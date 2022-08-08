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Російська армія завдала ударів ракетами та "Градами" по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж

Російська армія вночі била по двох районах Дніпропетровщини - Нікопольському та Криворізькому.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Ніч ударів ракетами та "Градами"… Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.

Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.

По Марганецькій громаді стріляли з "Градів". 20 прильотів ворожих реактивних снарядів.
На щастя, минулося без постраждалих.

По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59.

У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт.

У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.

У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.
Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Окупанти обстріляли із "Градів", "Ураганів" та ствольної артилерії Дніпропетровщину, є поранені. Пошкоджені будинки, газопровід та електромережа, - ОВА

Російська армія завдала ударів ракетами та Градами по Дніпропетровщині, - Резніченко 01

Російська армія завдала ударів ракетами та Градами по Дніпропетровщині, - Резніченко 02

Російська армія завдала ударів ракетами та Градами по Дніпропетровщині, - Резніченко 03

Російська армія завдала ударів ракетами та Градами по Дніпропетровщині, - Резніченко 04

Російська армія завдала ударів ракетами та Градами по Дніпропетровщині, - Резніченко 05

Автор: 

обстріл (28993) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3829)


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скільки там того Нікополю... а кожен день і ніч... і нищять і палять ... андони
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08.08.2022 10:11 Відповісти
Сколько это будет продолжаться и где жить людям жилье которых разрушено.
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08.08.2022 14:25 Відповісти
Хз , эти мысли не покидают ,каждый день , ночь .
Зима это страх , катастрофа Запорожская АЭС .
Если синий моторола-2 , не запалит фитиль...
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08.08.2022 16:53 Відповісти
 
 