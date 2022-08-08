На південному напрямку ЗСУ знищили 24 рашистів, склад боєприпасів та ворожу техніку, - ОК "Південь"
ЗСУ на півдні знищили російський танк Т-62 і 24 росіян.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє ОК "Південь".
"Підтверджені втрати ворога в кількості 24 рашистів, одного танка Т-62 та ще п’яти одиниць іншої броньованої і автомобільної техніки. В районі Чарівного в Бериславському районі Херсонщини знищено склад боєприпасів", - йдеться в повідомленні.
ЗСУ завдали трьох ударів по скупченню ворожого озброєння та техніки і опорному пункту в Херсонському районі та ще одному опорному пункту в Бериславському.
Остаточні втрати ворога дорозвідуються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар08.08.2022 10:07 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль