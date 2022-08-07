Війська РФ поцілили по військових об'єктах на Вінниччині. Є постраждалі, - командування Повітряних сил ЗСУ
Сьогодні ввечері російські війська запустили ракети по Вінницькій області.
Таку інформацію оприлюднило у фейсбуку Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"Ракетний удар по Вінниччині. Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку. Тримаймо стрій! Нас не зламати!" - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+16 Sav UA
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+16 Вал Иван
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+13 Микола Мазуренко
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Звати її AGM-88 HARM
Якої дальності нам дали?
Тоді гайда на швабру, болєзнойе!