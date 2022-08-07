Конгресвумен Спартц про статтю CNN про нібито невдоволення її риторикою щодо Єрмака: Її автор раніше розповсюдила містифіковане "російське досье Трампа"

Інформацію про нібито агресивну поведінку конгресвумен Вікторії Спартц під час візиту групи конгресменів на польско-український кордон на початку повномасштабної війни поширила журналістка CNN Наташа Бертран, яка раніше розповсюдила "досьє Стіла" (інформація щодо ймовірних контактів Дональда Трампа з росіянами під час виборчої кампанії) та називала інформацію щодо ймовірного ноутбука Хантера Байдена "російською дезінформацією".

Про це написала в своєму акаунті в твітері сама конгресвумен Вікторія Спартц, передає Цензор.НЕТ.

"Також цікаво, що та сама Наташа Бертран, яка написала про мене "хітовий твір" CNN і розповсюдила містифіковане досьє Стіла - також провела кампанію дезінформації через (видання. - Ред.) Politico, помилково назвавши ноутбук Хантера Байдена "російською дезінформацією", - заявила Спартц.

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Раніше CNN повідомило, що нібито Спартц під час поїздки групи конгресменів на кордон України, "завдала більше шкоди, ніж користі". Вона нібито агресивно критикувала Зеленського та його радників щодо питань корупції.