Папа Римський Франциск про вивезення зерна з України: "Цей крок показує, що можна вести діалог"

Папа Римський Франциск привітав вихід перших кораблів із зерном з українських чорноморських портів, які раніше були заблоковані Росією, заявивши, що цей прорив може стати моделлю для діалогу, щоби покласти край війні в Україні.

Про це він сказав у своєму щотижневому зверненні в неділю на площі Святого Петра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - наголосив понтифік.

Він також вважає, що ця подія є знаком надії.

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"І я щиро бажаю, щоби у подоланні цього шляху можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого й міцного миру", - заявив він.