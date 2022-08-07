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Потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС, - Зеленський

заес

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність реакції міжнародної спільноти після російських ударів по Запорізькій АЕС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив під час свого відеозвернення 7 серпня.

"Говорив сьогодні із Президентом Європейської Ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про ситуацію на полі бою, про загрозу, яку Росія створила ударами по Запорізькій атомній станції. Немає такого народу у світі, який може почуватися безпечно, коли держава-терорист обстрілює атомну станцію", - сказав він.

"Не дай Боже, трапиться щось непоправне – і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення. Тому вже зараз потрібна принципова відповідь міжнародної спільноти на ці російські удари по Запорізькій АЕС – найбільшій у Європі", - наголосив він.

Також читайте: Зеленський - Мішелю: Російський ядерний терор вимагає рішучішої відповіді - санкцій на атомну галузь і ядерне паливо

Автор: 

Зеленський Володимир (24222) Запорізька АЕС (1415) атака на ЗАЕС (174)


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Топ коментарі
+17
Шмарклю геть!
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07.08.2022 22:07
+9
А де твоя "принципова відповідальність" за те, що за рік ти НЕ захистив стратегічний об'єкт?! Взагалі НІЧОГО не захистив!
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07.08.2022 22:17
+8
Очень - очень глубокая, всеобъемлющая, абсолютная обеспокоенность.
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07.08.2022 22:08
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Шмарклю геть!
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07.08.2022 22:07 Відповісти
зато асфальт покладено хорошо
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07.08.2022 22:32 Відповісти
Міжнародна спільнота нажаль не може адекватно відповісти-бо язик затягло у дупу...нажаль...
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07.08.2022 22:08 Відповісти
Потому что во власти на Западе такие же некомпетентные долбогрызы как и у нас
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07.08.2022 22:12 Відповісти
ну якщо ліваки при владі то там неважливо компетентний чи ні, важливо чи виконується квота на гендери і меньшини. Тому купа безвідповідальних балаболів, які не знають про що говорять, і коштують вони так ніби там компетентність зашкалює. Про наслідки звісно ніхто не замислюється, і це при тому що мають цілі інститути аналітиків. мають штучний інтелект, методи математичні, статистика, все до дупи, якщо людина далі своєї кишені не бачить і вищче сраки очей не піднімає.
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07.08.2022 22:23 Відповісти
Тут языком не поможешь, а делать никто ничего не будет и не может. Сидят ждут когда ветер подует.
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07.08.2022 22:25 Відповісти
Очень - очень глубокая, всеобъемлющая, абсолютная обеспокоенность.
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07.08.2022 22:08 Відповісти
Здало це чмо півкраїни, тепер чогось просить. Повіситися треба, щоб ніхто не думав на ОП як на філію кремля. Весь світ про це кричить.
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07.08.2022 23:54 Відповісти
За рік можно було хоч якось захистити хоч ті міста, де є АЕС
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07.08.2022 22:13 Відповісти
Был бы Порох то защитили бы. А так, увы
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07.08.2022 22:14 Відповісти
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07.08.2022 22:28 Відповісти
Да на АЕС вони таке витворают шо двома руками на голову *** натягнеш
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07.08.2022 22:16 Відповісти
Це так, і безвідносно до того що наша влада просрала Південь, вірю що неостаточно, мені просто незрозуміло як Західні країни просто не дивляться вгору(нічого не роблять)
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07.08.2022 22:21 Відповісти
Да Захід на таку загрозу 0 емоціи -- не по людськи
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07.08.2022 23:02 Відповісти
А де твоя "принципова відповідальність" за те, що за рік ти НЕ захистив стратегічний об'єкт?! Взагалі НІЧОГО не захистив!
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07.08.2022 22:17 Відповісти
"Не дай Боже, трапиться щось непоправне - і ніхто не зупинить вітер, який розноситиме радіоактивне забруднення" А Шарль Мішель у відповідь "Нє нагнітайтє".
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07.08.2022 22:17 Відповісти
ЙДИ!!!!
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07.08.2022 22:19 Відповісти
нормальні люди просто не вірять що таке можливо...
европейців хвилює зима, ціни, біженці, єкономічна криза...
вони просто не можуть навіть уявити що якісь дикуни обстрілюють АЕС, найпотужнішу в Европі...
це вище їх розуміння
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07.08.2022 22:19 Відповісти
Ой, ну хватит уже.
А кастрировать пленного, таскать на верёвке его тело, потом отрезать голову и повесить на забор это как?
Кто бы мог такое подумать? Никогда такого не было, и вдруг такое варварство. Не можем в это поверить.
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07.08.2022 22:28 Відповісти
Denis Dovgopoliy@dennydov

https://twitter.com/dennydov/status/1556339539991576578 1 ч


Обложка и сама статья - убийственная для картины мира среднего немца. Еще на прошлой неделе такая публикация была бы невозможна в Германии. Мои говорят, что это просто тектонические изменения.

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07.08.2022 23:00 Відповісти
а чому це вище їх розуміння? а тому що їм завжди казали "В Багдадє всьо спокойно", північний потік це комерційний проект, тільки глупі цього не розуміють. З росією треба дружити, вона надійний і постійний партнер (намогатиметься постійно надійно удусити), Китай найпотужніша економіка Світу, треба під нього лягти (а вставати як? ну раптом пісяти захочеться а бо ще щось?) Вони ж досі вірять що сама велика несправедливість цього Світу це ще не всі права для лгбт( лгбт це орагнізація при чому політична, а називати людей з нетрадиційною орієнтацією абравіатурою це приниження гідності людської).
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07.08.2022 22:31 Відповісти
А что ты для этого сделал? Ты этот вопрос в МАГАТЭ ставил? Или только членом по роялю играл?
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07.08.2022 22:20 Відповісти
Да не это как раз делали. Просто в МАГАТЭ тоже дебилы
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07.08.2022 22:23 Відповісти
Ну а що в Магате можуть зробити, якщо вони не мають зв"язку зі станцією? Армії у них теж немає, що вони мають зробити, якщо наша влада "про..ли", то що Магате може зробити?
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07.08.2022 22:32 Відповісти
Ну очень удобно. Насоздавали вагон и маленькую тележку организаций с миллиардными бюджетами и не одна ничего не может и ни за что не отвечает. И я так хочу.
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07.08.2022 22:34 Відповісти
МАГАТЭ может ставить вопросы любые. Вплоть до останова блоков в Раиссе. Так что не смеши.
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07.08.2022 22:51 Відповісти
Да, да. Это как с ИМО. Много раз делали, но никто не видел, а то что видели это было при Порошенко
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07.08.2022 22:49 Відповісти
Всего две опции. Можно либо призвать обе стороны либо выразить обеспокоенность.
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07.08.2022 22:24 Відповісти
Зе-в тебе сорому нема,одна "хуцпа" на вуха українців.
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07.08.2022 22:26 Відповісти
Кто не видел этот хит - вату в комментах рвет на куски https://m.youtube.com/watch?v=HaG0duCq8XU&t=172s
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07.08.2022 22:28 Відповісти
Пока мацкали варятся в Запорожском котле на медленном огне Ната уже под Питером и Мацквой.
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07.08.2022 22:45 Відповісти
Арестович, перелогинься.
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07.08.2022 23:51 Відповісти
Арестович, конечно.
А карту посмотреть?
Где НАТО, Финляндия и Швеция и где Запорожье?
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08.08.2022 00:08 Відповісти
Щоб до Шарля Мішеля дійшло, йому треба перекласти то ІПСО-тоє лайно, що кацапогенерал Васільйєв ллє в уха кацапів, що зараз сидять на ЗАЄС. Після цього є 2 варіанти - або станеться диво і в них з'явиться план фізичного усунення русні з ЗАЄС, або в Мішеля станеться інфаркт
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07.08.2022 22:57 Відповісти
*ЗАЕС. Тьху на мене
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07.08.2022 22:59 Відповісти
Клоуняра все просрав, а тепер скиглить.
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07.08.2022 23:02 Відповісти
Морква Мальдівська @morkva17

Найбільша в Європі АЕС знаходиться в руках істот, які насаджують відрубані голови на кілки. Якщо щось станеться, то ніякі міжнародні організації вже не будуть потрібні.
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07.08.2022 23:02 Відповісти
Немає ніякої "міжнародної спільноти".
Є країни які відчувають, що будуть наступними і всі інші.
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07.08.2022 23:10 Відповісти
..ответ должен быть физический,ультиматум 1яас тварям кремлевским уйти и рвзминировать, ЗАЭС должна быть под прицелом США,лучше взять самолет ***** или др твари в полете или посадить.Вот тогда и устраивать гововорильню
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07.08.2022 23:22 Відповісти
ЗеЛя подонок и предатель! За все будешь отвечать!
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07.08.2022 23:26 Відповісти
А как же типа нагнетают обстановку?
Ты же говорил что русня не нападёт, готовьтесь к шашлыкам, а теперь тебе все должны помочь, раньше надо было думать, хотя мож ты специально всё так делал, боневтик
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07.08.2022 23:30 Відповісти
Кажуть що Зеленський самолюбивий, а те що ЗАЕС обстрілюють від його імені йому до "лампочки"? Де ж тут самолюбство?
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07.08.2022 23:30 Відповісти
А Європі чисто пофіг, вони далеко, ( так їм здається).
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07.08.2022 23:39 Відповісти
Економічніше буде "Хімарсом" по ОПУ
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07.08.2022 23:57 Відповісти
Срати я особисто хотіла на ваше заєс, після оленівки бучі, маріка сама здохну від радіації, життя немає
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08.08.2022 00:26 Відповісти
какое в жопу "международное сообщество"? шредер, берлускони и макрон?
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08.08.2022 01:42 Відповісти
Зелена нікчема в своїх відосіках постійно повчає міжнародні організації, та вказує їм що робити. Тупа тварина.
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08.08.2022 07:21 Відповісти
Мне только одно кажется странным - зачем они одновременно обстреливают и минируют станцию ?!
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08.08.2022 07:45 Відповісти
 
 