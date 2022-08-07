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Новини Війна Російська агресія
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Окупаційна влада Херсонщини планує видавати місцевим нові номерні знаки на авто з кодом регіону, - ОВА

херсонщина,херсонська

На Херсонщині росіяни планують видавати на заміну українським автомобільним номерам "місцеві".

Про це повідомили на сторінці Херсонської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в дописі, місцеві мешканці повідомляють, що окупанти планують видавати нові автомобільні номери для жителів Херсонщини. На них також буде розміщено код регіону - 184.

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Крім того, російські військові разом з колаборантами неодноразово викрадали авто у громадян України. Зафіксовані факти викрадення автомобілів приватних компаній чи підприємств. Нещодавно окупанти викрали 6 транспортних засобів, які належать компанії одного з мобільних операторів, та заволоділи трьома баржами, що стояли в затоні.

Раніше повідомлялося, що в області складна ситуація з медикаментами, їх завозять лише волонтери. Представників Червоного Хреста окупанти не пускають на територію області.

окупація (6739) реєстрація (449) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+11
Не встигнуть. Адже контрнаступ на чолі з арестовічєм на білому коні змете все на своєму шляху.
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07.08.2022 14:55
+5
Що навіть мужики з 95 кварталу з Європи приїдуть і в армію підуть ?
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07.08.2022 15:00
+3
всі авто з номерами-аусвайсами, віддати ЗСУ після звільнення
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07.08.2022 15:02
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Не встигнуть. Адже контрнаступ на чолі з арестовічєм на білому коні змете все на своєму шляху.
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07.08.2022 14:55 Відповісти
Що навіть мужики з 95 кварталу з Європи приїдуть і в армію підуть ?
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07.08.2022 15:00 Відповісти
ким и жданов зам комбрига южной армии уже в контр атаке
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07.08.2022 20:32 Відповісти
Это же прекрасно! Сразу будет видно предателей!
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07.08.2022 14:59 Відповісти
Дитячий садок. Яким чином ти побачиш «предателей»
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07.08.2022 15:30 Відповісти
Отжимают область уже не скрывая

Впрочем это сразу было понятно
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07.08.2022 15:00 Відповісти
всі авто з номерами-аусвайсами, віддати ЗСУ після звільнення
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07.08.2022 15:02 Відповісти
ага как днр и лнр..тут уже новое поколение заполгода выросло с кринжем...
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07.08.2022 20:34 Відповісти
это всё что надо знать о ,,наступлении-освобождени" (о котором с каждого утюга рассказывают всякого рода и пошиба ,,эксперты"подоляки,арахамии и прочие)а теперь пойдёт ,,тяжелая-артиллерия" янелох/бонэвтик запилит видос,как он лично будет руководить освобождением и пойдёт в наступление в ближайшие шесть месяцев а то и ближайший год!!а окупант раз за разом спокойно осваивает окупированые территории,а власть ничем не парится!!и ничего по сути не делает(бо не на часі)и под шашлыки всю страну убаюкивает!!все о каких то успехах говорят??по факту??тьфу!! прикололись/ до выбирались!! . .
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07.08.2022 15:55 Відповісти
Це повзуча анексія! Як діла Залужний? Класно спиться коли ти просрав регіон, що забезпечував продовольчу безпеку України?! Жри тепер бетон з м2 захищеного 3а лініями оборони києва! Ціни космічні на продукти, особливо сезонні- це результат здачі півдня!!! До речі, на шостому місяці війни нам так і не пояснили, де поділися всі частини ЗСУ і нацгвардії з територій Херсонщини і Запоріжжя!!
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07.08.2022 16:40 Відповісти
залужныый не может быть с таким жирным телом генералом позор смотреть безформенная масса салоподобный
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07.08.2022 20:33 Відповісти
 
 