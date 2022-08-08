Вночі ЗСУ ракетами HIMARS завдали ударів по пунктах окупантів у Мелітополі, знищено понад 100 росіян, - Федоров. ВIДЕО
У ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було завдано вогневого ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах міста Мелітополя.
За попередніми підрахунками, знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - написав він.
За даними Федорова, минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.
За словами мера, нинішня ніч - найбільш результативна для українських військових у регіоні та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS.
На його думку, це створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.
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Из 26 работающих заводов автомобильной промышленности на февраль 2022, на сегодня работают два(2!!!) - ВАЗ и какая то отверточная сборка в Ленинградской обл.
А на ВАЗе началась пропагандистская компания - "Увольняйся сам и получишь вознаграждение"(подразумевается, что в противном случае мы тебя все равно уволим, но получишь уже шиш с маслом)
ані жи прішлі нас асвабаждать!
Я розумію, в середньостатистичного лаптєногого навіть думки не з'явиться взяти в руки калькулятор та просто порахувати - скільки ж це вистрілів за ваги снаряда в 45кг...
https://www.youtube.com/watch?v=w1309_5eXKY&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
Они когда нибудь перестанут разговаривать языком 95 Квартала
Ну не всем этот клоунский язык нравится
русня переживають, що в Україну приїхали ракети HIMARS…
та не переживайте, скоро ми вам їх перешлемо і у вас будуть…