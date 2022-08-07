На рахунку ПвК "Південь" 120 ворожих повітряних цілей, серед них 65 ракет

На південному напрямку українські захисники панують у небі та знищують ворожі літальні апарати.

Про це розповів в інтерв'ю "Армія.Inform" керівник одного зі структурних підрозділів ПвК "Південь" Ігор, передає Цензор.НЕТ.

Підрозділи Повітряного командування "Південь" з 24 лютого 2022 року знищили понад 120 літальних апаратів, серед них: 25 літаків, 65 керованих ракет та десятки БПЛА.

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Окупанти за ці місяці війни активно використовують винищувачі Су-27, багатоцільові літаки Су-30, Су-35, бомбардувальники Су-34, Су-24м, Ту-95 та Ту-22. Територію України росіяни обстрілюють крилатими ракетами морського базування типу "Калібр" та ОТРК "Іскандер", сучасними крилатими ракетами повітряного базування Х-555, Х-101, пуск яких здійснюється з літаків Ту-95 та Ту-160, і більш застарілими Х-22 з літаків Ту-22М3. Наразі вже запускають й ракети "Онікс" з БРК "Бастіон-П".