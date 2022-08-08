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На південному напрямку ЗСУ знищили 24 рашистів, склад боєприпасів та ворожу техніку, - ОК "Південь"

південь

ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і 24 росіян.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".

"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашистів, одного танка Т-62 та ще п’яти одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.

Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

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армія рф (17729) знищення (7477) техніка (1846)


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08.08.2022 10:07 Відповісти
 
 