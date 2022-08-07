У моргах Київщини понад 270 тіл загиблих з "Азовсталі" та інших областей, більшість - неідентифікована, - поліція

Громадян, що шукають рідних, просять надати інформацію про них до поліції.

Про це повідомили на сторінці поліції Київської області, передає Цензор.НЕТ.

Як йдеться в повідомленні, до моргів Київської області в період з 15 червня по 27 липня надійшло понад 270 тіл загиблих з різних областей України, в тому числі з території металургійного комбінату "Азовсталь". Тіла оглянуті, втім більшість з них лишається невстановленими.

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"Якщо ви розшукуєте близьких, сформуйте смс, або повідомлення в "Viber" "WhatsApp" "Telegram" на цей номер +380936684014. Важливо додати фото, в тому числі особливих прикмет, татуювань, особистих речей, повідомити ПІБ особи, дату народження, зріст, розмір взуття, розмір одягу; наявність особистих прикрас (обручки, ланцюжки, кулони, жетони, хрестики, годинники та інше); опис особистих речей, документів, які могли бути при особі (телефони, паспорт, водійське посвідчення та інше); номер телефону яким користувалась зникла особа", - наголосили в поліції.