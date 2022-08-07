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Новини Війна
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На Херсонщині російські окупанти відбирають банківські термінали у продавців та викрадають місцевих за обіг гривні

херсонщина

У Горностаївській територіальній громаді Херсонської області російські загарбники забирають банківські термінали у продавців.

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У Горностаївській тергромаді окупанти ходили по ринку та забирали банківські термінали", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що на будівлі селищної ради повісили прапор РФ, на пам’ятнику зламали український національний символ – тризуб та повісили чорний мішок.

В окупованій частині Херсонської області почалися викрадення людей, які займаються обігом гривні, розповів депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань, пише РБК-Україна.

Хлань повідомив, що російські військові продовжують боротись з обігом гривні на окупованій території Херсонської області. В магазинах займаються вилучанням терміналів, а людей які займаються обігом гривні почали викрадати.

"Поступово гривню все більше витісняють з обігу", - заявив Хлань.

Автор: 

гривня (1753) окупація (6739) Херсон (3416) Херсонська область (5847)


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Хочут Херсон перекувати
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07.08.2022 22:48 Відповісти
КыроакоВинищувач@KyroakoKiller

Рада може ввести податок на купівлю валюти в розмірі 10%.
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07.08.2022 22:56 Відповісти
Ну от і добре. Як кажуть, кєсарю-кєсарєво, а слєсарю-слєсарєво!
Хоча, краще би було ввести податок на її продаж, бо скоро мудрий нарід почне матраси трусити 🙂
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07.08.2022 23:34 Відповісти
Мокші - холопи Х**ла.
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07.08.2022 23:36 Відповісти
довго і болісно подихатимуть
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07.08.2022 23:44 Відповісти
...сложите ворам с болот мацковии деньги в мешок вместе с миной,пусть твари порадуются!!
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08.08.2022 08:23 Відповісти
 
 