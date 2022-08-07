На Херсонщині російські окупанти відбирають банківські термінали у продавців та викрадають місцевих за обіг гривні
У Горностаївській територіальній громаді Херсонської області російські загарбники забирають банківські термінали у продавців.
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"У Горностаївській тергромаді окупанти ходили по ринку та забирали банківські термінали", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що на будівлі селищної ради повісили прапор РФ, на пам’ятнику зламали український національний символ – тризуб та повісили чорний мішок.
В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні, розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише РБК-Україна.
Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.
"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.
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Рада може ввести податок на купівлю валюти в розмірі 10%.
Хоча, краще би було ввести податок на її продаж, бо скоро мудрий нарід почне матраси трусити 🙂