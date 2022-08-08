У Харкові від ворожого обстрілу постраждав інфраструктурний об'єкт, інформації про постраждалих немає, - мер
Станом на 23.00 неділі відомо про обстріл Київського району Харкова, інформації про постраждалих немає,
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ігор Терехов.
"Поки точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт до інфраструктурного об'єкта. Вибухів було не менше семи. Інформації про постраждалих немає, сподіваюся, що й не буде", - написав Терехов.
Раніше, близько 22:20, у місті було оголошено загрозу артобстрілу, а потім - повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали повідомляли про серію із 9-10 вибухів.
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- ******* кредіт **** на 230 млн.долларів, який був отриманий на будівництво мікрорайону на місті закова Серп й Молот, який шукають й досі, а знайти не можуть
- чудовий харковський лесопарк розпродав під забудову
- все роки, поки він був при владі - ремонтували-ремонтували-ремонтували, да так й не відремонтували харківський зоопарк
почитайте ще про цю гніду, батько якого названий на честь Адольфа Гітлера в цій справці на Кернеса:
В протоколе допроса Кернеса было сказано, что он выманивал деньги как наперсточник.
Также он обвинялся в мошенничестве на территории России (в Туле и Москве) за использование фальшивых чеков и недоплату денег. Впоследствии против будущего политика было возбуждено уголовное дело, но в тюрьму ему удалось не попасть.
14 августа 1992 - по приговору Харьковского областного суда Кернеса был признан виновным в совершении ограбления и мошенничества по ст. 143 ч. 2 УК Украины). Он был приговорен к 3 годам лишения свободы в исправительно трудовой колонии строгого режима с конфискацией всего имущества, являющегося его личной собственностью, за попытку присвоить деньги от фиктивной продажи автомобиля, а также за хулиганские действия.
После освобождения Адольфович занимался приватизацией предприятий энергетического комплекса, где сотрудничал с отцом будущего мэра Харькова Михаила Добкина Марком Добкиным. Вместе с Добкиным записал предвыборный ролик "У тебя скучное лицо, тебе никто денег не даст", ставший топ-хитом всего украинского и российского интернета, после чего в 2006 году Адольфович был избран секретарем городского совета - "Дегенерати атакують та перемагають".
Действуя в составе банды (В.Блинника, Е.Смицкого и др.) Кернес похитил Александра Кутянина та Сергея Ряполова, поместил их в подвал, подвесил на цепи и самолично избивал при поддержке членов своего бандформирования. По данному факту Г.Кернесу было предьявлено обвинение по ч.ч.2,3 ст.27, ч. 2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч.ч.2,3 ст. 27 ч.2 ст.127 (истязание), ч.ч.2,3 ст.27 ч.1 ст.129 (угроза убийством).
В сентябре 2016 сотрудники Генеральной прокуратуры Украины и Службы безопасности Украины провели обыски в помещениях, принадлежащих Геннадию Кернесу, в связи с уголовным делом по организации схемы по хищению 654 га земли Харькова на сумму 4 млрд гривен.
Также он приобрел в собственность недвижимость и ряд предприятий в Харькове: гостиница «Националь», завод «Металлист» и несколько другими предприятий. Был членом Партии регионов и возглавлял Харьковскую городскую организацию политсилы.
Является также основателем ораганизации Всеукраинский общественный союз «Украинский фронт, вместе с - Михаил Добкин, Олег Царёв, Дмитрий Святаш, Бойцовский клуб «Оплот», Ночные Волки Путина, Фонд «Пересвет» Объединения ветеранов войны в Афганистане, Донские казаки.
Самое известное публичное изречение Кернеса «Я приглашаю вас в город Харьков на площадь Свободы, где стоит памятник Владимиру Ильичу Ленину. И если вы только попробуете его сломать, я как харьковский городской глава заявляю, что сломаю вам две руки и две ноги, чтобы вы больше никогда этим не занимались».
Валерий Соловей рассказывал, что в январе - феврале 2014 года ряд руководителей Харьковской области и Харькова якобы получили $500 млн первого транша за то, чтобы сдать Харьковскую область Российской Федерации. "Добкин и еще один, кого я назвал, вернули сразу. А Кернес отказался возвращать, поэтому получил пулю в позвоночник. После этого он вернул свою долю аванса. Димент в назидание другим был вообще убит."
Издох Адольфович в день в день рождения Шеве