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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Вночі ЗСУ ракетами HIMARS завдали ударів по пунктах окупантів у Мелітополі, знищено понад 100 росіян, - Федоров. ВIДЕО

У ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було завдано вогневого ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах міста Мелітополя.

За попередніми підрахунками, знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - написав він.

За даними Федорова, минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

За словами мера, нинішня ніч - найбільш результативна для українських військових у регіоні та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS.

На його думку, це створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

Також читайте: Росіяни бояться HIMARS та намагаються встановити захист від них, - британська розвідка

Автор: 

армія рф (17729) Мелітополь (772) знищення (7477) Федоров Іван (651) HIMARS (309)


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Топ коментарі
+38
Московитам вже пора почати випускати свою Ладу в зразці Катафалку. Великий попит.
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08.08.2022 07:32
+31
Кстати о российском автопроме.
Из 26 работающих заводов автомобильной промышленности на февраль 2022, на сегодня работают два(2!!!) - ВАЗ и какая то отверточная сборка в Ленинградской обл.
А на ВАЗе началась пропагандистская компания - "Увольняйся сам и получишь вознаграждение"(подразумевается, что в противном случае мы тебя все равно уволим, но получишь уже шиш с маслом)
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08.08.2022 07:42
+26
ХІМЕРАМ-черговий респект...
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08.08.2022 07:33
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Московитам вже пора почати випускати свою Ладу в зразці Катафалку. Великий попит.
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08.08.2022 07:32 Відповісти
Лада - двухсотка
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08.08.2022 08:48 Відповісти
ХІМЕРАМ-черговий респект...
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08.08.2022 07:33 Відповісти
автопром роисси заработал на полную ..............
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08.08.2022 07:36 Відповісти
Кстати о российском автопроме.
Из 26 работающих заводов автомобильной промышленности на февраль 2022, на сегодня работают два(2!!!) - ВАЗ и какая то отверточная сборка в Ленинградской обл.
А на ВАЗе началась пропагандистская компания - "Увольняйся сам и получишь вознаграждение"(подразумевается, что в противном случае мы тебя все равно уволим, но получишь уже шиш с маслом)
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08.08.2022 07:42 Відповісти
за чьто?
ані жи прішлі нас асвабаждать!
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08.08.2022 07:44 Відповісти
А тим часом мінвбивства вже десятками тисяч тон знищує БК із штатів

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08.08.2022 07:49 Відповісти
Всього 45 тисяч тон?!) Тобто майже 1000 ВАГОНІВ ***********?))
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08.08.2022 08:18 Відповісти
Спочатку хотіли написати 45 млн.тон, потім вирішили прибрати три нулі"...
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08.08.2022 08:21 Відповісти
Шановний! У військовій кваліфікації умовним вагоном є одиниця вантажністью 20 тон. Так що це більш ніж 2000 вагонів...))))
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08.08.2022 09:36 Відповісти
"Свято-Ильмнского машиностроительного завода" - підприємство з такою назвою дійсно існує в Україні чи тільки у фантазіях раша-пропагандонів?
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08.08.2022 09:06 Відповісти
пропаганда така пропаганда... Якщо б в ЗСУ на кожному напрямку оборони було б хоча б по 1-2 складу на 45'000 тон бк для гармат та гаубиць, то *********** б до лінії розмежуванняя ака "фронту" навіть підійти би не змогли, хоч би лізли безперервно суцільною стіною танків. Бо тільки один такий склад дозволяв би лупашити по 5'000 снарядів на день на протязі 200 днів поспіль...

Я розумію, в середньостатистичного лаптєногого навіть думки не з'явиться взяти в руки калькулятор та просто порахувати - скільки ж це вистрілів за ваги снаряда в 45кг...
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08.08.2022 20:57 Відповісти
Слава американским инженерам и политикам, которые в отличии от продажной украинской элиты ничего с оружия не просрали.
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08.08.2022 07:52 Відповісти
ПВО бесполезное против РСЗО.Это,как по воробьям с гаубицы лупить
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08.08.2022 07:53 Відповісти
Снаряды рсзо возможно сбивать ракетами пво но не российскими и не американские. К тому же это очень накладно ведь ракеты для пво стоят много дороже аналогичных боеприпасов к рсзо
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08.08.2022 08:01 Відповісти
Немного не по этой теме, а для понимания, что такое американская военная помощь и кому она предназначена в Украине от Ю.Швеца :
https://www.youtube.com/watch?v=w1309_5eXKY&ab_channel=%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%A8%D0%B2%D0%B5%D1%86--%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB
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08.08.2022 07:57 Відповісти
, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada

Они когда нибудь перестанут разговаривать языком 95 Квартала
Ну не всем этот клоунский язык нравится
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08.08.2022 08:29 Відповісти
Це добра ранкова новина . Слава ЗСУ !
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08.08.2022 08:35 Відповісти
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08.08.2022 08:44 Відповісти
У рашистських пабліках пишуть, что до купи роздовбали ремонтну техніку, яку орки стягнули до Антонівського мосту, а також "пастки" для його захисту від українських ракет
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08.08.2022 09:16 Відповісти
Геть з нашої землі виродки цапорилі , поки є ручки і ніжки !
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08.08.2022 09:28 Відповісти
罪犯死亡
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08.08.2022 10:06 Відповісти
я я
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08.08.2022 12:38 Відповісти
Наші ж ви котики, бережи вас Господь
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08.08.2022 10:09 Відповісти
***
русня переживають, що в Україну приїхали ракети HIMARS…
та не переживайте, скоро ми вам їх перешлемо і у вас будуть…
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08.08.2022 10:15 Відповісти
Як там почуває себе Amnesty International?.. Що, розміщення кацапської сволоти по Мелітополю не наражає на небезпеку мирне населення?.. Чи знову українські військові все порушують, бо нищать окупантів?..😡
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08.08.2022 11:48 Відповісти
30% мирное населения радуется, когда слышит такие бадабумы ) Сгорело много военной техники, в т.ч. на заводе Балицкого. Там сегодня орки носятся по Мелитополю как ошпаренные, в балаклавах в 35-градусную жару. Последнее время эти твари сильно расслабились, сидя по барам с местными девками. Теперь им придется срочно искать холодильники, потому что местный морг забит. Они ради такого дела даже умудрились быстро восстановить подачу электричества )
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08.08.2022 16:05 Відповісти
тим часом росіяни тупо перекинули сили до Херсона, але просунутися там не можуть через нерозв'язні логістичні проблеми. Тож тепер Мельтіополь відкритий для контратаки. Здається, генерали пообіцяли Путіну, що Одесу ще можна захопити, тож намагаються зберегти цю можливість, якою б нереальною вона не була.
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08.08.2022 12:25 Відповісти
 
 