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Американські сенатори демократ Блюменталь та республіканець Грем закликали Байдена визнати Росію державою - спонсором тероризму

грем,зеленський,блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем, закликали адміністрацію Байдена визнати росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що вони будуть підштовхувати Конгрес до ухвалення відповідного законопроекту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це пише СNN.

"Я сподіваюся, що президент та Госдепартамент приймуть це рішення добровільно", - зазначив Блюменталь.

Водночас, сенатор Грем заявив, що хоче, щоб адміністрація Байдена тісно співпрацювала з Конгресом щодо визначення Росії державою-спонсором тероризму, але зауважив, що Конгрес "бажає" прийняти це рішення незалежно від позиції президентської адміністрації.

Обидва сенатори разом в червні відвідали Україну, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським і після повернення закликали Джо Байдена надіслати більше гуманітарної допомоги в країну та посилити санкції проти москви на додаток до визначення росії державою-спонсором тероризму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО. ФОТОрепортаж

Автор: 

росія (65856) тероризм (2868) спонсор (75) Ліндсі Грем (79)


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Топ коментарі
+17
Для Украины это реально важно . Раша из последних сил вцепилась своей клюкой в цивилизованный мир и пытается выбраться из пропасти - надо ударить по этой клюке , шоб летела в тартарары
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08.08.2022 00:49
+12
якщо касапам не приклеять ярлика "спонсор тероризму" ні Блінкін, ні Байден - то це зробить Конгрес обома палатами і обома партіями своїм відповідним Законом. І подолають навіть вето Байдена, тобто в обох палатах знайдеться кваліфікована більшість.

Саме так потрібно розуміти цей заклик обох сенаторів. Мовляв, "Джо, тобі же і гірше буде перед виборами в 2024-му"
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08.08.2022 00:52
+9
Не спонсор,а держава - террорист,але і спонсор буде ударом по залишках яєць
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08.08.2022 00:56
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Для Украины это реально важно . Раша из последних сил вцепилась своей клюкой в цивилизованный мир и пытается выбраться из пропасти - надо ударить по этой клюке , шоб летела в тартарары
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08.08.2022 00:49 Відповісти
якщо касапам не приклеять ярлика "спонсор тероризму" ні Блінкін, ні Байден - то це зробить Конгрес обома палатами і обома партіями своїм відповідним Законом. І подолають навіть вето Байдена, тобто в обох палатах знайдеться кваліфікована більшість.

Саме так потрібно розуміти цей заклик обох сенаторів. Мовляв, "Джо, тобі же і гірше буде перед виборами в 2024-му"
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08.08.2022 00:52 Відповісти
скорее бы!!
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08.08.2022 01:02 Відповісти
Не спонсор,а держава - террорист,але і спонсор буде ударом по залишках яєць
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08.08.2022 00:56 Відповісти
та хоч би спонсором - і те було би діло.
Але, ярлик "держава-терорист" - це було би крутіше, погоджуюсь... Щоб ніхто з цивілізованого світу з ними діла не мав би, як ото зараз з Афганістаном... Чи з Сомалі...
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08.08.2022 01:03 Відповісти
чому так важливо прийняти резолюцію, що *****/kacanu є спонсорами терористів або терористами: щоб припинилось публічне фінансування лаптєстаном таких штибу міжнародних організацій, як Аmnesty International, червоний херст, ЮНЕСКО, тощо.
Адже публічне отримання коштів тим же ОБСЄ, ПАРЄ та навіть ООН від визнаних цивілізованим світом спонсорів терористів, (чи від самих терористів) ставить хрест на легітимності таких установ% мовляв, як так ви, може також терористи?
Якщо ці міжнародні інституції захочуть зберегти свою легітимність, то вони змушені будуть відмовитися від фінансування брудним баблом і перестануть підтримувати *****/kacanів. Звичайно, конвертовану валюту ніхто і ніяк не скасує, і вона ходитиме серед чиновників тих організацій - але це матиме набагато менший вплив на діяльність цих інституцій, ніж постійна гризота мізків керівництва організацій "де ж би залучити додаткового бабла на наші проекти?"
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08.08.2022 01:01 Відповісти
Wow. Беспозвоночный Lindsey Graham проявил внятную позицию. Это впервые...
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08.08.2022 01:01 Відповісти
Бидон хочет ***** еще в очко заглянуть. С террористом ему потом стыдно будет за одним столом сидеть. Почему последнее время президентами в США выдвигают то старых импотентов то пид*расов.
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08.08.2022 01:03 Відповісти
Ну куда уж нам до Украины. У вас в президенты идут исключительно интеллектуалы-патриоты. Вот сейчас у вас Дерьмак президент - ну просто идеал, пример для подражания. Нам тут, в США, так стыдно, шо наши президенты недостойны даже чистить туфли этому идеалу политика.
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08.08.2022 01:08 Відповісти
дерьмака скорей всего скоро уберут - я всегда говорил что главная проблема Зеленского это его окружение
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08.08.2022 01:14 Відповісти
Никуда его не уберут. Ну как де-факто президент Украины может сам себя убрать? Передвинет сам себя на другую должность, по факту оставаясь президентом.
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08.08.2022 01:17 Відповісти
як..самоліквідуватись...

я втомився, я пішов...

поки ця зелена мудобратія нікуди не тікає, значить не все ще вкрали...

як почнуть лижі салом змащувати - значить навіть золотовалютний потягнули...тоді, головне, не випустити літак..як той, що до Ростову змився..
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08.08.2022 01:37 Відповісти
На сегодня зеленая срань наворотила столько, шо потеря власти для них автоматически равна потери головы. Бежать им некуда. Поэтому они и лихорадочно создают укробелорашку под шумок войны.
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08.08.2022 01:43 Відповісти
мы не претендуем на страну №1 в мире.
А вам должно быть стыдно
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08.08.2022 01:29 Відповісти
Стыдно таки за шо? За то, шо в одной стране, которая сопротивляется московитской агрессии, народ выбирает руснявую шоблу во владу? Шоб Вы понимали - это не на Аляске высадились дикари, а там, где им подготовили свободный проход. 1 марта русня уже была под Мариуполем, если Вы забыли.
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08.08.2022 01:39 Відповісти
Конечно, нам стыдно, за то, что некий г-н Абрамович, читай кошелёк ху#ла "представляет" Украину на междуниродных переговорах, а некий г-н Арахамия пытается повлиять на снятие с Абрамовича санкции в виде замороженных активов размере $7 млрд. (что есть деньги ху#ла). Интересно, каков будет откат самому г-ну Арахамия и его подельникам? Обычно это не меньше 25%. Стыдно НАМ, однако, аж кушать не можем (с).
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08.08.2022 02:35 Відповісти
Та це ви його ще ніжно. Я з вашого дозволу добавлю ще сюди когорту зечмонь-інтелектуалів таких як подляк, верещучка, арачмонія, гетьманцев, мар"яна безмозгла,обдристович і багато інших "слуг бєнямойського".. І це ще ж є зрадники і безтолочі яких зечмоні попризначали на державні посади.
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08.08.2022 01:31 Відповісти
Да уж. Не могу вспомнить ни одного нашего президента, который так виртуозно играл бы на рояле. Нет, конечно, играть могли многие (Клинтон, вон на саксе лабал), но чтобы так виртуозно, как пан Володимир... не, не подфартило американцам. Завидуем, однако.
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08.08.2022 02:22 Відповісти
Сенатор-демократ и сенатор-республиканец. Когда два лагеря в США, позабыв про распри, объединяются... я не позавидую никому. Пи#дец уже в пути и он однозначно достигнет своего финального места достижения.
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08.08.2022 01:08 Відповісти
скоре бы! у нас каждый день за год....
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08.08.2022 01:30 Відповісти
Мы понимаем.
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08.08.2022 02:07 Відповісти
Скорее нужно признать Россию страной спонсором терроризма, потому что это такая же часть войны. Холодная война идет параллельно горячей и нужно по двум фронтам лавину наращивать и она снесет Россию с карты мира и появятся новые государства безобидные. И скорость лавины должна разгоняться, потому что медленно делая это все, то Россия находит пути восстановления и подстройки и потому нужно делать каждый день больше и больше, чем день назад!
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08.08.2022 01:10 Відповісти
Це змусить країни ЄС і Турцію..., чітко вибирати, або вони на стороні США, або співпрацюють з країною терористом купуючи її нафту і газ... у неї, фінансують її, і отримують санкції від США... Старічок Байден хоче уникнути скандалів з "союзниками" тому затягує, хоче спетляти...
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08.08.2022 01:17 Відповісти
Да у деда деменция, он забывает вечером что с утра хотел ... нужно разговаривать с теми кто в США сейчас коллективный серый кардинал и принимает все решения по факту ... очевидно что промышленники за активную помощь, а жиды финансисты хотят здать часть Украины рашистам ... и этот древний жид кессинджер озвучил их позицию в Швейцарии ... просто так международный форум такого уровня докладчиком не попадают ... если промышленники не задавят кагал жидовский это будет конец и Украины как действительно суверенного государства и конец США как сверхдержавы
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08.08.2022 01:25 Відповісти
https://focus.ua/world/524675-marionetka-putina-ukrainskiy-diplomat-aleksandr-shcherba-postavil-rodzhera-uotersa-na-mesto Сооснователь и вокалист британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью американскому телеканалу CNN назвал президента США Джо Байдена "военным преступником", который "разжигает войну в Украине". В ответ украинский дипломат Александр Щерба порекомендовал Уотерсу переехать в РФ .

"Байден разжигает огонь в Украине, это огромное преступление. Почему Соединенные Штаты не побуждают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, чтобы закончить эту ужасную, чудовищную войну, которая убивает украинцев и русских?" - задал вопрос музыкант.
В ответ корреспондент CNN Майкл Смеркониш заметил, что Уотерс обвиняет того, кто не нападал. Но тот заявил, что война началась еще в 2008 году, когда блок НАТО начал продвигаться к границе с Россией и тем самым "нарушил договор". Советские убеждения - это такая позиция Роджера Уотерса по войне РФ с Украиной

Роджер Уотерс в июле начал тур по Северной Америке и уже отыграл 15 концертов. Во время выступления группы показывались портреты "военных преступников", изображение Байдена сопровождалось надписью "Just getting started" ("Он только начал").

Заявления Роджера Уотерса оперативно парировал украинский дипломат Александр Щерба. Бывший посол Украины в Австрии, автор книги "Украина против тьмы" Александр Щерба предложил Роджеру Уотерсу переехать в Россию. Дипломат назвал музыканта "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим" человеком.
"Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говорил, что войны не будет, так как Владимир Путин слишком умен. Теперь война идет, а ты говоришь, что она началась по объективным причинам, - написал Щерба. - Почему же ты не переезжаешь в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?"
К своему сообщению в Twitter Александр Щерба добавил хэштег #PutinsPuppet - "Марионетка Путина", явно имея в виду Роджера Уотерса, а также патриотический хэштег #StandWithUkraine - "Остаюсь с Украиной".

Вечером 7 апреля вышел клип на популярную украинскую песню "Ой, у лузі червона калина", который записали гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, ударник Ник Мейсон и лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Роджер Уотерс не стал участвовать в записи клипа, поскольку уже много лет из-за социалистических убеждений выражает симпатию к России.
Уотерс признавал незаконность полномасштабного вторжения РФ в Украину, но с оговорками. По его словам, многие мировые лидеры - это гангстеры.
"Я испытывал отвращение к гангстерам Бушу и Блэру, когда они вторглись в Ирак в 2003 году, у меня было и остается отвращение к гангстерскому правительству Израиля из-за вторжения в Палестину в 1967 году. Мне было противно, что гангстеры Обама и Клинтон отдают приказы НАТО о незаконных бомбардировках как Ливии, так и Сербии", - комментировал он.
Вокалист Pink Floyd также говорил, что война РФ с Украиной началась из-за украинских "неонацистов".
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08.08.2022 02:01 Відповісти
Он всегда был такой. В семье не без урода. Зато Pink Floyd БЕЗ него яро поддерживабт Украину:
https://www.youtube.com/watch?v=***********

Enjoy!
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08.08.2022 02:42 Відповісти
"Но тот заявил, что война началась еще в 2008 году, когда блок НАТО начал продвигаться к границе с Россией и тем самым "нарушил договор"."

Ну и зачем нам эта ложь? Ни Украина ни Грузия не входят в НАТО и следовательно не "продвигаются" к границам России. А вот Швеция и Финляндия недавно вошли. Россия нападает на те страны, которые в НАТО не берут.

Если человек поддерживает очевидную ложь это означает, что у него свобода мнения? Или он просто заведомо лжет?
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08.08.2022 04:03 Відповісти
Мы можем хотеть в НАТО или не хотеть, но Украину в НАТО не берут, хотя это и является нарушением договора, но это факт. Повторение лозунга про открытые двери это бюрократическая уловка.

Ни к одной стране НАТО у России нет никаких претензий.
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08.08.2022 04:12 Відповісти
Наконец в Америке появились 4 стальных яйца.
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08.08.2022 04:12 Відповісти
Херней занимаются для вида. Невозможно сейчас признать парашу спонсором теороризма. Европа замерзнет! Все страны должны будут порвать все отношения с парашей. А Европа еще не может полностью отказаться от парашенского газа. Не задумывались почему Европа не требует признать парашу спонсором теороризма?...
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08.08.2022 08:35 Відповісти
Не визнають. Бо як же бізнес?!
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08.08.2022 11:25 Відповісти
 
 