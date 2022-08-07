УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9368 відвідувачів онлайн
Новини Війна
10 268 87

Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них

amnesty,international,амнести

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International переконані, що своїм звітом не перекладають на українських військових відповідальність за правопорушення, вчинені армією РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Amnesty International глибоко шкодує про страждання і гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бою українських військових", - сказано у листі Amnesty International, що є у розпорядженні агентства.

В організації зазначили, що їх звіт не означає, що правозахисники перекладають на українських військових відповідальність за правопорушення, вчинені російською армією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Скандальний звіт Amnesty International є російською пропагандою, - The ​​Times

Водночас Amnesty International не відмовилася від своїх попередніх заяв. "Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль", - сказано в листі.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

Також читайте: Гендиректорка Amnesty International Калламар заявила, що критика "не послабить неупередженість" організації: Кулеба вважає це "фальшивим нейтралітетом"

Автор: 

Amnesty International (100) пропаганда (2819)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+41
В переводе:
"Мы признаем, что являемся продажными бл#дями, но поймите и нас, мы же кушать хотим.".
показати весь коментар
07.08.2022 18:04
+40
Гамнисті інтернешнл-ідіть у сраку...
показати весь коментар
07.08.2022 18:02
+39
ага, харашо закрєпльонний контінгєнт

https://www.facebook.com/nelliza111?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Zubar

https://www.facebook.com/nelliza111/posts/pfbid02EHoC5qfKhHVs289XNT795sSkJeUUzEW2bnrtKnVXoH3TJmBmqFCqofHAuLmziVGsl?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 07:46 ·


РФ вкладала шалені ресурси в корумпування всіх міжнародних організацій, членом яких вона є. І вкладатиме, поки існує.

Часто успішно.

Будь яка міжнародна організація, в якій є РФ, за визначенням представляє її інтереси.

Висновок?

Нах.

Або РФ звідти. Або - з України.

Все просто. Треба не брехати собі.
показати весь коментар
07.08.2022 18:02
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Гамнисті інтернешнл-ідіть у сраку...
показати весь коментар
07.08.2022 18:02 Відповісти
чуєте он бульборусь вдарала ракетами по авіабазі на території росії. хакери?
https://www.youtube.com/watch?v=j6v3NB-jUs0
показати весь коментар
07.08.2022 18:06 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 19:11 Відповісти
АІ - ПНХ !
показати весь коментар
07.08.2022 18:18 Відповісти
Та пішли вони на куй.
показати весь коментар
07.08.2022 19:05 Відповісти
Раз уж послали- пусть идут до КОНЦА.
показати весь коментар
07.08.2022 19:07 Відповісти
ага, харашо закрєпльонний контінгєнт

https://www.facebook.com/nelliza111?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=-UC%2CP-y-R Nataliya Zubar

https://www.facebook.com/nelliza111/posts/pfbid02EHoC5qfKhHVs289XNT795sSkJeUUzEW2bnrtKnVXoH3TJmBmqFCqofHAuLmziVGsl?__cft__[0]=AZWEWFgRkTWMdbNc1dM-1Na_z8UxmMt8Azy7zf4JQTR70tQqRzXOBQvooXqmUWzUG1web75utV2Xkl4t9LdeiROTb3GGnk4obycuLstpCiPC6E8eBGbdDu2UchQGdE5HwLjwKzh0lMj6D5oA-E9A88lMJK-6JY4n_B7anE-U4d0mgW9fDWH0yC6gf2QiMy_8LUFsgQj1rZS4nXJFDlhotX91EUY-******************&__tn__=%2CO%2CP-y-R Вчера в 07:46 ·


РФ вкладала шалені ресурси в корумпування всіх міжнародних організацій, членом яких вона є. І вкладатиме, поки існує.

Часто успішно.

Будь яка міжнародна організація, в якій є РФ, за визначенням представляє її інтереси.

Висновок?

Нах.

Або РФ звідти. Або - з України.

Все просто. Треба не брехати собі.
показати весь коментар
07.08.2022 18:02 Відповісти
Це так - від міжнародних федерацій шахів та шашок до Чевоного хреста та Amnesty international.
показати весь коментар
07.08.2022 18:06 Відповісти
когда взорвут офис этого филиала ФСБ Рашки... в Лондоне.... а Главе этой подстилки отрежут голову во сразу.... ой да вы не так нас поняли....
показати весь коментар
07.08.2022 18:07 Відповісти
навіть не обов"язково щоб рф там офіційно була, достатньо що вона на ці міжнародні організації бабло дає.
показати весь коментар
07.08.2022 21:18 Відповісти
Лікар сказав у морг. Значить у морг!
показати весь коментар
07.08.2022 18:02 Відповісти
Prostitutes International
показати весь коментар
07.08.2022 18:02 Відповісти
На)(*й пішли!
показати весь коментар
07.08.2022 18:03 Відповісти
Как бы мы тоже не отказались от своих выводов на счет этой пропаРашкинской конторы....
показати весь коментар
07.08.2022 18:03 Відповісти
У АІ тепер шлях один - іти за руським кораблем.
показати весь коментар
07.08.2022 18:04 Відповісти
В переводе:
"Мы признаем, что являемся продажными бл#дями, но поймите и нас, мы же кушать хотим.".
показати весь коментар
07.08.2022 18:04 Відповісти
Простітутки путінські спробували виправдатись.
показати весь коментар
07.08.2022 18:05 Відповісти
пнх. закопати це смердюче "амнесi". щоби не було страждань через їхню московитьку брехню.
показати весь коментар
07.08.2022 18:05 Відповісти
Как можно отказаться от того за что заплачено.
показати весь коментар
07.08.2022 18:07 Відповісти
Курви. Проплачено.
показати весь коментар
07.08.2022 18:07 Відповісти
Іх 7млн. по світу зарплата мінімум 2т. доларів -- непогано пригрілись
показати весь коментар
07.08.2022 18:07 Відповісти
Да забудьте вы уже о этой убогой конторе.
показати весь коментар
07.08.2022 18:08 Відповісти
Гроші отримано, готові до нових надходжень - хто дасть більше?
показати весь коментар
07.08.2022 18:09 Відповісти
Цинічна нахаба.
показати весь коментар
07.08.2022 18:09 Відповісти
Шановні дописувачи, чи відвідали ви сторінки АІ у соцмережах?
показати весь коментар
07.08.2022 18:10 Відповісти
+
показати весь коментар
07.08.2022 18:25 Відповісти
Так.
Написал им, в логово проститутток:
LONDON, UNITED KINGDOM

General Enquiries:

Может с ошибками но пихуй.

The Ukrainian military did not run away from the battlefield. They defend their land, their people and their country, Ukraine.

Also they defend my cats and dogs.

If, in the future, London is bombed by the Russians, the Russians will rape your women and children.

Don't forget to write how your military is fighting.

You have opened up Britain to dirty Russian money.

You have already sold and betrayed England.

No respect
показати весь коментар
07.08.2022 18:28 Відповісти
@

Налякали згвалтуванням. Та вони лише розслабляться і дістануть задоволення.
Вони ж, того, іншої орієнтації.
показати весь коментар
07.08.2022 19:30 Відповісти
Твітер https://twitter.com/amnesty Амнезії , твітер амнезійної https://twitter.com/AgnesCallamard голови - там під кожним, у тому числі не пов'язаним з Україною, дописом й українці, й іноземці все докладно розтлумачують про "неупередженість", "незалежність" та "об'єктивність" АІ
показати весь коментар
07.08.2022 18:31 Відповісти
Написала їм кілька теплих слів.
показати весь коментар
07.08.2022 21:45 Відповісти
Хай спочатку підтвердять свою заяву фактами-доказами бо одних слів тут недостатньо.
показати весь коментар
07.08.2022 18:12 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 18:12 Відповісти
Відробляють масквабадські ********...
показати весь коментар
07.08.2022 18:14 Відповісти
Нехай ідуть у сраку
показати весь коментар
07.08.2022 18:15 Відповісти
Собака лает,ветер уносит,подстилки кацапские!
показати весь коментар
07.08.2022 18:15 Відповісти
тому що 30 срібняків - це 30 срібняків

нам дуже жаль, що це кого-сь образило, але ж ми повії, така наша работа, брати різні члени в свої отвори і задовільняти клієнтів
показати весь коментар
07.08.2022 18:17 Відповісти
Рублі ,,, потвори ,,,,
показати весь коментар
07.08.2022 18:19 Відповісти
Putin's Curves !!!!
показати весь коментар
07.08.2022 18:19 Відповісти
А йдуть ці ліберальські виродки разом зі своїми вибаченнями вслід за рускім ваєнним карабльом.
показати весь коментар
07.08.2022 18:20 Відповісти
Фейгин вчера сказал что самая гнилая шарашка,работает только там где можно заработать или попиариться а Кремль обходит десятой стороной. Обычная фирма грантоед с политическим уклононом в свою пользу и политзаключенных защищать не очень рвется.
показати весь коментар
07.08.2022 18:22 Відповісти
Цікаво, а хто збирав інформацію і свідчення? Здається ніхто не міг крім співробітників українського офісу. Доречі, прочитайте. Там свідчення типу в шклі знайшли покинутий одяг ВСУ. або дідусь сказав. Брехня і маячня. Якщо вони так працюють, то це беззуба нікчемна організація.
показати весь коментар
07.08.2022 18:23 Відповісти
Перекажіть пині що наші скоро зайдуть йому ззаду, хай підмиється і не напрягається.
показати весь коментар
07.08.2022 18:28 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 18:30 Відповісти
Пропоную визнати amneZy internetional ворожою законною ціллю та перепросити за спричинені цим "страждання та гнів"
показати весь коментар
07.08.2022 18:33 Відповісти
гнати передасню амстельську з України!!!!!!!
показати весь коментар
07.08.2022 18:39 Відповісти
Ми насрали а ви докажіть !
показати весь коментар
07.08.2022 18:49 Відповісти
та хай
як то в нас кажуть " собаки брешуть -HIMARS в курсє дєла"
показати весь коментар
07.08.2022 18:50 Відповісти
https://gordonua.com/ukr/news/war/the-times-nazvala-amnesty-international-putinskimi-propagandistami-gazeta-vvazhaje-shcho-ai-maje-piti-zi-stseni-1620478.html "Думка The Times про доповідь Amnesty International щодо України: путінські пропагандисти", Більше читайте тут: https://gordonua.com/ukr/news/war/the-times-nazvala-amnesty-international-putinskimi-propagandistami-gazeta-vvazhaje-shcho-ai-maje-piti-zi-stseni-1620478.html
показати весь коментар
07.08.2022 18:57 Відповісти
Иначе бабки надо вернуть по неустойке.
показати весь коментар
07.08.2022 19:01 Відповісти
Це якийсь сюр, друзі! Перепросили, але брехати будемо продовжувати
показати весь коментар
07.08.2022 19:02 Відповісти
Нехай свої вибачення, засунуть в свою проросійську дупу!
показати весь коментар
07.08.2022 19:03 Відповісти
Нормальна країна цих шльондр вже б давно послала на ЙУХ як це свого часу зробили Штати!
показати весь коментар
07.08.2022 19:04 Відповісти
шлюхи продажные пошли вон с Украины
показати весь коментар
07.08.2022 19:06 Відповісти
Факти з життя Amnesty International, як і слова з пісні - не викинеш.

https://war.obozrevatel.com/ukr/samogubstvo-pratsivnika-ta-zvinuvachennya-v-ubivstvi-vijskovogo-zlochintsya-skandali-z-amnesty-international.htm Самогубство працівника та звинувачення в убивстві військового злочинця: скандали з Amnesty International
показати весь коментар
07.08.2022 19:08 Відповісти
"Amnesty International глибоко шкодує про страждання і гнів, які викликав наш пресреліз прорашистські потвори.Яка різниця між гнівом і стражданнями ,котрі приносить українському народові рашистський вбивця і окупант ,котрий проплачує пресрелізи прорашистського лайна від Amnesty International .що спричинює все такий же гнів і страждання?Потвори
показати весь коментар
07.08.2022 19:12 Відповісти
Нікому не цікаве скавуління лівацьких популістів на харчуванні в Орди, своєї Зеленої наволочі аж за достатньо маємо, де тільки знайти сили, щоб побороти то лайно!
показати весь коментар
07.08.2022 19:13 Відповісти
Н...й это
показати весь коментар
07.08.2022 19:14 Відповісти
Деньги Amnesty International - с 29-ой минуты
https://www.youtube.com/watch?v=Sj5E5HlLDqY
показати весь коментар
07.08.2022 19:16 Відповісти
в дупу твоє «вибачення»,
а там у цій конторі дуже великі «знавці» тактик бою,

де звіти по злочинах москалів??

про їх тактику зничещення цивільного населення??
тортури і вбивства полонених?
показати весь коментар
07.08.2022 19:16 Відповісти
Что эти больные на голову защитники предлагают? Выйти ВСУ в чисто поле, чтобы Путлер радостно потирая руки направил на нашу армию тяжёлые бомбы и ракеты? Это все равно, что делать виноватой жертву изнасилования в том, что могут пострадать соседи или случайные свидетели, надо жертве выйти на улицу и отдаться там маньяку, чтобы никто больше не пострадал. Тьфу, конченные.
показати весь коментар
07.08.2022 19:20 Відповісти
А размещать технику у домов и устраивать там в жилых квартирах гнезда для снайперов и пулеметчиков нормально ?Зная что в доме гражданские и точки будут давить с арты или танков.А пряча технику в ТЦ и там же склады снарядов то же не ждать туда прилета ракет, то же нормально и главное все это сами граждане и снимают.Много видео и на ютубе об этом и в твитере
показати весь коментар
07.08.2022 20:14 Відповісти
Ще одне причамлене. В країні війна, чи до тебе так і не дійшло. Все, що треба, буде розміщуватись там де треба військовим. А всілякі кацапські підстилки йдуть вслід за кацапською лоханкою.
показати весь коментар
07.08.2022 22:24 Відповісти
Двірняжки...
показати весь коментар
07.08.2022 19:27 Відповісти
Вобщем, Amnesia International.
показати весь коментар
07.08.2022 19:27 Відповісти
Ivanushki International
показати весь коментар
07.08.2022 19:33 Відповісти
показати весь коментар
07.08.2022 19:33 Відповісти
Ви просто не в курсі ******** тактики війни: вийти з міста і стати за 30 км , в полі, чекаючи коли туди підійде ворог. Чекати треба три доби. Якщо ворог не прийшов, тоді повертатися в казарми... якщо вони ще не зайняті ворогом.
показати весь коментар
07.08.2022 19:34 Відповісти
Та они там все конченные мрази в этой богодельне. Они нас поймут только тогда, когда Директору этой шарашкиной канторы в дом прилет С-300 или епанут Искандером.
Для меня лично после подобного фекального релиза Амнести интернейшнл как авторитетной правозащитной и объективной организации большее не существует.
показати весь коментар
07.08.2022 19:40 Відповісти
Діяльність Amnesty International нічим не відрізняється від діяльності Слуг народу з їх "канабісом для лікувальних цілей!"
показати весь коментар
07.08.2022 19:49 Відповісти
Украинская армия сначала эвакуирует местное население с тем,чтобы избежать гибели гражданских.Кто остаётся-сам отвечает за свою безопасность.Украинская армия защищает граждан и в городах и в сёлах и на дорогах.В динамике войны часто не успеваются сделать защитные сооружения и армиями (НЕ ТОЛКО УКРАИНСКОЙ) используются уже готовые объекты в посёлках.Так что эта организация выполняла скорее всего ЗАКАЗ на очернение украинской армии с тем,чтобы прекратились поставки оружия и другая поддержка.в результате которых Украину можно было бы усадить за стол переговоров (естественно на Кремлёвских условиях).Пусть военные эксперты и международные юристы дадут официальную оценку этой публикации от т.н. "международной амнистии",целью которой АМНИСТИЯ действий россии в Украине и перекладка вины за гибель гражданских в Украине на саму Украину..организация должна получить юридическую оценку на предмет профессионализма,непредвхятости и этики
показати весь коментар
07.08.2022 19:58 Відповісти
Ты это скажи в Славянске и Краматорске ,там тебе сразу разъяснят ,кто оккупант ,а кто защитник
показати весь коментар
07.08.2022 20:16 Відповісти
Вже давно сказали, коли кацапів виперли звідти.
показати весь коментар
07.08.2022 22:26 Відповісти
Якось тепер пох на ваші гімнестіВибачення

Хйло вам тато і Меркель мама
показати весь коментар
07.08.2022 20:13 Відповісти
Звучить як кацапьский пропагандонський тролінг, а не вибачення!
показати весь коментар
07.08.2022 20:33 Відповісти
Ви ж в дурдомі на заяви Наполеона не реагуете ,так і тут заспокойтесь.
показати весь коментар
07.08.2022 20:38 Відповісти
Та затасуй собі в сраку свої "перепрошення"...
показати весь коментар
07.08.2022 21:03 Відповісти
По ходу ця організація просто проститутка яка насасує гроші з всього світ
показати весь коментар
07.08.2022 21:09 Відповісти
визволяти від кацапні прийдеться 2 рази , перший у#андонить як мінімум багато кацапів, а друге відловлювать та лікувати працею армаду яка не може робити нічого крім відібрати у сусіда те що він зробив
показати весь коментар
07.08.2022 21:16 Відповісти
Это левацкая коммерческая организация, зарабатывает заказными скандалами. Абсолютно циничная и беспринципная. В правовом смысле абсолютно неэффективная. Абсолютно все, кто имел с ними дело отзываются о них с брезгливостью.
показати весь коментар
07.08.2022 21:27 Відповісти
У відповідь на дії контори Аm Іn слово надається пану Генадію Москалю : "Та йдуть вони к йо.....й матері !" Дякуємо.
показати весь коментар
07.08.2022 21:39 Відповісти
никто вам денег больше не даст, репутация всё... обвинять украину поперед рашки это как сцать против ветра, и сразу видна заказуха
показати весь коментар
07.08.2022 21:54 Відповісти
Кончена Амнесті ...
показати весь коментар
07.08.2022 22:10 Відповісти
Все, що треба знати про це лайно і кто вони такі взагалі. Цитата нижче.

Гаётан Муту (Gaëtan Mootoo) был исследователем, который проработал в «Международной амнистии» более 30 лет. В ночь на 25 мая 2018 года Муту покончил с собой в офисе организации в Париже, оставив записку, в которой обвинил менеджмент в давлении и отсутствии поддержки. Немногим позже, 1 июля в Лондоне наложила на себя руки Розалинд Макгрегор (Rosalind McGregor), которая проходила оплачиваемую стажировку в швейцарском офисе Amnesty. Konterra опросила 475 сотрудников организации, 70 % из которых являлись штатными работниками. Исследователи выяснили, что менеджеры унижали персонал на собраниях, умышленно исключая неугодных из отчетов или делая унизительные, угрожающие комментарии, такие как: «Ты дерьмо!», «Ты должен уйти!»

После публикации исследования пятеро из семерых старших директоров Amnesty International, среди которых - россиянка Анна Нейстат, под началом которой работал Гаётан Муту, были уволены по сокращению штата, получив крупные выходные пособия.
Никто из руководителей Amnesty International не был привлечен к ответственности.
В 2019 году руководство Amnesty International подверглось критике из-за моббинга и «токсичных» условий труда в организации. Исследование консалтинговой фирмы Konterra, проведенное после самоубийств двух работников Amnesty International, пришло к выводу, что там распространены издевательства и публичные унижения сотрудников, дискриминация по полу, цвету кожи, кумовство и другие злоупотребления властью со стороны менеджмента, включая несоблюдение внутреннего распорядка и трудового законодательства.
В апреле 2021 года несколько бывших сотрудников организации выступили в британском издании The Guardian с критикой, обвинив руководство Amnesty International в покровительстве расизму. В отчете секретариата организации сообщалось о том, что во внутренней коммуникации сотрудников активно использовалась лексика, оскорбляющая сотрудников по расовому признаку.
показати весь коментар
07.08.2022 22:28 Відповісти
https://twitter.com/BronekKozicki/status/1555294680379793409/photo/1
показати весь коментар
08.08.2022 00:42 Відповісти
https://pbs.twimg.com/media/FZY7rgNWYAAEmJh?format=png&name=360x360
показати весь коментар
08.08.2022 10:42 Відповісти
Українській владі в цьому випадку потрібно підготувати відповідне офіційне звернення до цієї організації з вимогою якнайшвидшого надання фактів про те, що ці діячі "навели" у власному "розслідуванні", а в разі їхньої відмови, - ЗАБОРОНИТИ ДІЯЛЬНІСТЬ в Україні цієї промосковської "правової організації" з розгорнутим поясненням про таки дії для спільноти України та країн Світу! Врешті решт Україні ВЖЕ ДАВНО ПОРА "показувати зуби", а не бути "хлопчиком для биття" як для таких "поважних", але ж лише НЕДЕРЖАВНИХ "контор", так і для окремих країн Світу, які думають, що українці будуть весь час "мовчати" в той час, коли вони нас "обливають брудом"! Особливо тоді, коли ці "правдолюби" СВІДОМО ПЕРЕКРУЧУЮТЬ ФАКТИ та ДІЮТЬ в інтересах держави - терориста! П.С. До речі, наша влада вже визнала московію державою - терористом?! Якщо НІ, тоді ЯКОГО ГУЯ ЩЕ НІ?!!!
показати весь коментар
08.08.2022 12:50 Відповісти
 
 