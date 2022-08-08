Окупанти можуть запровадити "голосування вдома" на псевдореферендумі для збору розвідданих, - ISW

Окупаційна влада може перетворити "поквартирне голосування" на псевдореферендумі на операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що також російська окупаційна влада розширює можливості для прямого залякування українських мирних жителів та унеможливлює будь-який незалежний нагляд за ходом "голосування".

Скасування виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Росіяни щосили намагалися набрати на ці посади людей.

Голосування вдома також обмежує можливості партизан для нападу.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти хочуть проводити "референдум" на окупованих територіях протягом тижня за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ.

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