил "друга детства" Баканова,в благодарность за "успешное" привлечение ДРГ в эшелоны власти?"
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07.08.2022 15:24 Відповісти
Всю верхушку влади треба "прогнати" на поліграфі....але хто це зробить?
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07.08.2022 15:28 Відповісти
А щось тему про страчених Азовців і відповідальність за це тактично обходить! Дуже хочеться " затіхарить"!...
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07.08.2022 16:04 Відповісти
Санкции на то, санкции на это.
Если бы всё было так, как преподносится, это я про поддержку и всё такое, то санкции ввели бы на ВСЁ и оружия бы дали Украине как не в себя !!!
А так, болтовня одна - тут газ берём и нефть, тут удобрения и пшеницу, а тут санкции на олигархов накладываем, ну и ещё на друзей.

Европа в своем желании понравится всем - скурвилась.
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07.08.2022 16:32 Відповісти
Навіщо під час війни клянчити якісь санкції? Потрібно (у відповідь на дію кацапів!!) захопити або почати обстрілювати якусь російську АЕС (наприклад Курську). І тоді сакції проти кацапів запровадять дуже швидко.
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07.08.2022 16:36 Відповісти
Это сложнее, чем перекрыть трубу с газом агрессора.
Я бы начал именно с этого.
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07.08.2022 16:42 Відповісти
Це точно.
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07.08.2022 16:48 Відповісти
валодя, проста нада пірістать стрілять і пасматрєть в око ввх
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07.08.2022 17:28 Відповісти
"Поговорив з Шарлем Мішелем, розповів про ситуацію на полі бою, зокрема на Запорізькій АЕС".
Невже дійсно наш гарант наскільки тупий, або має нас за ідіотів ? Ти б йому краще на піаніно зіграв, умієш, чули !
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07.08.2022 17:37 Відповісти
А хто здав єнергодар розмінувавши Чонгар га Вова
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07.08.2022 19:04 Відповісти
Мавпи з гранатою, запобіжник вже витягнутий, скоро вибухне, а коли вибухне москалі знову почнуть кричати що Україна винна.
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07.08.2022 19:05 Відповісти
 
 