Amnesty International перепросила за спричинені її висновками "страждання та гнів", але не відмовилася від них
У міжнародній правозахисній організації Amnesty International переконані, що своїм звітом не перекладають на українських військових відповідальність за правопорушення, вчинені армією РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Amnesty International глибоко шкодує про страждання і гнів, які викликав наш пресреліз про тактику ведення бою українських військових", - сказано у листі Amnesty International, що є у розпорядженні агентства.
В організації зазначили, що їх звіт не означає, що правозахисники перекладають на українських військових відповідальність за правопорушення, вчинені російською армією.
Водночас Amnesty International не відмовилася від своїх попередніх заяв. "Хоча ми повністю підтримуємо свої висновки, ми шкодуємо про спричинений біль", - сказано в листі.
Нагадаємо, організація Amnesty International опублікувала доповідь, в якій йдеться про те, що українська армія нібито наражає на небезпеку громадянське населення країни через те, що "створює свої бази в населених пунктах".
Документ розкритикували в Україні й інших державах. Зокрема, президент України Володимир Зеленський заявив, що доповідь перекладає відповідальність з агресора (Росії) на жертву (Україну).
Голова українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук звільнилася на знак незгоди з позицією організації.
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РФ вкладала шалені ресурси в корумпування всіх міжнародних організацій, членом яких вона є. І вкладатиме, поки існує.
Часто успішно.
Будь яка міжнародна організація, в якій є РФ, за визначенням представляє її інтереси.
Висновок?
Нах.
Або РФ звідти. Або - з України.
Все просто. Треба не брехати собі.
"Мы признаем, что являемся продажными бл#дями, но поймите и нас, мы же кушать хотим.".
Написал им, в логово проститутток:
LONDON, UNITED KINGDOM
General Enquiries:
Может с ошибками но пихуй.
The Ukrainian military did not run away from the battlefield. They defend their land, their people and their country, Ukraine.
Also they defend my cats and dogs.
If, in the future, London is bombed by the Russians, the Russians will rape your women and children.
Don't forget to write how your military is fighting.
You have opened up Britain to dirty Russian money.
You have already sold and betrayed England.
No respect
Налякали згвалтуванням. Та вони лише розслабляться і дістануть задоволення.
Вони ж, того, іншої орієнтації.
нам дуже жаль, що це кого-сь образило, але ж ми повії, така наша работа, брати різні члени в свої отвори і задовільняти клієнтів
як то в нас кажуть " собаки брешуть -HIMARS в курсє дєла"
https://war.obozrevatel.com/ukr/samogubstvo-pratsivnika-ta-zvinuvachennya-v-ubivstvi-vijskovogo-zlochintsya-skandali-z-amnesty-international.htm Самогубство працівника та звинувачення в убивстві військового злочинця: скандали з Amnesty International
https://www.youtube.com/watch?v=Sj5E5HlLDqY
а там у цій конторі дуже великі «знавці» тактик бою,
де звіти по злочинах москалів??
про їх тактику зничещення цивільного населення??
тортури і вбивства полонених?
Для меня лично после подобного фекального релиза Амнести интернейшнл как авторитетной правозащитной и объективной организации большее не существует.
Хйло вам тато і Меркель мама
Гаётан Муту (Gaëtan Mootoo) был исследователем, который проработал в «Международной амнистии» более 30 лет. В ночь на 25 мая 2018 года Муту покончил с собой в офисе организации в Париже, оставив записку, в которой обвинил менеджмент в давлении и отсутствии поддержки. Немногим позже, 1 июля в Лондоне наложила на себя руки Розалинд Макгрегор (Rosalind McGregor), которая проходила оплачиваемую стажировку в швейцарском офисе Amnesty. Konterra опросила 475 сотрудников организации, 70 % из которых являлись штатными работниками. Исследователи выяснили, что менеджеры унижали персонал на собраниях, умышленно исключая неугодных из отчетов или делая унизительные, угрожающие комментарии, такие как: «Ты дерьмо!», «Ты должен уйти!»
После публикации исследования пятеро из семерых старших директоров Amnesty International, среди которых - россиянка Анна Нейстат, под началом которой работал Гаётан Муту, были уволены по сокращению штата, получив крупные выходные пособия.
Никто из руководителей Amnesty International не был привлечен к ответственности.
В 2019 году руководство Amnesty International подверглось критике из-за моббинга и «токсичных» условий труда в организации. Исследование консалтинговой фирмы Konterra, проведенное после самоубийств двух работников Amnesty International, пришло к выводу, что там распространены издевательства и публичные унижения сотрудников, дискриминация по полу, цвету кожи, кумовство и другие злоупотребления властью со стороны менеджмента, включая несоблюдение внутреннего распорядка и трудового законодательства.
В апреле 2021 года несколько бывших сотрудников организации выступили в британском издании The Guardian с критикой, обвинив руководство Amnesty International в покровительстве расизму. В отчете секретариата организации сообщалось о том, что во внутренней коммуникации сотрудников активно использовалась лексика, оскорбляющая сотрудников по расовому признаку.