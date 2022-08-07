Нові "референдуми" на окупованих територіях закриють для РФ можливість переговорів, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що проведення Росією псевдореферендумів на окупованих територіях, про які повідомлялося раніше, унеможливить будь-які переговори.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого звернення до українців 7 серпня.
"В цей літній час щотижня з'являється все більше повідомлень про те, що окупанти готуються до псевдореферендуму у зайнятих ними районах півдня нашої держави. Хочу сказати дуже просту річ: усі, хто допомагатиме окупантам хоч якось реалізувати цей їхній намір, відповідатимуть. Відповідатимуть перед Україною", - заявив він.
За словами Зеленського, "позиція нашої держави залишається такою, якою була і раніше: ми нічого свого не віддамо, а якщо окупанти підуть шляхом цих псевдореферендумів, то для себе ж закриють будь-яку можливість переговорів з Україною та вільним світом, які ж російській стороні однозначно будуть потрібні у певний момент".
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- після Бучі ніяких переговорів.
- після Маріуполя ніяких переговорів.
- після Краматорська ніяких переговорів.
Скільки наших вбито..
Розмов уже не буде
От саме над цим тобі треба працювати , якщо ти вже всівся в президентське крісло , не відосіки клєпать ,, а ти переймаєшся якимись - дебільними кацапськими рєхверендумами . .
А закончить можно тем, что если ты утром говоришь, что русские не исполняют подписанные договора, то тебе должно быть побоку, какие возможности они себе отрезают.
1. Не забувай що ти маєш справу з українською нацією
2. Перемовини мають відбутися після звільнення всієї території України
3. Мета перемовин - репарації.
зе никак не может понять, что его мнение нихрена рф-ию не интересует от слова абсолютно! его там давно помножили на ноль! и если не понимает - то он просто тупица.
Запад видит ситуацию со своей «адекватной» стороны, где пуйло просчитался и пожалел, что ввязался в это и ищет возможность выйти из ситуации.
блин, а если нет? Может его все устраивает. Брошенный вызов западному порядку, естественная де-западизация рашки, укрепившийся авторитет и возможность построить свою экономическую систему совместно с Китаем, Индией и прочими ребятами, которые не поддержали санкции…
Стоит задуматься
зе намагається налякати пуйла типу як їжака голим задом?