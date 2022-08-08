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Окупанти можуть запровадити "голосування вдома" на псевдореферендумі для збору розвідданих, - ISW

россия,референдум

Окупаційна влада може перетворити "поквартирне голосування" на псевдореферендумі на операцію зі збору розвідданих, щоб знищити українську опозицію на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW)

Зазначається, що також російська окупаційна влада розширює можливості для прямого залякування українських мирних жителів та унеможливлює будь-який незалежний нагляд за ходом "голосування".

Скасування виборчих дільниць з особистою присутністю знімає багато вимог до бюрократів для укомплектування цих місць. Росіяни щосили намагалися набрати на ці посади людей.

Голосування вдома також обмежує можливості партизан для нападу.

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров розповів, що окупанти хочуть проводити "референдум" на окупованих територіях протягом тижня за допомогою старших по будинках, які будуть ходити по квартирах та опитувати мешканців, але у супроводі автоматників та співробітника міліції або ФСБ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нові "референдуми" на окупованих територіях закриють для РФ можливість переговорів, - Зеленський

Автор: 

окупація (6739) референдум (628)


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***, у меня уже нервов не хватает и в армию не берут. Как спать в Харькове. На правом боку -как отвечает мой грамотный сосед
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08.08.2022 07:01 Відповісти
Україну це не повинно хвилювати . Багато зброї треба. Рашисти відремонтували мости а їм знову завдали удару вони під вогневим контролем це як Чорнобаївка і Зміїний . Нехай ремонтують їм знову зруйнують . Потім рашисті зрозуміють що вони попали в пастку. А тільки як вийдуть звичайно без техніки і не всі люди також зможуть втекти. Там командири втечуть а рядових залишать .
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08.08.2022 07:16 Відповісти
Досить цю тему мусолити, за бало!!! Наша мета- вбивати окупантів та звільняти Україну.
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08.08.2022 07:49 Відповісти
Зазначається, що також російська окупаційна влада розширює можливості для прямого залякування українських мирних жителів та унеможливлює будь-який незалежний нагляд за ходом "голосування"- ви ********* там в своїх інстітутах а як би був "незалежний огляд голосування" то що приняли подумали би признавати чи ні окупантів?
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08.08.2022 08:17 Відповісти
Не буде дивно якщо проведуть референдум через додаток "ДІЯ"
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08.08.2022 08:28 Відповісти
до чого кіпіш,
москалі намалють що всі «проголосували» за і все,
ніхто там не буде реально голосувати та ще й рахувати ті голоси
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08.08.2022 08:34 Відповісти
кто не захочет тот не проголосует, никто их насильно не заставляет. Они там остались для того что бы встретить оккупанта и пойти на все их условия.
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08.08.2022 10:20 Відповісти
 
 