Російська армія завдала ударів ракетами та "Градами" по Дніпропетровщині, - Резніченко. ФОТОрепортаж
Російська армія вночі била по двох районах Дніпропетровщини - Нікопольському та Криворізькому.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Ніч ударів ракетами та "Градами"… Російська армія била по двох районах - Нікопольському та Криворізькому.
Нікопольський атакувала тричі. Під вогонь потрапили чотири села у двох громадах.
По Марганецькій громаді стріляли з "Градів". 20 прильотів ворожих реактивних снарядів.
На щастя, минулося без постраждалих.
По Червоногригорівській громаді ворог поцілив двома ракетами Х-59.
У селі Кам’янське вибухи знищили два приміщення аграрної компанії, пошкодили чотири її склади, обладнання та транспорт.
У селі понівечені 9 житлових будинків. Попередньо, люди не постраждали.
У Криворізькому районі ворог зі ствольної артилерії обстріляв Зеленодольську громаду.
Люди неушкоджені", - йдеться в повідомленні.
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