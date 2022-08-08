У Харкові від ворожого обстрілу постраждав інфраструктурний об'єкт, інформації про постраждалих немає, - мер

Станом на 23.00 неділі відомо про обстріл Київського району Харкова, інформації про постраждалих немає,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Ігор Терехов.

"Поки точно відомо про обстріл Київського району. Попередньо приліт до інфраструктурного об'єкта. Вибухів було не менше семи. Інформації про постраждалих немає, сподіваюся, що й не буде", - написав Терехов.

Раніше, близько 22:20, у місті було оголошено загрозу артобстрілу, а потім - повітряну тривогу. Місцеві телеграм-канали повідомляли про серію із 9-10 вибухів.

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