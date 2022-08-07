У Миколаєві від ворожих атак загинули 132 людини, понад 600 осіб поранені, - Сєнкевич

У результаті обстрілів окупантами міста з ракет та артилерії загинуло більше ста городян.

Про це повідомив мер Миколаєва Олександр Сєнкевич, передає Цензор.НЕТ.

Загалом російська агресія завдала Миколаєву збитків на майже 790 млн гривень. Від 24 лютого внаслідок обстрілів у місті пошкоджено більше 500 багатоповерхівок (з яких 30% мають повторні руйнування) та близько 700 приватних будинків (понад 70 - не підлягають відновленню).

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Окрім житла в Миколаєві пошкоджень зазнали 209 об’єктів різного спрямування, серед яких: 49 закладів освіти, 44 об’єкти комунальної власності, 20 закладів культури, 17 закладів охорони здоров’я, 15 спортивних об’єктів, 4 заклади соціального захисту,

60 інших об’єктів (заклади торгівлі, аптеки, приватні підприємства тощо).

Від початку повномасштабної війни внаслідок обстрілів 132 миколаївці загинули (серед них одна дитина), 619 отримали поранення різного ступеня тяжкості (у тому числі 8 дітей).