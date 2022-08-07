У моргах Київщини понад 270 тіл загиблих з "Азовсталі" та інших областей, більшість - неідентифікована, - поліція
Громадян, що шукають рідних, просять надати інформацію про них до поліції.
Про це повідомили на сторінці поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.
Як йдеться в повідомленні, до моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.
"Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в "Viber" "WhatsApp" "Telegram" на цей номер +380936684014. Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей, повідомити ПІБ особи, дату народження, зріст, розмір взуття, розмір одягу; наявність особистих прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше); опис особистих речей, документів, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше); номер телефону яким користувалась зникла особа", - наголосили в поліції.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Базу ДНК всех военнослужащих, буквально брать соскоб с горатни во время медосмотра.
2. базу спермы всех военнослужащих, на случай если невеста или жена бездетной останется или захочет еще ребенка от погибшего мужа.
Не бог весть какая фантастика в 21-то веке.
Ничего сложного. пара километров дорог...
могли й підкинути своїх "мобіків" щоб сховати кінці та збільшити наші втрати як "невідомий солдат ЗСУ"
які наші загальні втрати в АТО ?👿
щось я сьогодні начиталася на фб і наслухалася в госпіталі - втрати величезні.
ворожий літак літає кожен день - збити нічим. ворожа арта б'є по 18 годин - відповідь 2:100. командири є нормальні, а є такі як жуков - тримайтесь і адіос.
експерти, проте, всі дуже позитивні - скоро ми виб'ємо ворога з херсона або вони зроблять жест доброї волі. або наступатимуть в районі запоріжжя. афігєть. але все одно шансів у них немає, допомога їде, все під контролем. ура, мы ломим, гнутся шведы (с)