Американські сенатори демократ Блюменталь та республіканець Грем закликали Байдена визнати Росію державою - спонсором тероризму

Сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем, закликали адміністрацію Байдена визнати росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що вони будуть підштовхувати Конгрес до ухвалення відповідного законопроекту

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це пише СNN.

"Я сподіваюся, що президент та Госдепартамент приймуть це рішення добровільно", - зазначив Блюменталь.

Водночас, сенатор Грем заявив, що хоче, щоб адміністрація Байдена тісно співпрацювала з Конгресом щодо визначення Росії державою-спонсором тероризму, але зауважив, що Конгрес "бажає" прийняти це рішення незалежно від позиції президентської адміністрації.

Обидва сенатори разом в червні відвідали Україну, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським і після повернення закликали Джо Байдена надіслати більше гуманітарної допомоги в країну та посилити санкції проти москви на додаток до визначення росії державою-спонсором тероризму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський під час зустрічі з сенаторами США Гремом та Блюменталем закликав підтримати рішення про надання Україні сучасних систем ППО. ФОТОрепортаж