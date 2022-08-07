Бродський про обшуки: 25 років тому зі мною при владі Кучми (Кравченка) таке вже було. Починаємо друге коло. "Обозреватель" владі не віддам
Влада хоче жити без критики в медіа.
Про це заявив бізнесмен Михайло Бродський, передає Цензор.НЕТ.
"25 років тому зі мною при владі Кучми (Кравченка) таке вже було. Починаємо друге коло. Ніхто нічому не навчився.
Влада хоче жити без критики в медіа.
Для меня і моєї cім'ї це буде важким іспитом, але я не дозволю паплюжити свободу слова. Війна не дає право на створення ОЗУ у владі. Судді діють від імені України і її синів, що гинуть на війні, прокурори, що виконують злочинні накази, теж.
До всіх вас у мене є запитання: ви розумієте, що будь-яка влада змінюється і ви потім будете відповідати. Всіх знайду і про всіх напишу. Хто, де живе, діти, батьки, статки.
"Обозреватель" владі не віддам", - заявив він.
Нагадаємо, 5 серпня СБУ провела обшуки у Бродського. Син Бродського Юрій заявив, що СБУ "зайнялася економікою, зараз розслідують справи 2017-19 років".
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Зеля все что может - это отжимать медиабизнесы, чтобы расчистить информпространство перед выборами.
Сейчас отжимает медиа. Скоро начнется отжим бизнесов.
Верной дорогой Януковича идет зеленый юрист.
P.S. только внешнее управление. лет на двадцать минимум.
Кто даст ответ: Хвосты в свиней закручены по часовай стрелке, или против часовай стрелке, если смотреть сзади? Только не жульничайте (т.е. не подсматривайте).
логично.
Краще б уже мовчало бродське!
20-е место среди ВСЕХ украинских сайтов (не только новостных) - это, знаете ли ОЧЕНЬ неплохо. Мягко говоря.
а як їх хочуть притягнути до відповідальності то всі одразу дуже бідні і дуже хворі і все дуже не справедливо
Наезды на Бутусова/Соколову, накат на медиахолдинг Ахметова (да, он был сепаром), теперь наезд на Бродского. Следующий Фиала.
Хрен вам зеленые мрази, Ермак будет сидеть в СИЗО вместе с Баклановым. Вы оба предатели и вражеские диверсанты.
************ незплежні ЗМІ 🙁
Не можна писати про полонених, особливо з "Азову".
Не можна транслювати незалежні телеканали.
Не можна писати на табло курс гривні.
Не можна критикувати найвеличнішого.
Не можна критикувати найвеличнішу.
Не можна кремлівських кротів називати кротами.
Не можна...
ці історії з контрнаступами-ненаступами говорять про те, що ці злочинці-зрадники при владі готують Україну до здачі.
Щиро сподіваюсь, що в Україні є впливові люди, які зможуть це зупинити та заарештувати зрадників України в офффісі та ВР навіть під час військового стану. Інакше вільним людям українцям у цій країні місця не буде. млн українців залишити
За останнє століття кацапам вдалося з 80 млн. українців залишити 35-40. Генофонд зараз розмазався по Европі, невідомо. скільки повернеться після ійни, а скільще ще виїде чоловіків. цей процес знищення українців дермаками-кацапами можуть зупинити тільки патріоти при владі та сильне проукраїнське військове керівництво.