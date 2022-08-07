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Латвійська поліція більше не охоронятиме російські консульства у Лієпаї та Даугавпілсі

латвія

Латвійська державна поліція більше не охоронятиме генеральні консульства російської федерації в Даугавпілсі та Лієпаї, працівники яких раніше були оголошені у країні небажаними особами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє національний мовник LSM.

У квітні було вирішено відкликати згоду на роботу цих генеральних консульств, таким чином закривши консульські представництва росії. Всім вигнаним співробітникам потрібно було залишити країну до 30 квітня. Рішення було ухвалене на знак солідарності з Україною.

На початку квітня міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс повідомив, що з огляду на військові злочини армії рф в Україні Латвія звужує дипломатичні відносини з росією, закривши її генеральні консульства в Даугавпілсі та Лієпаї. Було названо і термін – це мало відбутися до 30 квітня. Тоді ж було вирішено вислати 13 російських дипломатів.

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Автор: 

консульство (309) Латвія (1360) охорона (340)


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Топ коментарі
+19
***** ruzkih kurw!
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07.08.2022 19:15
+13
Латишам-черговий респект...
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07.08.2022 19:17
+11
у нас розірвали дипвідношення..але що з майном і кацапнею - хз..хоча, за логікою

, треба було арештувати і продати майно, а кацапам підсрачника..і персонами нон-грата зробити...
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07.08.2022 19:19
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***** ruzkih kurw!
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07.08.2022 19:15 Відповісти
Ми вже виїздаємо із битками!!! 😂
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07.08.2022 19:28 Відповісти
а хто не заховався, ми не винуваті
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07.08.2022 19:31 Відповісти
у нас наверное еще охраняют
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07.08.2022 19:15 Відповісти
у нас розірвали дипвідношення..але що з майном і кацапнею - хз..хоча, за логікою

, треба було арештувати і продати майно, а кацапам підсрачника..і персонами нон-грата зробити...
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07.08.2022 19:19 Відповісти
Бо все одно зогниє - не думаю що ми в осяжному майбутньому відновимо дип відносини з рашкою,

бо навіщо?
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07.08.2022 19:30 Відповісти
ящо після цієї війни рашка залишиться як країна ,це не добре для України . вона знов еападе на нас. рашка не повинна їснувати
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07.08.2022 21:08 Відповісти
Латишам-черговий респект...
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07.08.2022 19:17 Відповісти
КаZZапы должны были оттуда свалить до 30.04.
Если они свалили, то кого полиция больше не охраняет в августе?
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07.08.2022 19:17 Відповісти
арешт за незаконне перебування на території України..

а кацапят по інтернатам..
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07.08.2022 19:20 Відповісти
Местный туалет и мусорка переносится к расейскому консульству
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07.08.2022 19:28 Відповісти
до закінчення війни
скрізь би позакривали ці фашистські посольства
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07.08.2022 19:34 Відповісти
Прибалти не бояця цих чортів
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07.08.2022 19:39 Відповісти
Baltiici.
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07.08.2022 19:47 Відповісти
Вони на таку назву ображаються,бо це совок.Вірно-Країни Балтії
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08.08.2022 00:22 Відповісти
вот с кого надо брать пример всем, кто только обещает или делает вид что суетится... типа помогает
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07.08.2022 19:47 Відповісти
А в Києві наша поліція охороняє. WTF?
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07.08.2022 19:49 Відповісти
Если не путаю, то из 3-х республик "Човетской Прибалтики" процент этнических русских наибольший в Латвии, а в Риге их чуть ли не большинство.
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07.08.2022 19:50 Відповісти
"Советской Прибалтики"
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07.08.2022 19:51 Відповісти
намёк понятен ))
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07.08.2022 19:50 Відповісти
Отшвабрить шпионов путинячих! Кого-то и набутылить. По-скрепному.
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07.08.2022 19:59 Відповісти
Диппредставництва США охороняють морпіхи. Російських дипів буде охороняти пвк вагнера?
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07.08.2022 20:46 Відповісти
Молодці латвійці. Тепер якщо хтось захоче їх посольство гівняшками закидати - запрошуємо до дії.
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07.08.2022 20:57 Відповісти
притоны Русско Фашистской федерастии будет охранять Талибан
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07.08.2022 22:04 Відповісти
Лично видел весной как латвийская полиция охраняющая посольство РФ в Риге бросилась через дорогу успокаивать местного, латышского (вроде визжал без акцента) утырка с мозгом убитым роSSийским ТВ, который провоцировал драку с латышскими же пикетчиками, которые держали в руках плакаты про войну, х*йло убийца и так далее в начале аллеи антипутинских плакатов, которую жители Латвии сделали напротив посольства РФ. Они его тактично осадили, не дали остаться, добровольно принудительно перевели в сторону своего поста и один из них увёл его в противоположном от пикета направлении по дороге видно объяснив, что будет, если он второй раз попытается лезть с провокациями к пикетчикам против войны. (В зависимости от формулировок это до 5, а то и 8 лет)

В защиту посольства РФ это никак не входило, но видно латвийским полицейским очень позорно было выполнять приказ по охране уродов и они не удержали человеческое, которое сердцем было на противоположной стороне, хотя перебегать улицу с 4 полосами явно не входило в их обязанности. Максимум, что они обязаны были сделать, это вызвать ДРУГОЙ наряд.
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07.08.2022 23:09 Відповісти
 
 