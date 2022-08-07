Конгресвумен Спартц про статтю CNN про нібито невдоволення її риторикою щодо Єрмака: Її автор раніше розповсюдила містифіковане "російське досье Трампа"
Інформацію про нібито агресивну поведінку конгресвумен Вікторії Спартц під час візиту групи конгресменів на польско-український кордон на початку повномасштабної війни поширила журналістка CNN Наташа Бертран, яка раніше розповсюдила "досьє Стіла" (інформація щодо ймовірних контактів Дональда Трампа з росіянами під час виборчої кампанії) та називала інформацію щодо ймовірного ноутбука Хантера Байдена "російською дезінформацією".
Про це написала в своєму акаунті в твітері сама конгресвумен Вікторія Спартц, передає Цензор.НЕТ.
"Також цікаво, що та сама Наташа Бертран, яка написала про мене "хітовий твір" CNN і розповсюдила містифіковане досьє Стіла - також провела кампанію дезінформації через (видання. - Ред.) Politico, помилково назвавши ноутбук Хантера Байдена "російською дезінформацією", - заявила Спартц.
Раніше CNN повідомило, що нібито Спартц під час поїздки групи конгресменів на кордон України, "завдала більше шкоди, ніж користі". Вона нібито агресивно критикувала Зеленського та його радників щодо питань корупції.
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Жополизка трампомпо.
Если Спартц борется с корупцией - пусть борется.
Но не надо при этом возвеличивать путинского корефана Трампа.
p.s. Єрмак на 99% - зрадник. Та це не відміняє своє гри Спартц
Якщо ти не розумієш, що вона захищається від медіакілера (на зразок доренка чи Піховшика з Мосейчук), наводячи приклад, коли та перднула в калюжу по Трампу (а навіть викриваючи злочинців - потрібна точність) - то цн проблеми твого ІQ
Але можна натякнути. CNN використовує для "нападу" на Спарц "палену журналістку" та йде постійне порівняння Спарц із трампом. При цьому CNN топить за Демократів. А Fox News, яка любить Республіканців не пробували подивитися там теж цікаво))
Бо тут більшість вже почали ікони писати з обличчям Спартц. Тітка просто грає в політичні ігри. Україна для неї далеко не на першому місці.
https://www.ponomaroleg.com/wp-content/uploads/2022/07/5-1-21.jpg
Зверніть увагу: Вікторія Спартц (Кульгейко) до цього списку не входить
Але, у всяк випадку, в моєму кондуїті - в зебілах.
І почав допомагати після того, коли переконався, що ЗСУ і народ України налаштовані битися з ворогом, а не здаватися.