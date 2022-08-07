В Україні затримано близько 100 ДРГ та 1,6 тис. ймовірних диверсантів, - Єнін

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже спіймали близько 100 диверсійно-розвідувальних груп та 1,6 тисячі ймовірних диверсантів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Посадовець каже, що протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час цих перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки для подальшого з'ясування обставин.

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