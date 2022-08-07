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Новини Війна
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У Мелітополі окупанти створили фейкове підприємство та вимагають платити їм за електроенергію, - Федоров

мелітополь

У Мелітополі окупаційна влада вимагає з місцевого населення сплачувати їй "комунальні" платежі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці міста повідомляють, що окупанти захопили потужності Обленерго. Після чого створили фейкове підприємство, яке навіть не зареєстроване в російському держреєстрі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Мелітополі гуманітарна катастрофа: 80% містян – безробітні, ціни на ліки та продукти завищено в 3-4 рази, - Федоров

З місцевого населення окупаційна влада вимагає платити за те, що воно отримує електроенергію, яка виробляється українськими електростанціями. Як наголосив мер Мелітополя, масштаби цього шахрайства можна оцінити у понад 50 мільйонів гривень в місяць.

Мелітополь (772) окупація (6739) енергетика (2611) комунальне підприємство (97) Федоров Іван (651)


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Бізнес на крові
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07.08.2022 17:40 Відповісти
им точно будут платить, это же не в украинский бюджет.
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07.08.2022 17:46 Відповісти
Ху-ху не хо-хо ?
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07.08.2022 17:52 Відповісти
ну раз кажуть, то треба платити. зато серед рузкава міра і зі старшьіми братьями
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07.08.2022 18:00 Відповісти
 
 