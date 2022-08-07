РФ має скасувати визнання Абхазії й Південної Осетії, - Блінкен в роковини російської агресії у Грузію

У річницю нападу сил РФ на Грузію, який стався в серпні 2008 року, держсекретар США виступив із заявою, у якій засудив агресію рф, а також підкреслив солідарність із грузинським і українським народами, які продовжують потерпати від окупації.

Текст заяви Ентоні Блінкена розміщений на офіційній сторінці Держдепу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Чотирнадцять років тому росія вторглася в суверенну Грузію", - зазначається в тексті документа.

При цьому зауважується, що з 2008 року США щороку згадують про вбитих і поранених від рук російських військових.

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"Цього року неспровоковане нове вторгнення росії в Україну підкреслює необхідність солідарності народів Грузії й України. Народ Грузії дуже добре знає, як агресивні дії рф, включно з дезінформацією, так званою "бордерізацією" (встановлення нових кордонів окупантами – ред.) та масовим переміщенням, спричиняють невимовні тяготи й руйнування", - наголосив головний американський дипломат.

У цьому зв’язку Блінкен заявив, що росія повинна нести відповідальність за ті зобов’язання, які вона взяла в межах перемир’я 2008 року, а саме "відвести свої сили на позиції до конфлікту та дозволити безперешкодний доступ для доставки гуманітарної допомоги". Крім того, зауважив держсекретар США, рф має скасувати визнання регіонів Грузії – Абхазії й Південної Осетії.

"Це важливо для сотень тисяч внутрішньо переміщених осіб, щоб вони могли безпечно та з гідністю повернутися до своїх домівок", - підкреслив глава Держдепартаменту США.

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