На Херсонщині російські окупанти відбирають банківські термінали у продавців та викрадають місцевих за обіг гривні

У Горностаївській територіальній громаді Херсонської області російські загарбники забирають банківські термінали у продавців.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Горностаївській тергромаді окупанти ходили по ринку та забирали банківські термінали", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що на будівлі селищної ради повісили прапор РФ, на пам’ятнику зламали український національний символ – тризуб та повісили чорний мішок.

В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні, розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише РБК-Україна.

Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.

"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.