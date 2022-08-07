Від 24 лютого близько 1,4 тисячі українців евакуйовано на лікування за кордон, - МОЗ

З початку повномасштабної війни РФ проти України на лікування за кордон евакуйовано близько 1,4 тисячі українців.

Як повідомили у Міністерстві охорони здоров’я, 1000 українців переведено на лікування до 18 країн світу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Також у рамках програми SAFER Ukraine дітей з онкологічними та онкогематологічними хворобами евакуюють на лікування в США, Канаду та 14 європейських країн.

"Загалом завдяки співпраці МОЗ та Єврокомісії, за підтримки ВООЗ, уряду Польщі та багатьох міжнародних партнерів вдалося евакуювати спеціалізованим медичним транспортом із різних міст України до закордонних клінік вже близько 1400 українців", - зазначили у МОЗ.

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Окрім того, понад 500 онкохворих дітей продовжили лікування у Європі, США і Канаді завдяки організації 15 "медичних конвоїв" з України до дитячого онкохабу UNICORN (Польща). Дітей направляють на лікування у провідні дитячі онкологічні центри, визначені Міжнародною спільнотою дитячих онкологів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення РФ внаслідок ракетних ударів російських військ пошкоджено близько 800 медичних закладів, понад сотню зруйновані повністю.