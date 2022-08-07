Ситуація у Бахмуті погіршується. Обстрілів все більше. Частина міста без електропостачання, - мерія

У Бахмуті через постійні обстріли російської армії ситуація погіршується, але наразі залишається контрольованою.

Про це Суспільному повідомив заступника міського голови Бахмута Олександр Марченко, передає Цензор.НЕТ.

"Ситуація погіршується. Обстрілів все більше і більше. За минулу добу загинуло троє цивільних людей. Згоріло чотири будинки. Зранку знову обстріли. Водопостачання є. Але через обстріли ремонтні бригади кожного дня усувають пориви мережі", — повідомив Олександр Марченко.

Марченко додав, що у частині міста відсутнє електропостачання. Ремонтні бригади через постійні обстріли не можуть виїхати на місце ушкоджень.

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За словами Олександра Марченко, від обстрілів було знищене підприємство яке вивозить сміття на сміттєзвалище. Наразі вже підготовлений транспорт на заміну, оскільки за тиждень всі сміттєбаки по місту повністю заповнились.

"В цілому гуманітарної катастрофи нема. Але по магазинах цінники доволі високі. Ринок, лікарні та аптеки працюють. Гуманітарну допомогу видаємо", — зазначив Марченко.