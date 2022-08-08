Американські сенатори демократ Блюменталь та республіканець Грем закликали Байдена визнати Росію державою - спонсором тероризму
Сенатор-демократ Річард Блюменталь і сенатор-республіканець Ліндсі Грем, закликали адміністрацію Байдена визнати росію державою-спонсором тероризму, заявивши, що вони будуть підштовхувати Конгрес до ухвалення відповідного законопроекту
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ДТ, про це пише СNN.
"Я сподіваюся, що президент та Госдепартамент приймуть це рішення добровільно", - зазначив Блюменталь.
Водночас, сенатор Грем заявив, що хоче, щоб адміністрація Байдена тісно співпрацювала з Конгресом щодо визначення Росії державою-спонсором тероризму, але зауважив, що Конгрес "бажає" прийняти це рішення незалежно від позиції президентської адміністрації.
Обидва сенатори разом в червні відвідали Україну, де зустрілися з президентом Володимиром Зеленським і після повернення закликали Джо Байдена надіслати більше гуманітарної допомоги в країну та посилити санкції проти москви на додаток до визначення росії державою-спонсором тероризму.
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Саме так потрібно розуміти цей заклик обох сенаторів. Мовляв, "Джо, тобі же і гірше буде перед виборами в 2024-му"
Але, ярлик "держава-терорист" - це було би крутіше, погоджуюсь... Щоб ніхто з цивілізованого світу з ними діла не мав би, як ото зараз з Афганістаном... Чи з Сомалі...
Адже публічне отримання коштів тим же ОБСЄ, ПАРЄ та навіть ООН від визнаних цивілізованим світом спонсорів терористів, (чи від самих терористів) ставить хрест на легітимності таких установ% мовляв, як так ви, може також терористи?
Якщо ці міжнародні інституції захочуть зберегти свою легітимність, то вони змушені будуть відмовитися від фінансування брудним баблом і перестануть підтримувати *****/kacanів. Звичайно, конвертовану валюту ніхто і ніяк не скасує, і вона ходитиме серед чиновників тих організацій - але це матиме набагато менший вплив на діяльність цих інституцій, ніж постійна гризота мізків керівництва організацій "де ж би залучити додаткового бабла на наші проекти?"
я втомився, я пішов...
поки ця зелена мудобратія нікуди не тікає, значить не все ще вкрали...
як почнуть лижі салом змащувати - значить навіть золотовалютний потягнули...тоді, головне, не випустити літак..як той, що до Ростову змився..
А вам должно быть стыдно
"Байден разжигает огонь в Украине, это огромное преступление. Почему Соединенные Штаты не побуждают президента Украины Владимира Зеленского к переговорам, чтобы закончить эту ужасную, чудовищную войну, которая убивает украинцев и русских?" - задал вопрос музыкант.
В ответ корреспондент CNN Майкл Смеркониш заметил, что Уотерс обвиняет того, кто не нападал. Но тот заявил, что война началась еще в 2008 году, когда блок НАТО начал продвигаться к границе с Россией и тем самым "нарушил договор". Советские убеждения - это такая позиция Роджера Уотерса по войне РФ с Украиной
Роджер Уотерс в июле начал тур по Северной Америке и уже отыграл 15 концертов. Во время выступления группы показывались портреты "военных преступников", изображение Байдена сопровождалось надписью "Just getting started" ("Он только начал").
Заявления Роджера Уотерса оперативно парировал украинский дипломат Александр Щерба. Бывший посол Украины в Австрии, автор книги "Украина против тьмы" Александр Щерба предложил Роджеру Уотерсу переехать в Россию. Дипломат назвал музыканта "безвольным, бессердечным, беспощадным и заблудшим" человеком.
"Эй, Роджер Уотерс, сначала ты говорил, что войны не будет, так как Владимир Путин слишком умен. Теперь война идет, а ты говоришь, что она началась по объективным причинам, - написал Щерба. - Почему же ты не переезжаешь в Россию, безвольный, бессердечный, беспощадный, заблудший человек?"
К своему сообщению в Twitter Александр Щерба добавил хэштег #PutinsPuppet - "Марионетка Путина", явно имея в виду Роджера Уотерса, а также патриотический хэштег #StandWithUkraine - "Остаюсь с Украиной".
Вечером 7 апреля вышел клип на популярную украинскую песню "Ой, у лузі червона калина", который записали гитарист и вокалист Pink Floyd Дэвид Гилмор, ударник Ник Мейсон и лидер украинской группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Роджер Уотерс не стал участвовать в записи клипа, поскольку уже много лет из-за социалистических убеждений выражает симпатию к России.
Уотерс признавал незаконность полномасштабного вторжения РФ в Украину, но с оговорками. По его словам, многие мировые лидеры - это гангстеры.
"Я испытывал отвращение к гангстерам Бушу и Блэру, когда они вторглись в Ирак в 2003 году, у меня было и остается отвращение к гангстерскому правительству Израиля из-за вторжения в Палестину в 1967 году. Мне было противно, что гангстеры Обама и Клинтон отдают приказы НАТО о незаконных бомбардировках как Ливии, так и Сербии", - комментировал он.
Вокалист Pink Floyd также говорил, что война РФ с Украиной началась из-за украинских "неонацистов".
https://www.youtube.com/watch?v=***********
Enjoy!
Ну и зачем нам эта ложь? Ни Украина ни Грузия не входят в НАТО и следовательно не "продвигаются" к границам России. А вот Швеция и Финляндия недавно вошли. Россия нападает на те страны, которые в НАТО не берут.
Если человек поддерживает очевидную ложь это означает, что у него свобода мнения? Или он просто заведомо лжет?
Ни к одной стране НАТО у России нет никаких претензий.