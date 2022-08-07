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В Україні затримано близько 100 ДРГ та 1,6 тис. ймовірних диверсантів, - Єнін
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже спіймали близько 100 диверсійно-розвідувальних груп та 1,6 тисячі ймовірних диверсантів.
Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".
Посадовець каже, що протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час цих перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки для подальшого з'ясування обставин.
Топ коментарі
+10 Татьяна Москаленко 8eae40a4
показати весь коментар07.08.2022 16:07
+7 Ан Мур
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злітались в ОПу як мухи на гівно
Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука на чолі !!! приватної воєнізованої охорони "Титан"!!!. Про це голова сільради розповів у Facebook. Він опублікував фото інциденту, на яких видно священника та чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.
От наприклад, 'Свати' це диверсія теж. Бо воно показує, що ми ''адін нарот'.
А раз так, то нічого страшного, що вони нас завоюють.