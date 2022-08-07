Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них

У міжнародній правозахисній організації Amnesty International переконані, що своїм звітом не перекладають на українських військових відповідальність за правопорушення, вчинені армією РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Amnesty International глибоко шкодує про страждання і гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бою українських військових", - сказано у листі Amnesty International, що є у розпорядженні агентства.

В організації зазначили, що їх звіт не означає, що правозахисники перекладають на українських військових відповідальність за правопорушення, вчинені російською армією.

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Водночас Amnesty International не відмовилася від своїх попередніх заяв. "Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль", - сказано в листі.

Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".

Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).

Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.

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