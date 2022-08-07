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Новини Війна
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Війська РФ поцілили по військових об'єктах на Вінниччині. Є постраждалі, - командування Повітряних сил ЗСУ

ракета

Сьогодні ввечері російські війська запустили ракети по Вінницькій області.

Таку інформацію оприлюднило у фейсбуку Командування Повітряних Сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"Ракетний удар по Вінниччині. Увечері 7 серпня рашисти "привітали" Повітряні Сили із професійним святом. На жаль, маємо прильоти кількох ракет по військових об’єктах у Вінницькій області. Є постраждалі. Тип ракет встановлюють відповідні служби. З’ясовуються причини збою системи оповіщення про ракетну небезпеку. Тримаймо стрій! Нас не зламати!" - йдеться у повідомленні.

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Автор: 

Вінницька область (1023) обстріл (28993) Повітряні сили (2730)


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Топ коментарі
+16
вони не збили а знайшли обломки ракети коли останки рашистів вишкрібали з роздовбаної РСЛ
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08.08.2022 00:07
+16
З дєрьмаками такими темпами ще й країну прої..ем.
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08.08.2022 00:08
+13
Збій це на совісті дерьмака, варіантів інших не видно.
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07.08.2022 23:56
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Україна отримала ракети про які не заявляв уряд Зелі та уряд США... Але є ці малишки в нас в бою. Одну росіянам вдалося збити і вони хваляться https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ https://www.youtube.com/watch?v=pOGCrl_evmQ
Звати її AGM-88 HARM

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07.08.2022 23:56 Відповісти
вони не збили а знайшли обломки ракети коли останки рашистів вишкрібали з роздовбаної РСЛ
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08.08.2022 00:07 Відповісти
Уламки, якщо не фейк, не дуже схожі на взірвану ракету, більше якраз на збиту.
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08.08.2022 00:12 Відповісти
Спеціаліст по уламкам?
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08.08.2022 01:03 Відповісти
попала в ціль і вибухнула, **** тобі д..бу не ясно,
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08.08.2022 07:55 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/AGM-88_HARM AGM-88 HARM (англ. High-speed Anti-Radar Missile) - американська високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, з дальністю понад 100 км і до 300 км залежно від модифікацій та умов застосування.

Якої дальності нам дали?
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08.08.2022 00:08 Відповісти
Достатньої дальності.
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08.08.2022 00:12 Відповісти
счас тебе кацапаский ******** все расскажут
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08.08.2022 00:15 Відповісти
https://youtu.be/kYJImMwshrM
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08.08.2022 07:38 Відповісти
К Харму еще и носитель соответствующий нужен. С совковыми самолетами он не совместим.
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08.08.2022 00:11 Відповісти
Ізолєнта творить дива...
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08.08.2022 00:40 Відповісти
Есть совковые истребители/штурмовики, переоборудованные под стандарты НАТО, те самые, которые некоторые страны НАТО уже передали Украине.
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08.08.2022 01:21 Відповісти
Тогда кацапским ПВО-шникам мало не покажется.
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08.08.2022 07:15 Відповісти
Су- 25 , два штурмовики були переобладнанні для України в Ізраїлі
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08.08.2022 07:42 Відповісти
Взагалі-то про поставку таких ракет була заява. Ви неуважно стежите.
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08.08.2022 00:23 Відповісти
Саме так , було декілька заяв.
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08.08.2022 07:31 Відповісти
Генштаб ЗСУ: 300 "орков" и 5 ПВО за сутки
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08.08.2022 00:29 Відповісти
Збій це на совісті дерьмака, варіантів інших не видно.
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07.08.2022 23:56 Відповісти
та шо ж це таке , вже й "попередження" про#бали
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08.08.2022 00:04 Відповісти
З дєрьмаками такими темпами ще й країну прої..ем.
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08.08.2022 00:08 Відповісти
Може ще кисень нам вимкнути, щоб ми усі тут повиздихали та звільнили територію?
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08.08.2022 00:16 Відповісти
Бухі і непереможні? Десь вже чув.
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08.08.2022 00:14 Відповісти
у себя в кацапии чув?
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08.08.2022 00:16 Відповісти
Шмарклю геть!
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08.08.2022 00:25 Відповісти
Пока не будем наносить упреждающие удары по военной инфраструктуре на территории рашки и беларуси - так и будет...
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08.08.2022 00:16 Відповісти
"зелені зрадники" мабуть починають рити під Залужним яму.?
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08.08.2022 00:18 Відповісти
Цензор,поміняй своїх писак! Бо навіть лапки не допомагають змінити смисл слова «привітали». Так пишуть вороги.
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08.08.2022 00:18 Відповісти
Здається, то літератори з "Командування Повітряних Сил".
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08.08.2022 00:24 Відповісти
Поц! Ти тут розважаєшся?
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08.08.2022 00:50 Відповісти
А як в Іспанії кажуть? Я не претендую на філолога
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08.08.2022 00:48 Відповісти
Ботяра! Шо ти гоніш? Зараз буде тобі «трибунал» на пляшці.
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08.08.2022 00:26 Відповісти
Серйозно? Ой, а що пляшки вже закінчились?
Тоді гайда на швабру, болєзнойе!
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08.08.2022 00:44 Відповісти
На пляшку, виродок.
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08.08.2022 00:43 Відповісти
Хлопці, сонечки, не зато триндеж ми тупо тут здихаємо
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08.08.2022 00:22 Відповісти
краще з'ясуйте хто зрадник!
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08.08.2022 00:47 Відповісти
Що важко список оп і всіх радників?
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08.08.2022 00:53 Відповісти
"Козирь-наш мандат"
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08.08.2022 07:45 Відповісти
 
 