УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8952 відвідувача онлайн
Новини Війна
2 557 6

Війська РФ удруге за день обстріляли з "Градів" Нікопольський район: пошкоджена насосна станція, - ОВА

рф

Ворог удруге за день обстріляв з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджена насосна станція.

Про це повідомляє у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина 7 серпня 19.19. Другий за день обстріл Нікопольського району. Під вогонь ворожих "Градів" потрапила Червоногригорівська громада. Туди прилетіло 20 російських снарядів. Обстрілом пошкоджена насосна станція. Без води залишилися мешканці тьох сіл громади - це майже 7 000 людей. Пошкоджено кілька дачних будинків. Сталося декілька загорянь. Вогнеборці їх уже приборкали. Попередньо, люди не постраждали", - ідеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Нікополі закликали громадян перевірити телефони дітей: РФ використовує дітей та підлітків для збору інформації

Автор: 

армія рф (17729) обстріл (28993) Нікополь (1229)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
У них було всьо -- тепер буде позор до кінця росіі
показати весь коментар
07.08.2022 20:04 Відповісти
Знову повітряна тривога. Мабудь гатять знову, паскуди.
показати весь коментар
07.08.2022 20:15 Відповісти
На початку війни родичі звідти постійно зрання телефонували - як ви там. Тепер "весілля" у них самий, ще й підступніше; що там того Нікополю.
показати весь коментар
07.08.2022 20:30 Відповісти
Мерія працює бездоганно. Місто чисте, в квітах, наслідки швидко ліквідуються. Газ, світ, вода є. Волонтери працюють. Моліться, щоб атомна вцеліла. А то "весілля" буде в усіх. Не чипай Нікополь - місце слави України.
показати весь коментар
07.08.2022 22:50 Відповісти
розуміють нелюди, що їх поки неможливо з АЕС вибити, от і куражаться... тварини
показати весь коментар
07.08.2022 20:40 Відповісти
так ім ніхто не заважав доіхаити до Еноргодара,а потім караул ой,що трапилось,хто там?
показати весь коментар
07.08.2022 20:57 Відповісти
 
 