Окупаційна влада Херсонщини планує видавати місцевим нові номерні знаки на авто з кодом регіону, - ОВА

На Херсонщині росіяни планують видавати на заміну українським автомобільним номерам "місцеві".

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в дописі, місцеві мешканці повідомляють, що окупанти планують видавати нові автомобільні номери для жителів Херсонщини. На них також буде розміщено код регіону - 184.

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Крім того, російські військові разом з колаборантами неодноразово викрадали авто у громадян України. Зафіксовані факти викрадення автомобілів приватних компаній чи підприємств. Нещодавно окупанти викрали 6 транспортних засобів, які належать компанії одного з мобільних операторів, та заволоділи трьома баржами, що стояли в затоні.

Раніше повідомлялося, що в області складна ситуація з медикаментами, їх завозять лише волонтери. Представників Червоного Хреста окупанти не пускають на територію області.