У Мелітополі окупанти створили фейкове підприємство та вимагають платити їм за електроенергію, - Федоров

У Мелітополі окупаційна влада вимагає з місцевого населення сплачувати їй "комунальні" платежі.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі "Єдиних новин", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, місцеві мешканці міста повідомляють, що окупанти захопили потужності Обленерго. Після чого створили фейкове підприємство, яке навіть не зареєстроване в російському держреєстрі.

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З місцевого населення окупаційна влада вимагає платити за те, що воно отримує електроенергію, яка виробляється українськими електростанціями. Як наголосив мер Мелітополя, масштаби цього шахрайства можна оцінити у понад 50 мільйонів гривень в місяць.