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Новини Війна
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Окупанти намагаються підкупом мотивувати жителів Херсонщини піти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич

рубл,рублі

На території Херсонської області окупанти відкривають все більше установ, де всім охочим обіцяють 10 тис. рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Херсонської обласної державної адміністрації Ярослава Янушевича.

"Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють 10 тис. рублів. Також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти планують 11 вересня 2022 року провести "референдум" про анексію Донеччини, а також в Херсонській та Запорізьких областях.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти намагаються підкупити рублями населення в Генічеську, - прокуратура. ФОТОрепортаж

За даними ССО, росіяни на тимчасово окупованих територіях провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних, тому змушені збільшити масштаби підкупу населення.

Автор: 

окупація (6739) підкуп (279) референдум (628) Янушевич Ярослав (131) Херсонська область (5847)


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Топ коментарі
+5
Список желающих узнаем . После победы никакой пенсии и соц.выплат . Хватит того , что и сегодня "кормильцев" кормим .
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07.08.2022 16:01
+2
Не надо смотреть каZZапский Ю-туб, который всё равно скоро там будет отключён.
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07.08.2022 17:14
+1
что Херсон, что мариуполь. Посмотрите в ютюбе , как они радуются кацапским волонтерам, и говорят, что ждали еще в 2014 году присоединения к ордилам. Ругают Зеленского, что не хотел договориться и т.д. и это граждане Украины, а теперь у них еще и второй паспорт и гражданство. Позорище еще то.
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07.08.2022 16:28
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Список желающих узнаем . После победы никакой пенсии и соц.выплат . Хватит того , что и сегодня "кормильцев" кормим .
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07.08.2022 16:01 Відповісти
В першу чергу треба весь Дамбац зняти зі свого утримування. А в Херсоні - наші люди. Їх треба підтримувати. Дамбасс- сплош зрадники. Чим більше ми їх годуємо, а ми їх годуємо, - тим більше вони ненавидять нас. Так що не варто "метати бісер перед свинями" - нифких пенсій і соцвиплат зрадникам! Інакше ми війну не виграємо!
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07.08.2022 16:20 Відповісти
100 років назад, коли Україна просрала свою незалежність, Раша також трошки позагравала отак з наївними українцями, а потім влаштувала їм голодомор, репресії, і всі інші "прєлєсті" "русскага міра". А також промила їм мізки.
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07.08.2022 16:06 Відповісти
Обіцянки цяцянки, не значить одружитися. Не продешевіть там на рехферендумі. Просіть стєкломоя побільше і танців.
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07.08.2022 16:12 Відповісти
за 10 тисяч рублів рашисти вати куплять достатньо. Якщо вони купляють потрібні їм голосування у ВЗРаді України, призначення на ключові посади в державі, в органах влади ,суді ,службі безпеки,то ватної публіки куплять без проблем.
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07.08.2022 16:22 Відповісти
что Херсон, что мариуполь. Посмотрите в ютюбе , как они радуются кацапским волонтерам, и говорят, что ждали еще в 2014 году присоединения к ордилам. Ругают Зеленского, что не хотел договориться и т.д. и это граждане Украины, а теперь у них еще и второй паспорт и гражданство. Позорище еще то.
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07.08.2022 16:28 Відповісти
Не надо смотреть каZZапский Ю-туб, который всё равно скоро там будет отключён.
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07.08.2022 17:14 Відповісти
это все про украинский город и граждан Украины, как же не смотреть
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07.08.2022 17:52 Відповісти
Украинский город, который оккупирован х@йловыми человечками. Посмотри какие проукраинские митинги были в Херсоне и полторы калеки за кацапов (буквально 15 чел), х@йловыми человечков, которые их привезли и охраняли было больше. Потом конечно они понавозили к нам крымлядей туеву хучу, для массовки для своих постанов, так как коллаборастов в Херсоне куда меньше чем херсонских московитов, коих по переписи населения 20%. А то что ты смотришь рашкаванскую, лживую пропаганду в постановочных роликах и транслируешь её здесь, говорит только о том что ты сам кацап.
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07.08.2022 23:48 Відповісти
Шож у нас люди такі бистрі -- у кого автомат вони вже з ним кентуюця
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07.08.2022 17:13 Відповісти
Гебисты знают, как работает человеческая психология. Сначала люди сопротивляются переменам. Но поняв, что это бесполезно, начинают к ним приспосабливаться. Способность к приспособлению - достижение эволюции. Динозавры не приспособились и вымерли. Активные и настроенные на личный успех - приспосабливаются наиболее быстро.

Задача оккупанта - создать впечатление, что новая власть навсегда и это просто факт, который надо принять. Поэтому сначала жестоко подавляется всякое сопротивление и истребляется пассионарный элемент. А затем, тем, кто остался, дают понять, что их жизнь будет лучше, если они будут лояльны. И, как показывает опыт империй прошлого, это вполне работает.
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07.08.2022 17:18 Відповісти
..взорвать участки для ****************.Slawa Velykoi Ukraine
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07.08.2022 18:04 Відповісти
 
 