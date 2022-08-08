Україні потрібно більше зброї, - Голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Луазо

Голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Наталі Луазо переконана, що Україні потрібно постачати більше озброєнь та військової техніки для допомоги у протистоянні російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це ексміністр Франції в європейських справах заявила в інтерв’ю австрійському "Центру демократичних принципів" (CDI).

"Росіяни не очікували, що війна триватиме кілька місяців. Територіальні здобутки, які вони отримали, не вражають. Тобто, є сильний опір. І з огляду на це ми мусимо продовжувати постачати Україні військову техніку, і навіть збільшити обсяги поставок. І ми будемо це робити", - заявила Луазо.

Вона наголосила, що "ми в жодному разі не сприймемо того, щоб росія виграла цю війну". "І вона не йде за планом, попри те, що путін продовжує заявляти", - зазначила євродепутат.

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Луазо додала, що Франція уже не відсторонюється від допомоги Україні важким озброєнням, про що свідчить передача сучасних гаубиць CAESAR. За її словами, багато постачань військового обладнання та техніки, які уряд Франції надає Україні, залишаються непублічними. "100% обіцянок щодо військової техніки, даних Володимиру Зеленському Еммануелем Макроном, було дотримано", - зауважила ексміністр.

Наталі Луазо, яка з початку повномасштабного вторгнення рф кілька разів була в нашій країні, наголосила на тому, що рішучість та єдність українського народу у протистоянні російському агресору вражає.

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