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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Україні потрібно більше зброї, - Голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Луазо

луазо

Голова підкомітету Європарламенту з питань безпеки і оборони Наталі Луазо переконана, що Україні потрібно постачати більше озброєнь та військової техніки для допомоги у протистоянні російській агресії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це ексміністр Франції в європейських справах заявила в інтерв’ю австрійському "Центру демократичних принципів" (CDI).

"Росіяни не очікували, що війна триватиме кілька місяців. Територіальні здобутки, які вони отримали, не вражають. Тобто, є сильний опір. І з огляду на це ми мусимо продовжувати постачати Україні військову техніку, і навіть збільшити обсяги поставок. І ми будемо це робити", - заявила Луазо.

Вона наголосила, що "ми в жодному разі не сприймемо того, щоб росія виграла цю війну". "І вона не йде за планом, попри те, що путін продовжує заявляти", - зазначила євродепутат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Постачання зброї для України є обов’язком ЄС, - голова безпекового комітету Європарламенту Луазо

Луазо додала, що Франція уже не відсторонюється від допомоги Україні важким озброєнням, про що свідчить передача сучасних гаубиць CAESAR. За її словами, багато постачань військового обладнання та техніки, які уряд Франції надає Україні, залишаються непублічними. "100% обіцянок щодо військової техніки, даних Володимиру Зеленському Еммануелем Макроном, було дотримано", - зауважила ексміністр.

Наталі Луазо, яка з початку повномасштабного вторгнення рф кілька разів була в нашій країні, наголосила на тому, що рішучість та єдність українського народу у протистоянні російському агресору вражає.

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Автор: 

Європарламент (1054) зброя (7512) допомога (8427)


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Топ коментарі
+7
Окрім зброї Україні потрібні МОЦНІ ПАРТИЗАНСЬКИ РУХИ НА ПІВДНІ.
Зброя потрібна і не пять десять танків, а колони танків по 100 - 300 машин
одного виробника, краще вже Абрамс, по 50 Хаймарсів, по 50 далекобійних
РСЗО, треба все масово і щоб під наглядом представників Пентагону
траспортувалось прямо на нуль чи в зону дислокації цих підрозділів.
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08.08.2022 02:26
+1
кацап, тільки зарегався і давай серти в коментах.
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08.08.2022 02:35
+1
русский, тебя для чего сегодня мобилизовали?
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08.08.2022 02:50
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Окрім зброї Україні потрібні МОЦНІ ПАРТИЗАНСЬКИ РУХИ НА ПІВДНІ.
Зброя потрібна і не пять десять танків, а колони танків по 100 - 300 машин
одного виробника, краще вже Абрамс, по 50 Хаймарсів, по 50 далекобійних
РСЗО, треба все масово і щоб під наглядом представників Пентагону
траспортувалось прямо на нуль чи в зону дислокації цих підрозділів.
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08.08.2022 02:26 Відповісти
Это ты бредишь или просто методичку цитируешь?
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08.08.2022 02:31 Відповісти
кацап, тільки зарегався і давай серти в коментах.
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08.08.2022 02:35 Відповісти
Чё, твоего соседа по Ольгино обидел? Или это ты же, только с другого компа?
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08.08.2022 02:39 Відповісти
русский, тебя для чего сегодня мобилизовали?
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08.08.2022 02:50 Відповісти
мартышка руснявая, а шо это zа такая непонятная буковка у тебя, с двумя точками сверху?
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08.08.2022 02:55 Відповісти
Чтобы пердеть и срать, туалеты придумали, а не форумы. Иди и закрой дверь
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08.08.2022 03:36 Відповісти
А что я пропустил? Неужто кацап пролез? Вы ему объяснили, что здесь водки нет?
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08.08.2022 04:07 Відповісти
Це вона з партії Макрона?
Ну. так, перевірився по Вікі - схоже, соратниця Макрона.
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08.08.2022 02:29 Відповісти
Кому - то нужно чтобы война быстро не закончилась. В Америке например ожидается рост экономики из-за больших военных заказов. Оружие кому нужно? Во вторую мировую было тоже самое. В Европе была послевоенная разруха, а в Америке подьем и расцвет. Делайте выводы кому выгодно...
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08.08.2022 08:26 Відповісти
военный бюджет самый большой в мире... надо реализовать ... америкосы просто так ни цента не потратят
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08.08.2022 10:05 Відповісти
Комусь також було вигідно будувати дороги, а не армію. Тепер дякуємо за те, що дають.
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08.08.2022 10:11 Відповісти
Будуть продовжувати жувати шмарклі.
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08.08.2022 11:26 Відповісти
 
 