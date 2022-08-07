УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8980 відвідувачів онлайн
Новини
3 157 19

РФ має скасувати визнання Абхазії й Південної Осетії, - Блінкен в роковини російської агресії у Грузію

блінкен

У річницю нападу сил РФ на Грузію, який стався в серпні 2008 року, держсекретар США виступив із заявою, у якій засудив агресію рф, а також підкреслив солідарність із грузинським і українським народами, які продовжують потерпати від окупації.

Текст заяви Ентоні Блінкена розміщений на офіційній сторінці Держдепу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чотирнадцять років тому росія вторглася в суверенну Грузію", - зазначається в тексті документа.

При цьому зауважується, що з 2008 року США щороку згадують про вбитих і поранених від рук російських військових.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МЗС засудило РФ за проведення "виборів" у Південній Осетії

"Цього року неспровоковане нове вторгнення росії в Україну підкреслює необхідність солідарності народів Грузії й України. Народ Грузії дуже добре знає, як агресивні дії рф, включно з дезінформацією, так званою "бордерізацією" (встановлення нових кордонів окупантами – ред.) та масовим переміщенням, спричиняють невимовні тяготи й руйнування", - наголосив головний американський дипломат.

У цьому зв’язку Блінкен заявив, що росія повинна нести відповідальність за ті зобов’язання, які вона взяла в межах перемир’я 2008 року, а саме "відвести свої сили на позиції до конфлікту та дозволити безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги". Крім того, зауважив держсекретар США, рф має скасувати визнання регіонів Грузії – Абхазії й Південної Осетії.

"Це важливо для сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли безпечно та з гідністю повернутися до своїх домівок", - підкреслив глава Держдепартаменту США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ має деокупувати території Грузії та України, а російські воєнні злочинці - понести найсуворішу відповідальність, - МЗС України

Автор: 

Абхазія (101) агресія (1195) Грузія (1852) Південна Осетія (60) Блінкен Ентоні (1157)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+14
світ мусить скасувати рф - осердя світового тероризму, і чимшвидше
показати весь коментар
07.08.2022 21:48
+8
має... та не скасує...
рашка ніколи не вИзнає що помилилась або зробила комусь шкоду чи влізла не в своє діло...
рашка ніколи не визнаЄ своїх злочинів...своєї брехні...своєї нікчемності...
показати весь коментар
07.08.2022 21:55
+6
рашку треба заблокувати шоб вони нікуди не совались
показати весь коментар
07.08.2022 21:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
світ мусить скасувати рф - осердя світового тероризму, і чимшвидше
показати весь коментар
07.08.2022 21:48 Відповісти
рашку треба заблокувати шоб вони нікуди не совались
показати весь коментар
07.08.2022 21:51 Відповісти
Огородити парканом. Залити бетоном.
От то перегони влаштувати можна!
показати весь коментар
07.08.2022 21:57 Відповісти
має... та не скасує...
рашка ніколи не вИзнає що помилилась або зробила комусь шкоду чи влізла не в своє діло...
рашка ніколи не визнаЄ своїх злочинів...своєї брехні...своєї нікчемності...
показати весь коментар
07.08.2022 21:55 Відповісти
Треба Блінкена просувати по кар'єрних сходах...
показати весь коментар
07.08.2022 22:09 Відповісти
Языком горы бы свернули
показати весь коментар
07.08.2022 22:19 Відповісти
До кого він звертається????
показати весь коментар
07.08.2022 22:39 Відповісти
Ага. Рашка что то добровольно отдавала, даже если ей трудно держать?
показати весь коментар
07.08.2022 22:40 Відповісти
Це вже неактуально, оскільки процес розвалу балалайні вже запущений, і немита фактично сама є основним ініціатором і рушієм цього процесу.
показати весь коментар
07.08.2022 22:40 Відповісти
Поки що (отсо)сі відсосює. Замилює відсоси маневрами.
показати весь коментар
07.08.2022 22:47 Відповісти
.... вот только текущее правительство Грузии вряд ли согласно с Блинкеном
показати весь коментар
07.08.2022 23:11 Відповісти
Пане Блiнкен ви б краще замiсть слiв пiдкинули м109а7 з Хаймарсами побiльше, а також сотню f16 i a10 i за кiлька мiсяцiв кацапи скасували б визнання всiх своiх ш1сток.
показати весь коментар
07.08.2022 23:14 Відповісти
...кацапи відмовляться від визнання тільки після того як їх почнуть бити зі всіх сторін світу, але поки що бє тільки трішки Україна, бо гамерика та гейропа допомагають зброєю за схемою "крок вперед, півтори назад та паперовими санкціями" . Поки ці глибоко озабочені не зрозуміють, що потрібно висловлювати не озабочення, а готувати повне знищення терористичної кацапії разом із бен-пуйлом, - спокою у світі не буде.
показати весь коментар
07.08.2022 23:16 Відповісти
Медведев сказал, что Россия захватит Грузию. Блинкен вообще с закрытыми глазами по отношению к России и не понимает, что такое Россия???
показати весь коментар
07.08.2022 23:41 Відповісти
Всраться енд закопаться, як все серьойзно
показати весь коментар
08.08.2022 00:15 Відповісти
Пустой свистеж‼️Не словом , а делом навсех направлениях действуйте , а не сотрясайте воздух ‼️
показати весь коментар
08.08.2022 06:41 Відповісти
 
 