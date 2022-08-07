Українські військові вночі знищили ЗРГК "Панцир С-1", радіолокаційну станцію та ліквідували 23 окупанти, - ОК "Південь"

На південному напрямку знищили техніку та живу силу ворога.

Про це повідомили на сторінці Оперативного командування "Південь", передає Цензор.НЕТ.

Українські ракетно-артилерійські підрозділи продовжують тримати вогневий контроль над логістичними пунктами та транспортними артеріями окупованих територій.

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Підтверджені втрати російських військ за ніч – 23 окупанти, радіолокаційна станція до одного з зенітно-ракетних комплексів, зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" та 2 військових автомобілі.

Раніше повідомлялося, що протягом доби українські захисники знищили 4 зенітно-ракетних систем С-300 і зенітно-ракетного гарматного комплексу "Панцир-С1", 122-х мм гаубиці, ворожого безпілотника-розвідника, броньованої та автомобільної техніки. Знищено також польовий склад боєприпасів, ліквідовано 72 окупанти.