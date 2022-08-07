Українські військові вночі знищили ЗРГК "Панцир С-1", радіолокаційну станцію та ліквідували 23 окупанти, - ОК "Південь"
На південному напрямку знищили техніку та живу силу ворога.
Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.
Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують тримати вогневий контроль над логістичними пунктами та транспортними артеріями окупованих територій.
Підтверджені втрати російських військ за ніч – 23 окупанти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та 2 військових автомобілі.
Раніше повідомлялося, що протягом доби українські захисники знищили 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено також польовий склад боєприпасів, ліквідовано 72 окупанти.
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а може і не так вже і совпадєнія...
шота мєня тєрзают смутниє самнєнія шо праісходіт
В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.
Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.
В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь
******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".
Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.
То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.