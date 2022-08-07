Зеленський та Єрмак зустрілися з черговою голлівудською актрисою та обговорили ситуацію в Україні. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський зустрівся з американською акторкою Джессікою Честейн.

Про це Зеленський написав у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"Американська акторка Джессіка Честейн сьогодні в Україні. Для нас такі візити відомих людей надзвичайно цінні. Завдяки цьому світ іще більше чутиме, знатиме та розумітиме правду про те, що відбувається в нашій країні. Дякую за підтримку!" - розповів Зеленський.

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Американська акторка та продюсерка Джессіка Честейн сьогодні 7 серпня відвідала столицю України, пише Суспільне.

Зранку зірка відвідала дитячу лікарню "Охматдит", де їй розповіли про роботу медичного центру під час воєнного стану та передали подарунки від малечі. Акторка відвідала дітей із Херсона та Чернігова, які проходять лікування в Охматдиті.

Акторка також відвідала Ірпінь: поспілкувалася з місцевою владою та проїхалася містом.







