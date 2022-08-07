Україна розслідує 26 000 воєнних злочинів з боку Росії, - Офіс Генпрокурора

Україна розслідує майже 26 000 ймовірних воєнних злочинів, скоєних після вторгнення Росії 24 лютого.

За словами начальника Департаменту війни Офісу генпрокурора, обвинувачення отримали 135 осіб, ппередає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Затримано поки що тільки 15 обвинувачених, решта 120 залишаються на волі.

До суду передано 13 справ, ухвалено сім вироків.

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У травні 21-річний полонений російський військовий Вадим Шишимарін став першим, кого засудили у справі про воєнні злочини в Україні після вторгнення Росії 24 лютого. Спочатку йому призначили довічне ув’язнення за вбивство неозброєного цивільного, але наприкінці липня вирок пом'якшили до 15 років позбавлення волі.

"Нас іноді питають, чому ми переслідуємо таких... нижчих офіцерів. Це просто тому, що вони тут фізично... Якби генерали були тут фізично і ми змогли їх взяти в полон, ми б точно притягнули до відповідальності генералів", – сказав Білоусов.