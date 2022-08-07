УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12365 відвідувачів онлайн
Новини Війна Російська агресія
5 432 15

Українські військові вночі знищили ЗРГК "Панцир С-1", радіолокаційну станцію та ліквідували 23 окупанти, - ОК "Південь"

південь

На південному напрямку знищили техніку та живу силу ворога.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують тримати вогневий контроль над логістичними пунктами та транспортними артеріями окупованих територій.

Читайте також: В Україні ліквідовано підполковника Центру спецпризначення ФСБ РФ Горбаня. ФОТО

Підтверджені втрати російських військ за ніч – 23 окупанти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та 2 військових автомобілі.

Раніше повідомлялося, що протягом доби українські захисники знищили 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено також польовий склад боєприпасів, ліквідовано 72 окупанти. 

армія рф (17729) знищення (7477) втрати (4434)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+11
Вхерячили руснявих 14 систем ППО за три дні. Гарна тенденція...
показати весь коментар
07.08.2022 15:22
+10
Слава ЗСУ !!!
Смерть рашистам!
показати весь коментар
07.08.2022 15:21
+7
за сутки пять уничтоженных средств ПВО врага (и плюс 8 за прошлые двое суток) - это как-то сразу аномально дофига. Единственная более-менее реальная гипотеза остается - новый боеприпас для HIMARS. Но публичная номенклатура боеприпасов для этой системы не содержит ни одного упоминания о варианте ракеты GMLRS с противорадарной головкой самонаведения.

В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.

Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.

В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена ​​спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь ******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".

Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.

То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.
показати весь коментар
07.08.2022 16:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Улов непогании
показати весь коментар
07.08.2022 15:17 Відповісти
Слава ЗСУ !!!
Смерть рашистам!
показати весь коментар
07.08.2022 15:21 Відповісти
Дякуємо нашим бійцям за гарну і дуже корисну роботу , для нашоі країни !!👍🏼👍🏼👍🏼👊🏼👊🏼👊🏼
показати весь коментар
07.08.2022 15:21 Відповісти
Вхерячили руснявих 14 систем ППО за три дні. Гарна тенденція...
показати весь коментар
07.08.2022 15:22 Відповісти
да-да шото на ппо пішли совпадєнія..
а може і не так вже і совпадєнія...
шота мєня тєрзают смутниє самнєнія шо праісходіт
показати весь коментар
07.08.2022 15:27 Відповісти
думаю ми просто сконцетрували все що нам дали на одній ділянці і почали фокусити ворога.
показати весь коментар
07.08.2022 15:46 Відповісти
Вусатий тарган відсмоктав у ***** за нові системи ппо: тепер він не скоро ці системи побачить...
показати весь коментар
07.08.2022 15:30 Відповісти
за сутки пять уничтоженных средств ПВО врага (и плюс 8 за прошлые двое суток) - это как-то сразу аномально дофига. Единственная более-менее реальная гипотеза остается - новый боеприпас для HIMARS. Но публичная номенклатура боеприпасов для этой системы не содержит ни одного упоминания о варианте ракеты GMLRS с противорадарной головкой самонаведения.

В то же время, в открытом доступе пару лет назад было упоминание о заказе в 2018 году армией США разработки и интеграции противорадарной системы наведения в ракету GMLRS. Срок работ был определен в 2021-2023 гг.

Эту работу должна была проводить компания Northrop Grumman, точнее ее предприятие Orbital ATK, принявшее участие в создании противорадиолокационной ракеты AGM-88E AARGM воздушного базирования. Потребность армии США в появлении собственной противорадарной ракеты наземного базирования была максимально простой. Сухопутные войска должны иметь возможность самостоятельно уничтожать РЛС противника, при этом речь идет не только о противовоздушной обороне, но и контрбатарейных радарах. Учитывая сжатые сроки работ и опыт с AGM-88E AARGM, скорее всего в ракету M31 заложили адаптированный блок именно из этой ракеты. Возможно даже немного упрощенный, потому что возможности этой ракеты, по правде, позволяют считать ее одной из лучших в своем классе.

В частности, декларируется способность головки самонаведения активно фильтровать помехи, а также анализировать излучение и автоматически классифицировать его благодаря заложенной в память базе данных. Кроме того, у AGM-88E оставлена ​​спутниковая и инерциальная система наведения, то есть после захвата цели, если даже противник отключил радар, ракета все равно летит в цель. Но и это еще не все, потому что головка самонаведения может работать не только в пассивном режиме, но и в активном. То есть самостоятельно осуществлять донаведение на цель, а также уничтожать даже движущиеся цели. То есть, ни условный "Тор" или "Панцирь" от нее уже не убегут. Более того, это уже превратило ее и в противокорабельную ракету. Так что в таком исполнении может с берега неожиданно прилететь ******пакет из шести ракет в какой-нибудь борзый "василий быков".

Что самое интересное - в 2018 году Northrop Grumman сообщил о разработке наземной версии ракеты AARGM-ER - SLAARGM (Surface-Launched AARGM). То есть те же возможности (кроме дальности, которая в случае наземного старта всегда меньше), но при пуске с наземной пусковой.

То есть если брать два проекта: GMLRS с противорадарной головкой самонаведения и SLAARGM, то наиболее реалистичным видится именно вариант с интеграцией в уже существующую ракету Хаймарса противорадарной головки самонаведения. Что это означает на практике - количество уничтоженных С-300, "Буков", "Торов", "Панцирей", а также обзорных и контрбатарейных радаров расийской армии начнет увеличиваться в геометрической прогрессии. А это позволит значительно легче действовать не только нашей пилотируемой авиации, но и беспилотникам, а также снизит эффективность контрбатарейного огня противника. К этому также следует добавить тот факт, что этой ракеты еще как бы нет в армии США. И вероятно именно ЗСУ получила ее первыми, а одновременно проведут ее лучшие из всех возможных натурных испытаний на кацапском металллоломе. Что, в свою очередь, говорит и о доверии со стороны США к военному руководству Украины, потому что передается по сути для первого применения секретный образец, к которому всякие безуглые ермаки не имеют доступа.
показати весь коментар
07.08.2022 16:25 Відповісти
якось попав на арестовича який заявляв що наші штурмовики буквально по 5 штук одночасно мінусували московитів на півдні. Не повірив. Тепер ...навіть не знаю...при такому виносі ппо можливо і правда...
показати весь коментар
07.08.2022 17:12 Відповісти
зачем ты слушаешь арестовичей? Ещё подоляков с ермаками слушай. Ну и верещучку и остальной сброд
показати весь коментар
07.08.2022 18:04 Відповісти
с арестовичем аккуратнее - дозируйте с уменьшением дозы, и в перспективе до полного отказа от этого препарата.
показати весь коментар
07.08.2022 18:07 Відповісти
Пару месяцев назад над моим домом прошло даже девять и ударили на донецком направлении,потом земляки с фронта отзвонились сказали что понравилась работа.
показати весь коментар
07.08.2022 18:26 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 16:43 Відповісти
Панцирь-С войдет в историю как самое невезучее средство ПВО,его уничтожают все и кругом по всему миру.
показати весь коментар
07.08.2022 18:24 Відповісти
 
 