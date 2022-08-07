Папа Римський Франциск про вивезення зерна з України: "Цей крок показує, що можна вести діалог"
Папа Римський Франциск привітав вихід перших кораблів із зерном з українських чорноморських портів, які раніше були заблоковані Росією, заявивши, що цей прорив може стати моделлю для діалогу, щоби покласти край війні в Україні.
Про це він сказав у своєму щотижневому зверненні в неділю на площі Святого Петра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - наголосив понтифік.
Він також вважає, що ця подія є знаком надії.
"І я щиро бажаю, щоби у подоланні цього шляху можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого й міцного миру", - заявив він.
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