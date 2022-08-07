Нові "референдуми" на окупованих територіях закриють для РФ можливість переговорів, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях, про які повідомлялося раніше, унеможливить будь-які переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого звернення до українців 7 серпня.

"В цей літній час щотижня з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендуму у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною", - заявив він.

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За словами Зеленського, "позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які ж російській стороні однозначно будуть потрібні у певний момент".

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