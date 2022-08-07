Війська РФ удруге за день обстріляли з "Градів" Нікопольський район: пошкоджена насосна станція, - ОВА

Ворог удруге за день обстріляв з "Градів" Нікопольський район Дніпропетровщини, пошкоджена насосна станція.

Про це повідомляє у телеграмі голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, передає Цензор.НЕТ.

"Дніпропетровщина 7 серпня 19.19. Другий за день обстріл Нікопольського району. Під вогонь ворожих "Градів" потрапила Червоногригорівська громада. Туди прилетіло 20 російських снарядів. Обстрілом пошкоджена насосна станція. Без води залишилися мешканці тьох сіл громади - це майже 7 000 людей. Пошкоджено кілька дачних будинків. Сталося декілька загорянь. Вогнеборці їх уже приборкали. Попередньо, люди не постраждали", - ідеться у повідомленні.

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