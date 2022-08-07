Бродський про обшуки: 25 років тому зі мною при владі Кучми (Кравченка) таке вже було. Починаємо друге коло. "Обозреватель" владі не віддам

Влада хоче жити без критики в медіа.

Про це заявив бізнесмен Михайло Бродський, передає Цензор.НЕТ.

"25 років тому зі мною при владі Кучми (Кравченка) таке вже було. Починаємо друге коло. Ніхто нічому не навчився.

Влада хоче жити без критики в медіа.

Для меня і моєї cім'ї це буде важким іспитом, але я не дозволю паплюжити свободу слова. Війна не дає право на створення ОЗУ у владі. Судді діють від імені України і її синів, що гинуть на війні, прокурори, що виконують злочинні накази, теж.

До всіх вас у мене є запитання: ви розумієте, що будь-яка влада змінюється і ви потім будете відповідати. Всіх знайду і про всіх напишу. Хто, де живе, діти, батьки, статки.

"Обозреватель" владі не віддам", - заявив він.

Нагадаємо, 5 серпня СБУ провела обшуки у Бродського. Син Бродського Юрій заявив, що СБУ "зайнялася економікою, зараз розслідують справи 2017-19 років".