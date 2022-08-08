Російська армія завдала ударів ракетами та "Градами" по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія вночі била по двох районах Дніпропетровщини - Нікопольському та Криворізькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч ударів ракетами та "Градами"… Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.



Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.



По Марганецькій громаді стріляли з "Градів". 20 прильотів ворожих реактивних снарядів.

На щастя, минулося без постраждалих.



По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59.



У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт.



У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.



У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.

Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

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