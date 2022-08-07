Внаслідок обстрілів Донеччини загинуло 4 особи, 6 - отримали поранення, - Офіс ГПУ

Внаслідок ворожих обстрілів м. Бахмут, с. Досвідчене, м. Соледар та м. Селидове Донецької області загинули 4 мирні жителі, ще 6 осіб отримали поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 7 серпня 2022 року збройні сили РФ здійснили масовані обстріли території Донецької області. Внаслідок ворожих атак у м. Бахмут, с. Дослідне Бахмутського району, м. Соледар та м. Селидове Покровського району загинули чотири цивільні особи і ще шестеро. отримали уламкові поранення", - сказано в повідомленні.

Також, внаслідок обстрілу було пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, лінії електропередач та об'єкти цивільної інфраструктури.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури та окружних прокуратур Донецької області здійснюється досудове розслідування у 6 кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).

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