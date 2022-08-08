Вночі ЗСУ ракетами HIMARS завдали ударів по пунктах окупантів у Мелітополі, знищено понад 100 росіян, - Федоров. ВIДЕО

У ніч на 8 серпня ЗСУ ракетами HIMARS завдали удару по пунктах тимчасової дислокації ворожих військ на промислових майданчиках у Мелітополі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

"Сьогодні вночі високоточними ракетами HIMARS було завдано вогневого ураження по пунктам тимчасової дислокації окупаційних військ на промислових майданчиках у різних районах міста Мелітополя.

За попередніми підрахунками, знищена значна кількість військової техніки. Понад 100 російських солдатів, які в цю ніч перебували в тимчасових казармах, отримали квитки на концерт Кобзону, а їхні батьки вже обирають модель та колір автомобілю Lada", - написав він.

За даними Федорова, минулого тижня значну частину ПВО окупанти передислокували з Мелітополя до Херсона.

За словами мера, нинішня ніч - найбільш результативна для українських військових у регіоні та свідчить, що існуючі ворожі підрозділи ПВО вже не спроможні чинити опір HIMARS.

На його думку, це створює необхідні передумови для успішного контрнаступу на мелітопольському напрямку.

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