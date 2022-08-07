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Багатоцільові винищувачі могли б суттєво допомогти в деокупації захоплених територій України, - Ігнат

сша,винищувачі

Україна передусім потребує багатоцільових винищувачів, які в тандемі з далекобійною артилерією, яку поставляють міжнародні партнери, допоможуть в деокупації зайнятих Росією територій.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону 7 серпня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Українську правду.

"Скажу просто: нам літаки треба вже зараз і сьогодні. Нам потрібно закрити українське небо. Яке ми сьогодні, зрештою, і тримаємо: вже третій місяць російська авіація не залітає (на контрольовану територію). Втім нам потрібно деокупувати наші території і контролювати весь повітряний простір нашої держави.

Тому багатоцільові винищувачі є дійсно тією зброєю, яка би могла суттєво допомогти в деокупації наших територій: як в роботі по повітряних цілях, так і по наземних.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ППО та зенітно-ракетні комплекси не можуть збивати артилерійські снаряди окупантів, - Ігнат

Нам потрібно разом із тими зразками західної артилерії, яку нам вже поставили наші партнери, все ж знищити їхні засоби протиповітряної оборони.

Маючи на озброєнні під крилами літаків такі ракети, як протирадіолокаційні, ми б могли потроху знищувати їхнє ППО, і вже далі допомогти авіаційною пітримкою в просуванні наших військ та звільненні наших територій", - заявив Ігнат.

Автор: 

допомога (8427) літак (2936) деокупація (950) Ігнат Юрій (797)


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Топ коментарі
+17
Клептомани та наркомани у найвищій владі, ось що нам не потрібно.
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07.08.2022 15:15
+13
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07.08.2022 15:06
+8
Вам прежде всего нужно, что бы "политики" не мешали бить орков!Почему стоят мосты?
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07.08.2022 15:15
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Интересно, а кто может сказать, что на не нужно?...
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07.08.2022 15:02 Відповісти
Клептомани та наркомани у найвищій владі, ось що нам не потрібно.
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07.08.2022 15:15 Відповісти
Дык, уже сказано, мол я вам - не лох и, как первая производная из этого, я вам - ничего не должен.
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07.08.2022 15:20 Відповісти
Асфальт потрібен ?
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07.08.2022 15:44 Відповісти
Діду, передай Україні зо два десятки африканських поросят !

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07.08.2022 16:33 Відповісти
Сильные разрушения хвостовой части A-10A в результате неконтактного подрыва боевой части ракеты ПЗРК «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D0%BB%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81) Игла-1 ». Повреждения рулей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F) стабилизатора , правый руль разрушен. Следы осколочных поражений на гондоле правого двигателя и правой консоли крыла. Самолёт был восстановлен https://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-25 !!!! «Война в заливе», 1991.

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07.08.2022 16:36 Відповісти
Множественные повреждения самолёта, пилотируемого капитаном https://en.wikipedia.org/wiki/Kim_Campbell_(pilot) Ким Кэмпбелл над Багдадом (апрель 2003 года), в результате обстрела иракской зенитной артиллериейhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-26 [Прим. 2] . Выведены из строя: один двигатель, обе гидросистемы самолёта (основная и резервная). В награду за участие в боевых действиях и экстраординарное возвращение самолётаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-27 [Прим. 3] https://ru.wikipedia.org/wiki/Fairchild_Republic_A-10_Thunderbolt_II#cite_note-28 [25] на базу капитан Кэмпбелл получила https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82_%D0%BB%D1%91%D1%82%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3 Крест лётных заслуг .

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07.08.2022 16:37 Відповісти
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07.08.2022 15:06 Відповісти
I'd say keeping the nukes and not signing a fucking Budapest Memorandum on "Security Assurances" would've proven to be much better deterrent. And also not concentrating on producing the greater number of "oligarchs", but rather on bolstering the country's defense potential.
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07.08.2022 15:08 Відповісти
Sadly, we have a very familiar system of corruption with Terrorussia. And giving away nukes without guaranties was total madness
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07.08.2022 15:31 Відповісти
Вам прежде всего нужно, что бы "политики" не мешали бить орков!Почему стоят мосты?
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07.08.2022 15:15 Відповісти
Вони виконують Оманські домовленності та спецоперацію.
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07.08.2022 15:42 Відповісти
Сказав правильно -- це все на роки -- аеропорти - літаки
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07.08.2022 15:15 Відповісти
Многоцелевые истребители... Блин, вечно поперед батька - в пэкло... Стривайте, последнее. шо мы слышали от зешоблы, без забрать свои слова обратно - это посмотреть ху.лу в глаза... Дальнейшей инфы их видений, в политическом плане, мы не знаем... Палец о палец не влупят начинать производить самим... Канючить , дык, это рыло делать. а в итоге сдать завоеванное, а нашим детям выплавчивай заемы...
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07.08.2022 15:17 Відповісти
Нам поможе святий Юрій ще й Пречиста Мати лихо звоювати .. ну і винищувачів підсипте трохи. Не помішають.
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07.08.2022 15:25 Відповісти
Игнат! А асфальт не поможет?
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07.08.2022 15:36 Відповісти
Ігнат би повідомив про негаразди з switchblade і скільки то всьо коштувало і чи продовжуємо їх замовляти замість того щоб перенаправити кошти на навчання пілоті
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07.08.2022 17:11 Відповісти
 
 