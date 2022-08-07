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Новини Війна
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Ситуація у Бахмуті погіршується. Обстрілів все більше. Частина міста без електропостачання, - мерія

бахмут

У Бахмуті через постійні обстріли російської армії ситуація погіршується, але наразі залишається контрольованою.

Про це Суспільному повідомив заступника міського голови Бахмута Олександр Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація погіршується. Обстрілів все більше і більше. За минулу добу загинуло троє цивільних людей. Згоріло чотири будинки. Зранку знову обстріли. Водопостачання є. Але через обстріли ремонтні бригади кожного дня усувають пориви мережі", — повідомив Олександр Марченко.

Марченко додав, що у частині міста відсутнє електропостачання. Ремонтні бригади через постійні обстріли не можуть виїхати на місце ушкоджень.

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За словами Олександра Марченко, від обстрілів було знищене підприємство яке вивозить сміття на сміттєзвалище. Наразі вже підготовлений транспорт на заміну, оскільки за тиждень всі сміттєбаки по місту повністю заповнились.

"В цілому гуманітарної катастрофи нема. Але по магазинах цінники доволі високі. Ринок, лікарні та аптеки працюють. Гуманітарну допомогу видаємо", — зазначив Марченко.

Автор: 

Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+7
Оркі кончені, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі *****
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07.08.2022 20:45
+5
Минимум каждый второй в Бахмуте ждал и звал рюский мир ещё с 2014 года. СРУский мир пришёл. Мечты большей половины жителей Бахмута сбылись. Мечты материальны. НАШИХ людей жалко.
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07.08.2022 20:49
+5
Я говорю то, что знаю. Т.к. корни у меня из Бахмута. И сыновья под ним на ноле. Так, что вы не по адресу, с Ла-Маншем.
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07.08.2022 21:34
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Оркі кончені, щоб лани широкополі, і Дніпро і кручі стали вам поперек горла москалі *****
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07.08.2022 20:45 Відповісти
Де 777?
Де Хаймерси з МЛРСами?
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07.08.2022 20:47 Відповісти
Не могут доехать! Без вашего личного участия! Ждут, понимаете ли лично вас на ноле. А без вас, говорят в ГШ ВСУ, ну ни как.
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07.08.2022 20:51 Відповісти
Минимум каждый второй в Бахмуте ждал и звал рюский мир ещё с 2014 года. СРУский мир пришёл. Мечты большей половины жителей Бахмута сбылись. Мечты материальны. НАШИХ людей жалко.
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07.08.2022 20:49 Відповісти
РЕКОМЕНДУЮ
https://www.youtube.com/watch?v=sByMpYLsnOc&t=5s
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07.08.2022 20:50 Відповісти
Чоловіче населення, те що чекало на "русский мир"-манни небесної не дочекається-піде м'ясом на передок за примусовою мобілізацією.
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07.08.2022 21:07 Відповісти
Масса тех, кто ждал сруский мир сейчас не в Пензе а в Днепре, Кривом Роге, Киеве, Вроцлаве и т.д.
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07.08.2022 21:31 Відповісти
Так, что они в порядке. Им насрать на мобилизацию от орков. Впрочем, как и на нашу. Твари.
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07.08.2022 21:32 Відповісти
Лучший способ сливать территорию - обвинить, что жители вата... Где остановишься? За Ла-Маншем?
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07.08.2022 21:31 Відповісти
Я говорю то, что знаю. Т.к. корни у меня из Бахмута. И сыновья под ним на ноле. Так, что вы не по адресу, с Ла-Маншем.
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07.08.2022 21:34 Відповісти
Нельзя всех одними граблями
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07.08.2022 21:44 Відповісти
А разве я всех под одни грабли? Где вы это у меня вычитали, что ВСЕ? Поздравляю вас соврамши.
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08.08.2022 12:24 Відповісти
Коли так почалось, то Бахмут рознесуть і наші відійдуть. Це практика випаленої землі - терор мордору. По іншому вони воювати просто не вміють, а заліззя усілякого наклепали на десятки років війни. Тільки одне цікаво, хто буде воювати, коли уже пошти 45т в 200 відправлені і ще 120 т практично безповоротних 300.
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07.08.2022 21:04 Відповісти
Так вони по тюрмам вже зеків набирають, і мріють, що Корея 100 тис бидла пришле. М'яса там багато ще, а от техніку знищену не відновити.
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07.08.2022 21:14 Відповісти
Тех кто ждал в Бахмуте руский мир нужно ставить спереди как говорил их пуйло
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07.08.2022 21:10 Відповісти
Там где у орков есть логистика они ползут ... было бы орков больше они бы также ползли и на север от Харькова ... никакой противотактики наши не придумали ... тут все понятно, без ракет, которые позволят выжигать все на расстоянии до 150-300 километров вглубь фронта, эту ползучую орду на востоке не остановить ...
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07.08.2022 21:15 Відповісти
Тре держатись При обороні потіраєм 1000 ч. шоб відбити 5000ч.
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07.08.2022 21:16 Відповісти
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07.08.2022 21:27 Відповісти
Кажуть, що росіяни вже на околицях Бахмута ведуть бої...
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07.08.2022 22:04 Відповісти
Ни слова про эвакуацию гражданского населения - значит всё под контролем
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07.08.2022 22:12 Відповісти
Цікаве фото - хата горить, кущі стрижуться.
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07.08.2022 22:46 Відповісти
 
 