Потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реакції міжнародної спільноти після російських ударів по Запорізькій АЕС.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 7 серпня.
"Говорив сьогодні із Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію", - сказав він.
"Не дай Боже, трапиться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі", - наголосив він.
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европейців хвилює зима, ціни, біженці, єкономічна криза...
вони просто не можуть навіть уявити що якісь дикуни обстрілюють АЕС, найпотужнішу в Европі...
це вище їх розуміння
А кастрировать пленного, таскать на верёвке его тело, потом отрезать голову и повесить на забор это как?
Кто бы мог такое подумать? Никогда такого не было, и вдруг такое варварство. Не можем в это поверить.
https://twitter.com/dennydov/status/1556339539991576578 1 ч
Обложка и сама статья - убийственная для картины мира среднего немца. Еще на прошлой неделе такая публикация была бы невозможна в Германии. Мои говорят, что это просто тектонические изменения.
А карту посмотреть?
Где НАТО, Финляндия и Швеция и где Запорожье?
Найбільша в Європі АЕС знаходиться в руках істот, які насаджують відрубані голови на кілки. Якщо щось станеться, то ніякі міжнародні організації вже не будуть потрібні.
Є країни які відчувають, що будуть наступними і всі інші.
Ты же говорил что русня не нападёт, готовьтесь к шашлыкам, а теперь тебе все должны помочь, раньше надо было думать, хотя мож ты специально всё так делал, боневтик