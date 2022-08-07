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Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою та обговорили ситуацію в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американською акторкою Джессікою Честейн.

Про це Зеленський написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!" - розповів Зеленський.

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Американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн сьогодні 7 серпня відвідала столицю України, пише Суспільне.

Зранку зірка відвідала дитячу лікарню "Охматдит", де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Акторка відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які проходять лікування в Охматдиті.

Акторка також відвідала Ірпінь: поспілкувалася з місцевою владою та проїхалася містом.

Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою та обговорили ситуацію в Україні 01
Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою та обговорили ситуацію в Україні 02
Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою та обговорили ситуацію в Україні 03
Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою та обговорили ситуацію в Україні 04

Автор: 

Голлівуд (22) Зеленський Володимир (24222) допомога (8427) допомога і підтримка (1165) Єрмак Андрій (1378)


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Топ коментарі
+81
*****,ну как же без Ермака-это ******
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07.08.2022 20:24
+66
Контролює щоб буратіна не ляпнуло чого зайвого.
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07.08.2022 20:27
+58
Завгосп тут як тут!
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07.08.2022 20:24
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Ермак в люле, Зеля у дверей на коврике.
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08.08.2022 02:36 Відповісти
- А если не слушается, то я его веником...
- Это правильно.
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08.08.2022 10:53 Відповісти
ну не чергова акторка, а дуже відома.

Ведучі ролі в The Zookeeper's Wife (про Польшу), Interstellar (про чорні діри), The Martian (про Марс), Zero Dark Thirty (про страту бен ладена).

Деякі "круті актори", такі як Том Круз (Mission Impossible), Метт Деймон (Jason Bourne) та Деніел Крейг (Casino Royale) ані слова підтримки про Україну не сказали. Suckers.
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08.08.2022 02:17 Відповісти
Актеры любят Зеленского потому что он свой.
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08.08.2022 03:07 Відповісти
Зеленский - актер? Ну вы кривляке и льстите!
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08.08.2022 06:46 Відповісти
голова опи разом з верховним гарантом прийняли в опи якусь актрису кино . а чому не прийняли для бесиди генерала Кривоноса наприклад . з того прийому було б бильше користи . але Кривонос не з тих що ..чаво изволите.. тому був знятий з посади . а акторив миг би подоляк з арестовичем приймати
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08.08.2022 06:47 Відповісти
Ермак-приговор Зеленскому..имхо
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08.08.2022 06:56 Відповісти
Приймав би тільки актрис, то ні він хоче брати участь у дипломатичному житті країни, а до цього він не доріс.
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08.08.2022 07:18 Відповісти
в туалет Ермак Зелю одного пускает? а спать?
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08.08.2022 07:27 Відповісти
Вова а може би ти частише зустричався з президентом Байденом . Девки подождут . Завтра рашисти АЭС гахнут -в усих яйця засвитяться .
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08.08.2022 07:55 Відповісти
Вава, а зі Спартс, ти не хочеш зустрічі ?
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08.08.2022 07:59 Відповісти
Та Ви що?!!
Тоді Єрмак і їого громадянства позбавить, як й Корбана!
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08.08.2022 11:51 Відповісти
Скоро в усіх новинах: "найвеличніший гарно покакав вранці, а вірний єрмак файно витер дупу. Країна в безпеці."
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08.08.2022 08:17 Відповісти
З ним уже просто ніхто з політиків не хоче зустрічатися: пустопорожнє патякало. Тай то - само з собою: відосіки і монологи перед дзеркалом. Голівудські актристки для відосіка - та й то уже рідко і не найкращі.
Бідна Україна... здають кусками.
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08.08.2022 08:28 Відповісти
Є місце на банковій без єрмака? Обрид.
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08.08.2022 09:57 Відповісти
Це рівень президента під час війни.. Сотнями гинуть наші воїни. знищуються села і міста,а вони з єрмаком артистів зустрічають А віддати шану нашим героям ОСОБИСТО воно боїться--тільки відосик може послати
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08.08.2022 10:11 Відповісти
зустрічати тих акторів та возити по Бучам - то завдання максимум міністра культури Ткаченка. Дивитись не цю клоунаду коли ворог завтра відключає Запоріжську АЕС (безславно здану причому) і що гірше може спровокувати новий Чорнобиль, а вони фоткаються з акторками та знімають відосики - це просто піз..ць товариші...
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08.08.2022 11:35 Відповісти
Ось з ким потрібно організовувати Бубє зустрічі. Пані акторка ,дурні запитання на кшалт еконіміки,войни... задавати Боневтіку не буде(на відміну від різних там американських та європейських бюрократів) Газ-квас та парочка фоток на добру память... Не житуха,а каліна-маліна.
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08.08.2022 10:41 Відповісти
. Заголовок прикольний - Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою )) ..
Таке складається враження що їх там ціла черга стоїть , на аудієнцію до - іх сіятєльств .
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08.08.2022 10:46 Відповісти
Не буду оригінальною.
Особливо подобається Єрмак.
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08.08.2022 11:08 Відповісти
Свій свояка...
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08.08.2022 11:41 Відповісти
Президенти зустрічаються з президентами, дипломати зустрічаються з дипломатами, політики - з політиками, військові - з військовими, артисти і продюсери - з артистами і продюсерами, бізнесмени - з бізнесменами, аграрії - з аграріями ... Люди споріднених професій розуміють одне одного , їм є про що поговорити, їм цікаво зустрітися разом... Чиї зустрічі допоможуть Україні у цій війні? Чиї зустрічі - пустопорожні балачки ?
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08.08.2022 11:45 Відповісти
Нада переименовать президента в Зеленский-Ермак
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08.08.2022 11:52 Відповісти
последнее фото зачётное, у дерьмака даже каждый жест его игрушки под контролем ))
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08.08.2022 11:56 Відповісти
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