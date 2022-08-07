УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8952 відвідувача онлайн
Новини
2 299 16

Розрахунки з виробниками "зеленої" енергетики залишаються на критично низькому рівні, - "Центр Разумкова"

зеленая,энергетики

Розрахунки держави з виробниками "зеленої" електроенергії залишаються на критично низькому рівні, який ледве покриває операційні витрати електростанцій.

Про це повідомив директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко, передає Цензор.НЕТ.

"Розрахунки із виробниками е/е з альтернативних джерел енергії за "зеленим тарифом" залишаються на критично низькому рівні. І хоч розмір виплат був нещодавно збільшений до 30%, вони все-одно ледве покривають операційні витрати виробників". – повідомив експеорт.

Однак, за його словами, оптимізм вселяє те, що "Укренерго" обіцяло мінімізувати обмеження зеленої генерації до кінця року.

"Тобто, в енергобалансі можливо буде більше чистої енергії. Окрім того, "зелені" отримали можливість частково вирішити проблему дефіциту коштів, що дозволить їм зберегти роботу електростанцій. Мова йде про те, що половину отриманих коштів від експорту струму в ЄС "Укренерго" за планом спрямовуватиме на погашення своїх боргів перед виробниками ВДЕ", - повідомив експерт.

За словами експерта, завдяки доходам Укренерго від продажу перетину для експорту (3-4 млрд), а також відновленню безпосередньо розрахунків від самої компанії на адресу учасників ринку ВДЕ, Україна зможе стабілізувати галузь зеленої енергетики та врятувати її від дефолту.

Нагадаємо, Україна презентувала у Лугано план будівництва 30 ГВт "зеленої" енергетики до 2032 року. Загалом інвестиції в енергетичну незалежність та "зелений" курс оцінені в 130 млрд доларів.

Автор: 

Центр Разумкова (209) енергетика (2611) Укренерго (2714) альтернативна енергетика (848) сонячна енергетика (296)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+9
Предлагаю на время войны продавать зеленую энергию в европу. За зеленую энергию в евро платят, вот пусть напрямую и продают в европу..
показати весь коментар
07.08.2022 19:52
+9
Иди нах. со своей зеленой енергией. страна на грани выживания а крахоборы требуют банкета
показати весь коментар
07.08.2022 19:55
+7
Нам нужны деньги для закупки и производства вооружения, а не спонсировать дотационные проекты..
показати весь коментар
07.08.2022 19:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Предлагаю на время войны продавать зеленую энергию в европу. За зеленую энергию в евро платят, вот пусть напрямую и продают в европу..
показати весь коментар
07.08.2022 19:52 Відповісти
Нам нужны деньги для закупки и производства вооружения, а не спонсировать дотационные проекты..
показати весь коментар
07.08.2022 19:54 Відповісти
Кому війна ,а кому-давай державо,плати нам по зеленому тарифу за дорогу ел.енергію! Бо ми наставили сонячних панелей і ніфіга ще не заробили на цьому! Цинічні довбні!
показати весь коментар
07.08.2022 19:56 Відповісти
Це не "цинічні довбні", а ті самі Коломойші
показати весь коментар
07.08.2022 20:18 Відповісти
ИДИТЕ за руцким кораблем со своей зеленной - мошенники и вымогатели
показати весь коментар
07.08.2022 21:23 Відповісти
Не питання, хай продають за євро у Європу але транспортуаання до Європи магістральними мережами України теж зо євро тариіами...
показати весь коментар
07.08.2022 23:54 Відповісти
Буде е/е дешевшою за звичайну, будуть і розрахунки.
показати весь коментар
07.08.2022 19:52 Відповісти
Иди нах. со своей зеленой енергией. страна на грани выживания а крахоборы требуют банкета
показати весь коментар
07.08.2022 19:55 Відповісти
я бы вообще в нашей стране ее запретил - сколько я видел таких хитровы....ных наставят солнечных батарей и даже аккумуляторов не ставят все в сеть а сами пользуются ощими сетями и даже не используют как резервное питание а ставят генераторы - а ведь эту разницу платим им мы
показати весь коментар
07.08.2022 19:59 Відповісти
Півень вафельний. Це лайно з'являється на правах реклами? Пара копійок не зашкодить.
показати весь коментар
07.08.2022 20:11 Відповісти
Самий зелений у нас Бєня. У нього все тіп-топ.

30 КВІТНЯ 2022

"Укрнафта продала фірмам з орбіти Коломойського автогаз вдвічі дешевше ринку."

14 липня 2022 року

"Господарський суд Дніпропетровської області ліквідував компанію українського бізнесмена Ігоря Коломойського "Новофарм" та списав 4,3 мільярда гривень заборгованості перед державним "ПриватБанком"."
показати весь коментар
07.08.2022 20:14 Відповісти
Зато ахметці все і одразу , пора націоналізувати підприємства які незаконно вивели з під національної властності
показати весь коментар
07.08.2022 20:17 Відповісти
вже давно треба було знайти тих хто пролобіював ці тарифи та посадити
але,
доброго вечора
ми в Україні
показати весь коментар
07.08.2022 20:50 Відповісти
цікаве визначення зрадофілів Крахобори
показати весь коментар
07.08.2022 21:47 Відповісти
Навіщо взагалі з ними розраховуватися.
Нехай продають за такими тарифами свою енергію комусь іншому, хто купить.
показати весь коментар
07.08.2022 21:47 Відповісти
 
 