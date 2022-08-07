УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15335 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
2 424 11
війна (24691) МВС (2584) колабораціонізм (298) Єнін (300) диверсія (207)

В Україні затримано близько 100 ДРГ та 1,6 тис. ймовірних диверсантів, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

дрг

З початку повномасштабного російського вторгнення в Україні вже спіймали близько 100 диверсійно-розвідувальних груп та 1,6 тисячі ймовірних диверсантів.

Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін в ефері телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Громадське".

Посадовець каже, що протягом тижня правоохоронці аналізують від 10 до 15 тисяч людей, яких підозрюють у диверсійній діяльності. Під час цих перевірок виявляють десятки людей, яких переважно передають Службі безпеки для подальшого з'ясування обставин.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зрадники "продають" Україну за 5-10 тис. грн, - МВС
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+10
Главное гнездо ДРГ - ОП, там много интересного.Или вам туда вход запрещен?
показати весь коментар
07.08.2022 16:07
+7
а цього ДРГешного попа досі не затримали?

Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука на чолі !!! приватної воєнізованої охорони "Титан"!!!. Про це голова сільради розповів у Facebook. Він опублікував фото інциденту, на яких видно священника та чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.
показати весь коментар
07.08.2022 16:28
+7
Спершу годують людей десятиліттями низькопробним лайном, тобто кацапською музикою і серіалами, а потім дивуються, чому стільки диверсантів.
От наприклад, 'Свати' це диверсія теж. Бо воно показує, що ми ''адін нарот'.
А раз так, то нічого страшного, що вони нас завоюють.
показати весь коментар
07.08.2022 16:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
відрубіте їм ноги руки та голови (саме в такій послідовності)
показати весь коментар
07.08.2022 16:06 Відповісти
Главное гнездо ДРГ - ОП, там много интересного.Или вам туда вход запрещен?
показати весь коментар
07.08.2022 16:07 Відповісти
тепер зрозуміло чому саме туда проривались 100 чеченських ДРГ (саме стільки було відбито за даними Данілова):

злітались в ОПу як мухи на гівно
показати весь коментар
07.08.2022 16:14 Відповісти
Прямо з язика зняла. Залік.
показати весь коментар
07.08.2022 16:35 Відповісти
Сколько из низ привлечено к ответственности ? Или это предстааители Порошенко ?
показати весь коментар
07.08.2022 16:20 Відповісти
Кошерных всех отпустили, они хорошо поделились и сказали, что больше не будут...
показати весь коментар
07.08.2022 16:30 Відповісти
а цього ДРГешного попа досі не затримали?

Селищний голова Пісківки, що у Бучанському районі Київської області, Володимир Луцков повідомив про погрози фізичною розправою від місцевого священика церкви Московського патріархату Георгія Юрчука на чолі !!! приватної воєнізованої охорони "Титан"!!!. Про це голова сільради розповів у Facebook. Він опублікував фото інциденту, на яких видно священника та чоловіків у камуфляжній формі з вогнепальною зброєю.
показати весь коментар
07.08.2022 16:28 Відповісти
пробною операцією ДРГ було розмалювання дверей в ОПу,тоді цей міністр навіть проводив зас комісії ВР яка прямо вказала, що ця ДРГ Пороха а секретний агент Антоніна носив речові докази по Києву як святиню РПЦ
показати весь коментар
07.08.2022 16:29 Відповісти
Спершу годують людей десятиліттями низькопробним лайном, тобто кацапською музикою і серіалами, а потім дивуються, чому стільки диверсантів.
От наприклад, 'Свати' це диверсія теж. Бо воно показує, що ми ''адін нарот'.
А раз так, то нічого страшного, що вони нас завоюють.
показати весь коментар
07.08.2022 16:32 Відповісти
Первым делом на кол посадить, а уж опосля:

показати весь коментар
07.08.2022 16:43 Відповісти
 
 