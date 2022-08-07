Латвійська поліція більше не охоронятиме російські консульства у Лієпаї та Даугавпілсі

Латвійська державна поліція більше не охоронятиме генеральні консульства російської федерації в Даугавпілсі та Лієпаї, працівники яких раніше були оголошені у країні небажаними особами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє національний мовник LSM.

У квітні було вирішено відкликати згоду на роботу цих генеральних консульств, таким чином закривши консульські представництва росії. Всім вигнаним співробітникам потрібно було залишити країну до 30 квітня. Рішення було ухвалене на знак солідарності з Україною.

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що з огляду на військові злочини армії рф в Україні Латвія звужує дипломатичні відносини з росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Було названо і термін – це мало відбутися до 30 квітня. Тоді ж було вирішено вислати 13 російських дипломатів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Латвія на невизначений термін зупиняє видачу віз росіянам, крім випадків смерті родичів