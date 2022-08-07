Багатоцільові винищувачі могли б суттєво допомогти в деокупації захоплених територій України, - Ігнат

Україна передусім потребує багатоцільових винищувачів, які в тандемі з далекобійною артилерією, яку поставляють міжнародні партнери, допоможуть в деокупації зайнятих Росією територій.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 7 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Скажу просто: нам літаки треба вже зараз і сьогодні. Нам потрібно закрити українське небо. Яке ми сьогодні, зрештою, і тримаємо: вже третій місяць російська авіація не залітає (на контрольовану територію). Втім нам потрібно деокупувати наші території і контролювати весь повітряний простір нашої держави.

Тому багатоцільові винищувачі є дійсно тією зброєю, яка би могла суттєво допомогти в деокупації наших територій: як в роботі по повітряних цілях, так і по наземних.

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Нам потрібно разом із тими зразками західної артилерії, яку нам вже поставили наші партнери, все ж знищити їхні засоби протиповітряної оборони.

Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхнє ППО, і вже далі допомогти авіаційною пітримкою в просуванні наших військ та звільненні наших територій", - заявив Ігнат.