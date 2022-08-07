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Нові "референдуми" на окупованих територіях закриють для РФ можливість переговорів, - Зеленський

зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях, про які повідомлялося раніше, унеможливить будь-які переговори.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого звернення до українців 7 серпня. 

 "В цей літній час щотижня з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендуму у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною", - заявив він.

Також читайте: Окупанти намагаються підкупом мотивувати жителів Херсонщини піти на псевдореферендум, - глава ОВА Янушевич

За словами Зеленського, "позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які ж російській стороні однозначно будуть потрібні у певний момент".

Також читайте: Ситуація на Донбасі залишається дуже важкою, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) окупація (6739) референдум (628)


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Топ коментарі
+41
Скотина гундоса, а як же:

- після Бучі ніяких переговорів.
- після Маріуполя ніяких переговорів.
- після Краматорська ніяких переговорів.
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07.08.2022 22:01
+19
ти підор це і про Маріуполь говорив - дешева ганчірка
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07.08.2022 22:03
+18
Будуть ті рєхверєндуми , не будуть рєхвєрєндуми - какая разніца Вова .. ? Чого ти паришся .? В будь якому випадку окуповані території потрібно буде звільняти , ВСІ !!! До останнього сантиметра .
От саме над цим тобі треба працювати , якщо ти вже всівся в президентське крісло , не відосіки клєпать ,, а ти переймаєшся якимись - дебільними кацапськими рєхверендумами . .
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07.08.2022 22:09
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а вони їм потрібні? переговори... чудак однако
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07.08.2022 21:56 Відповісти
Дивитись в небо і допустити черговий референдум - так можна все просрати. Так, москалів багато, але їх треба бити, бити і бити. Будь-які переговори -після звільнення захоплених територій, інакше знову підуть штаймаєровські ліні розмежування, відведення техніки... Це все безпредметна дурня. Жодної дипломатії в РФ не існує. Заклики до перемовин привіз шрьодер, бо пукіну треба провести мобілізацію і підтягнути війська, бо нависла загроза на херсонському напрямку.
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07.08.2022 22:54 Відповісти
Вони ночами не сплять, все переживають, за ті перемовини....
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07.08.2022 21:58 Відповісти
Шмарклю геть!
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07.08.2022 21:59 Відповісти
Скотина гундоса, а як же:

- після Бучі ніяких переговорів.
- після Маріуполя ніяких переговорів.
- після Краматорська ніяких переговорів.
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07.08.2022 22:01 Відповісти
А кому ви вірите, патологічному брехлу (до речі, таку ж ваду має й потрох)
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07.08.2022 22:28 Відповісти
***** погана. Що тобі Порошенко зробив?
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07.08.2022 22:40 Відповісти
ты кацапская морда спалилась
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08.08.2022 00:18 Відповісти
ти підор це і про Маріуполь говорив - дешева ганчірка
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07.08.2022 22:03 Відповісти
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07.08.2022 22:03 Відповісти
Неужели, еще не закрыли?
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07.08.2022 22:06 Відповісти
Не зрозуміла, він що, мріє про домовленості з Путіним?
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07.08.2022 22:06 Відповісти
таки мріє! його заповітна мрія - "пАсмАтреть в глаза путину!"
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08.08.2022 01:14 Відповісти
пейсатому каламойші не вигідна перемога України,а буратіно просто маріонетка
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08.08.2022 09:18 Відповісти
І про що він зібрався розмовляти?
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07.08.2022 22:07 Відповісти
Які перемовини?
Скільки наших вбито..
Розмов уже не буде
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07.08.2022 22:08 Відповісти
Будуть ті рєхверєндуми , не будуть рєхвєрєндуми - какая разніца Вова .. ? Чого ти паришся .? В будь якому випадку окуповані території потрібно буде звільняти , ВСІ !!! До останнього сантиметра .
От саме над цим тобі треба працювати , якщо ти вже всівся в президентське крісло , не відосіки клєпать ,, а ти переймаєшся якимись - дебільними кацапськими рєхверендумами . .
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07.08.2022 22:09 Відповісти
Йому просто треба щось п@здіти
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07.08.2022 22:11 Відповісти
Як ти принизив чоловіків в країні, так ще ніхто за 30 років не принижував . Господи! За що нам оце?
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07.08.2022 22:10 Відповісти
тобто якщо референдумів не буде а їх може не бути коли наші підуть в атаку то будуть перемовини про що ?попросить ***** тобто главу державу террориста про яку так просить зеленський щоб визнали сам буде розмовляти з террористами про що ?щоб вони покинули південь донбасс і крим самі бо це наша земля а то ми вас поборемо як довго буде ржати над цим керівництво Мордора і яка відповідь буде
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07.08.2022 22:15 Відповісти
Народ схаменися!!!! це мовить лялька "дермака -Козиря" агента ФСБ",Україна на даний час залишається керована росією під керівництвом дермака,ми самі себе маємо знищити від такого "чуйного керівництва".
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07.08.2022 22:16 Відповісти
Схоже казали про Азовців, якщо щось станеться з ними то, типу ніяких переговорів не буде. Тепер теж саме говорять про "референдум". Клята влада!
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07.08.2022 22:18 Відповісти
Це ж орківськи посіпаки ! Ти ж подивися хто там сидить, які закони приймають, й правду ти від них чув , хоч раз ?
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07.08.2022 22:24 Відповісти
ты сама скотина ольгинская - так что не пести
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08.08.2022 00:19 Відповісти
Начать стоит с того, что русским переговоры не нужны.
А закончить можно тем, что если ты утром говоришь, что русские не исполняют подписанные договора, то тебе должно быть побоку, какие возможности они себе отрезают.
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07.08.2022 22:19 Відповісти
Ми розуміємо, що ти прагнеш як найшвидше виконати всі вимоги кремля, але
1. Не забувай що ти маєш справу з українською нацією

2. Перемовини мають відбутися після звільнення всієї території України

3. Мета перемовин - репарації.
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07.08.2022 22:22 Відповісти
сгинь падло кремлевское
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08.08.2022 00:20 Відповісти
ПРИДУРОК ПОВНИЙ, А НЕ ПРЕЗИДЕНТ. Тільки навіщо нас теж робити придурками, невже ми на це заслужили?
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07.08.2022 22:23 Відповісти
А цього-б могло не бути,якби ти не здав південь України!!!!
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07.08.2022 22:23 Відповісти
А как же тогда клоун посмотрит в глаза *****?
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07.08.2022 22:23 Відповісти
Заткнувся б уже про переговори!
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07.08.2022 22:24 Відповісти
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07.08.2022 22:26 Відповісти
Этот дебил решил смириться с референдумами?
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07.08.2022 22:29 Відповісти
а куда он нахрен денется? неужели он надется, что пуйло будет у него разрешения спрашивать? или пуйлу не пох"й что там думает зе?
зе никак не может понять, что его мнение нихрена рф-ию не интересует от слова абсолютно! его там давно помножили на ноль! и если не понимает - то он просто тупица.
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08.08.2022 01:10 Відповісти
Зе,так хочется услышать:"Дорогие украинцы и украинки! Я устал,я ухожу! Роль президента не для меня!"
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07.08.2022 22:29 Відповісти
Этот ***** под управлением Ермака.Пока жив Ермака,такого не будет
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07.08.2022 22:33 Відповісти
«Перемирие - самоубийство для нас». Чем больше оккупанты укрепляются, тем сложнее будет освобождать территории - Жданов-Предоставлять сейчас России передышку - это будет означать самоубийство для нас, убежден военный эксперт Олег Жданов.
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07.08.2022 22:29 Відповісти
Діти лейтенанта Шмідта з 20 перекочували через століття. Паніковський, брось гуся (переговори) бо будуть "біть сільно і не аккуратно"
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07.08.2022 22:31 Відповісти
Та ім по барабану переговори -- налякав бабу здоровим *****
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07.08.2022 22:33 Відповісти
а ты откуда знаещь бот? тебе что докладывают из кремля
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08.08.2022 00:22 Відповісти
Ось це якраз свідчить про те що там наверху не все гаразд.Якби було поняття звільненя території президент би зовсім не трогав ці питання бо нам начхати на їх референдуми які непризнає ніхто.Немає ніде руху військ крім сел.Такими темпами ми нічого незвільнемо.
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07.08.2022 22:34 Відповісти
вы кацапы будете скоро отступать или сдыхать как бешенные собаки
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08.08.2022 00:23 Відповісти
Ты чё?бояры напился?русского напитка любитель?а теперь на людей кидаешься!а,боярко?провокатор однако!
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08.08.2022 06:43 Відповісти
Ты уже то же самое говорил про Мариупольи про Азов. Теперь Мариуполь невсчет?
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07.08.2022 22:37 Відповісти
зеленский брехло носатое - в очередной раз подтверждает это
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08.08.2022 00:24 Відповісти
Чудак! На букву (М)...
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07.08.2022 22:43 Відповісти
зебіл цим ти показуеш що так звані референдуми щось важать для тебе раз ти кидаеш остане тисячне попереження про переговори хай проводять собі якщо ти не шукаеш сам привід потім сказати що то вже росія і треба сідати за стіл
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07.08.2022 22:45 Відповісти
ми вже чули ""Буча закриває можливості (мирних переговорів - ред.). Справа не в мені - справа в Росії. У них не буде більше шансів поговорити з нами", - сказав президент України."інтерв'ю телеканалу BBC 14.04.2022
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07.08.2022 22:56 Відповісти
Зеля, за любые попытки переговоров с Куйлом ты будешь бит по твоему тупому яплу.
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07.08.2022 23:06 Відповісти
тобі хтосьб пельку закрив, сраний клоун.
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07.08.2022 23:14 Відповісти
Які переговори? У рашистів одно в голові - повне знищення України, щоб і згадки не лишилося. Утюжать куди захочуть і коли захочуть. А в наших не хватає рішучості дати відповідь по прикордонним рашистським містам. Щось зміниться? Нічого не зміниться. Так само рашисти будуть вонять на весь світ бандерівці, нацисти, хунта...
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07.08.2022 23:34 Відповісти
Недавно прочитал статью а-ля «а нужны ли пуйлу переговоры? Жалеет ли он? Хочет ли закончить войну?»
Запад видит ситуацию со своей «адекватной» стороны, где пуйло просчитался и пожалел, что ввязался в это и ищет возможность выйти из ситуации.

блин, а если нет? Может его все устраивает. Брошенный вызов западному порядку, естественная де-западизация рашки, укрепившийся авторитет и возможность построить свою экономическую систему совместно с Китаем, Индией и прочими ребятами, которые не поддержали санкции…

Стоит задуматься
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07.08.2022 23:56 Відповісти
кацап ты тупой как валенок
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08.08.2022 00:25 Відповісти
Які перемовини з цапами? Кацапія має згинути назавжди!!!
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08.08.2022 00:17 Відповісти
Разом із Зелею.
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08.08.2022 06:33 Відповісти
а що - ще не було закрито?? що це за збочений флірт з пуйлом?
зе намагається налякати пуйла типу як їжака голим задом?
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08.08.2022 01:05 Відповісти
 
 