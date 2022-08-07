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Новини Війна
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У моргах Київщини понад 270 тіл загиблих з "Азовсталі" та інших областей, більшість - неідентифікована, - поліція

нпу,поліція,нацполіція

Громадян, що шукають рідних, просять надати інформацію про них до поліції.

Про це повідомили на сторінці поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, до моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.

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"Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в "Viber" "WhatsApp" "Telegram" на цей номер +380936684014. Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей, повідомити ПІБ особи, дату народження, зріст, розмір взуття, розмір одягу; наявність особистих прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше); опис особистих речей, документів, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше); номер телефону яким користувалась зникла особа", - наголосили в поліції.

Київська область (4080) Нацполіція (15260) морг (30) Азов (784)


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Топ коментарі
+9
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07.08.2022 18:04
+7
а ведь с 2014 года стало очевидной необходимость сделать:
1. Базу ДНК всех военнослужащих, буквально брать соскоб с горатни во время медосмотра.
2. базу спермы всех военнослужащих, на случай если невеста или жена бездетной останется или захочет еще ребенка от погибшего мужа.
Не бог весть какая фантастика в 21-то веке.
Ничего сложного. пара километров дорог...
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07.08.2022 18:09
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07.08.2022 18:04 Відповісти
а ведь с 2014 года стало очевидной необходимость сделать:
1. Базу ДНК всех военнослужащих, буквально брать соскоб с горатни во время медосмотра.
2. базу спермы всех военнослужащих, на случай если невеста или жена бездетной останется или захочет еще ребенка от погибшего мужа.
Не бог весть какая фантастика в 21-то веке.
Ничего сложного. пара километров дорог...
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07.08.2022 18:09 Відповісти
добровільно, не примусово..і не вакт, що по моргах сироти, без родичів або просто цивільні..або родичі за кордоном
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07.08.2022 18:46 Відповісти
Не хотілось би писати, але від орків можна чекати будь-якої підлоти:

могли й підкинути своїх "мобіків" щоб сховати кінці та збільшити наші втрати як "невідомий солдат ЗСУ"
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07.08.2022 19:18 Відповісти
шотичортпоберинесеш?? де таке є.. йди на йух в рашук свою мацкалька...
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07.08.2022 19:00 Відповісти
базу сперми
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07.08.2022 19:01 Відповісти
В Дніпрі більше 2 тис. могил неопознаних АТОвців
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07.08.2022 18:12 Відповісти
В Запоріжжі з 2014го так само.
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07.08.2022 18:37 Відповісти
Тут смердить брехнею!
які наші загальні втрати в АТО ?👿
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07.08.2022 19:20 Відповісти
боже-боже, як же так...
щось я сьогодні начиталася на фб і наслухалася в госпіталі - втрати величезні.
ворожий літак літає кожен день - збити нічим. ворожа арта б'є по 18 годин - відповідь 2:100. командири є нормальні, а є такі як жуков - тримайтесь і адіос.
експерти, проте, всі дуже позитивні - скоро ми виб'ємо ворога з херсона або вони зроблять жест доброї волі. або наступатимуть в районі запоріжжя. афігєть. але все одно шансів у них немає, допомога їде, все під контролем. ура, мы ломим, гнутся шведы (с)
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07.08.2022 20:25 Відповісти
 
 