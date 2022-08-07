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Новини Війна
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Україна розслідує 26 000 воєнних злочинів з боку Росії, - Офіс Генпрокурора

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Україна розслідує майже 26 000 ймовірних воєнних злочинів, скоєних після вторгнення Росії 24 лютого.

За словами начальника Департаменту війни Офісу генпрокурора, обвинувачення отримали 135 осіб, ппередає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Затримано поки що тільки 15 обвинувачених, решта 120 залишаються на волі.

До суду передано 13 справ, ухвалено сім вироків.

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У травні 21-річний полонений російський військовий Вадим Шишимарін став першим, кого засудили у справі про воєнні злочини в Україні після вторгнення Росії 24 лютого. Спочатку йому призначили довічне ув’язнення за вбивство неозброєного цивільного, але наприкінці липня вирок пом'якшили до 15 років позбавлення волі.

"Нас іноді питають, чому ми переслідуємо таких... нижчих офіцерів. Це просто тому, що вони тут фізично... Якби генерали були тут фізично і ми змогли їх взяти в полон, ми б точно притягнули до відповідальності генералів", – сказав Білоусов.

Автор: 

воєнні злочини (1870) Офіс Генпрокурора (3268)


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Топ коментарі
+2
а вас не питають якого ляду такий м'який вирок за воєнні злочини??? він не пішохода на перехресті збив!!
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07.08.2022 22:08
+1
... але основні зусилля концентрує на розслідуванні злочинної антиукраїнської діяльності Порошенка
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07.08.2022 22:08
+1
Эти зеленые ублюдки так нарасследуют, что окажется, что изнасилованные дети сами виноваты в этом ужасе.
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07.08.2022 22:22
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... але основні зусилля концентрує на розслідуванні злочинної антиукраїнської діяльності Порошенка
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07.08.2022 22:08 Відповісти
а вас не питають якого ляду такий м'який вирок за воєнні злочини??? він не пішохода на перехресті збив!!
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07.08.2022 22:08 Відповісти
Эти зеленые ублюдки так нарасследуют, что окажется, что изнасилованные дети сами виноваты в этом ужасе.
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07.08.2022 22:22 Відповісти
А сильонок то вистачить чи будуть як ДБР за "плату" знищувати справи. Бо щось зелені придумали із своїм військовим трибуналом, так сказати "мертвонародженою ідеєю"а потім коли зазнають невдачсі скажуть "ми хотіли, а нам не дали, ми так просили, а нас так послали...."
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07.08.2022 22:25 Відповісти
Спершу заткнули рота Денисовій, яка відкритим текстом повідомляла про злочини бурят-монгольського кацапського бидла, а зараз, поставивши "свого в доску" єрмаковського генпрокурора взялись розслідувати.
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07.08.2022 22:32 Відповісти
Загальновідомо, що в кацапії 15% населення або зараз сидять, або вже відсиділи за тяжкі кримінальні злочини. За менш тажкі не саджають.
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07.08.2022 22:57 Відповісти
Кацапи, суміш бурят-монголів з мокшанами, не змінились за 800 років. В 13 сторіччі вирізали Київ, в 15 - Новгород і Псков, в 18 сторіччі - Батурин і Запоріжжя, в 20-му - Київ. Зараз хочуть знищити всю Україну.
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07.08.2022 23:03 Відповісти
Прокуратура тільки через 8 років заявила, що проти Майдану застосовували гранати, які поставляли з московії. То скільки років ці ***-стителі Феміди будуть розслідувати воєнні злочини росіян? Мабуть, на пенсію вистачить заробити.
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07.08.2022 23:55 Відповісти
Одна вже нарозслідувла. ...
А стосовно засудженого мацкаля - тепер ще 15 років за державні кошти його будуть кормить, одівать, надавати медичні послуги, а воно буде прикидатися нещасним потерпілим, а потім вийде "за станом здоров'я " достроково.
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08.08.2022 00:08 Відповісти
«нейтральна» амністі інтернешнл взагалі не бачить ніяких злочинів москалів
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08.08.2022 01:10 Відповісти
 
 