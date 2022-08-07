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Новини Війна
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Папа Римський Франциск про вивезення зерна з України: "Цей крок показує, що можна вести діалог"

папа,франциск,римський

Папа Римський Франциск привітав вихід перших кораблів із зерном з українських чорноморських портів, які раніше були заблоковані Росією, заявивши, що цей прорив може стати моделлю для діалогу, щоби покласти край війні в Україні.

Про це він сказав у своєму щотижневому зверненні в неділю на площі Святого Петра, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - наголосив понтифік.

Він також вважає, що ця подія є знаком надії.

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"І я щиро бажаю, щоби у подоланні цього шляху можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого й міцного миру", - заявив він.

Автор: 

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Топ коментарі
+50
краще б мовчки там молився собі
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07.08.2022 19:32
+28
Це показує що вибирати Папою селюка з узбережжя не найбільшого притоку Амазонки шкідливо для авторитету однієї з найбільших організацій світу.
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07.08.2022 19:35
+23
ПНХ старый пердун
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07.08.2022 19:33
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... діалог, про що? Та кацап-пуйло тільки чекає моменту. щоб потопити один з зерновозів, а інший використати, як троянського коня.
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07.08.2022 23:32 Відповісти
Це він натякає на москалів? Це з ними можна вести діалог? Серйозно?
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08.08.2022 00:16 Відповісти
До речі. Щось давно не чутно блаженішого Святослава. Розтлумачив би пастві як правильно розуміти розумові галюцинації шефа
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08.08.2022 02:39 Відповісти
Ще тільки з Папи свинособаки лоха не робили....
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08.08.2022 08:44 Відповісти
Скотина!
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08.08.2022 11:42 Відповісти
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