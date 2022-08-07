Окупанти намагаються підкупом мотивувати жителів Херсонщини піти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич

На території Херсонської області окупанти відкривають все більше установ, де всім охочим обіцяють 10 тис. рублів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови Херсонської обласної державної адміністрації Ярослава Янушевича.

"Окупанти хочуть "купити" голоси жителів Херсонщини перед проведенням фейкового референдуму. На території області відкривається все більше установ, де всім охочим обіцяють 10 тис. рублів. Також окупанти шукають приміщення для проведення псевдореферендуму та формують своїх представників ЗМІ для пропаганди", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти планують 11 вересня 2022 року провести "референдум" про анексію Донеччини, а також в Херсонській та Запорізьких областях.

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За даними ССО, росіяни на тимчасово окупованих територіях провалюють не лише обсяги паспортизації, а й навіть збір паспортних даних, тому змушені збільшити масштаби підкупу населення.